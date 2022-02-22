Роберт Дауни-младший сыграет вора Паркера в новом фильме Шейна Блэка

Роберт Дауни-младший
и Шейн Блэк
вновь поработают вместе. Их новым совместным проектом станет адаптация серии книг Дональда Э. Уэстлейка, уверяет The Wrap
.
Блэк поставит картину для студии Amazon Studios по сценарию, который он планирует написать совместно с Энтони Багароцци и Чаком Мондри.
Центральным персонажем книжного цикла является профессиональный вор Паркер. Он дебютировал в романе 1962 года «Охотник». По сюжету его бросил умирать бывший сообщник, после чего все оставшиеся страницы герой охотился на предателя. На счету романа уже две экранизации: «В упор
» с Ли Марвином
и «Расплата
» с Мелом Гибсоном
. Кроме того, Паркера
в 2013-м воплотил Джейсон Стэтэм
.
Дауни и Блэк впервые встретились на съемочной площадке в 2005-м, когда работали над комедийным детективом «Поцелуй навылет
», а затем объединили свои силы в «Железном человеке 3
»
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