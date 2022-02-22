Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Тест – какой твой фильм 2022
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Роберт Дауни-младший сыграет вора Паркера в новом фильме Шейна Блэка

22 февраля
2022 год

Новости кино >>
22 февраля 2022

Роберт Дауни-младший и Шейн Блэк вновь поработают вместе. Их новым совместным проектом станет адаптация серии книг Дональда Э. Уэстлейка, уверяет The Wrap.

Блэк поставит картину для студии Amazon Studios по сценарию, который он планирует написать совместно с Энтони Багароцци и Чаком Мондри.

Роберт Дауни-младший сыграет вора Паркера в новом фильме Шейна Блэка
фото: headtopics.com

Центральным персонажем книжного цикла является профессиональный вор Паркер. Он дебютировал в романе 1962 года «Охотник». По сюжету его бросил умирать бывший сообщник, после чего все оставшиеся страницы герой охотился на предателя. На счету романа уже две экранизации: «В упор» с Ли Марвином и «Расплата» с Мелом Гибсоном. Кроме того, Паркера в 2013-м воплотил Джейсон Стэтэм.

Дауни и Блэк впервые встретились на съемочной площадке в 2005-м, когда работали над комедийным детективом «Поцелуй навылет», а затем объединили свои силы в «Железном человеке 3»
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Не только железный: 13 ярких ролей Роберта Дауни
Поиск по меткам
Amazon Prime
персоны
Шейн БлэкМэл ГибсонРоберт Дауни-мл.Ли МарвинДжейсон Стэтэм
фильмы
В упорЖелезный человек 3ПаркерПоцелуй навылетРасплата

анонс

Тест – какой твой фильм 2022

Скорбим

Владимир Кабалин
21 февраля ушёл из жизни актёр Владимир Кабалин.
Николай Литус
21 февраля ушёл из жизни режиссёр Николай Литус.
Борис Невзоров
18 февраля ушёл из жизни актёр Борис Невзоров.
Геннадий Юхтин
18 февраля ушёл из жизни актёр Геннадий Юхтин.

День рождения >>

Ольга Будина
Илья Денискин
Эвклид Кюрдзидис
Елена Лагута
Алла Мещерякова
Дарья Михайлова
Юлия Михайлова
Александр Серский
Исамат Эргашев
Дрю Бэрримор
Мигель де Леон
Джульетта Мазина
Кайл Маклахлен
Миу-Миу
Джули Уолтерс
Роберт Янг
все родившиеся 22 февраля >>

Афиша кино >>

Крёстный отец
гангстерская сага, драма, криминальный фильм, экранизация
США, 1972
Волк и лев
детский фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных
Канада, Франция, 2021
Сирано
драма, музыкальный фильм, экранизация
Великобритания, Италия, Канада, США, 2021
Семейка вампиров
детский фильм, приключения, фэнтези
Франция, 2020
Авантюристки
комедия, мелодрама
Италия, Марокко, 2020
Клаустрофобы. Начало
мистика, фильм ужасов
Италия, Франция, 2022
Первый снег
Россия, 2021
Шкатулка Дьявола: Пробуждение зла
мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2021
Три цвета: Синий
драма, музыкальный фильм
Польша, Франция, Швейцария, 1993
Удовольствие
драма
Швеция, Нидерланды, Франция, 2021
Игра теней
боевик, триллер
Австралия, Китай, США, 2022
Лулу и Бриггс
комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
США, Италия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен