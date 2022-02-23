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Необузданные русские: Илья Малаков, Артур Иванов и Владимир Кошевой в трейлере приключенческой мелодрамы «Янычар»

23 февраля
2022 год

Новости кино >>
23 февраля 2022
Кино-Театр.Ру представляет трейлер приключенческой мелодрамы «Янычар» режиссёра Ивана ШурховецкогоЛегенда о Коловрате»).


Конец XVI века. Чтобы исполнить последнюю волю отца, казак Алёха отправляется на чужбину поклониться Деве Марии. Путь Алёхи лежит через дворец Султана Османской Империи, где он попадает в плен и становится янычаром Али. Но никакие крепости не удержат вольного казака. Алёха не теряет надежды обрести свободу, исполнить волю отца, встретить свою любовь и вернуться на Родину…

Главные роли в сериале исполнили Илья Малаков, Артур Иванов, Иван Босильчич, Виталий Кищенко, Владимир Кошевой, Арина Жаркова, Милена Радулович, Диана Манукян, Самвел Тадевосян, Малхаз Абуладзе, Кямран Агабалаев, Оксана Базалевич, Ираклий Апакидзе, Виталий Коваленко, Зураб Кипшидзе, Валерий Сехпосов, Максим Онищенко, Сослан Фидаров, Игорь Савочкин и Борис Каморзин.

Необузданные русские: Илья Малаков, Артур Иванов и Владимир Кошевой в трейлере приключенческой мелодрамы «Янычар»

«Мой герой не держит постоянно в голове «Я русский, это моя родина и мне надо вернуться, — рассказал исполнитель роли Алёхи Илья Малаков. — У него это на подсознании, на подкорке. Есть родная земля. Есть земля и люди, которые его питают, есть близкие ему люди, которых надо защищать. И есть обстоятельства, из-за которых он попал на чужбину. Конечно, он хочет и пытается вернуться. Ему помогает его сила духа, его ирония. Это присуще нашему менталитету. Это ему помогает преодолевать трудности, побеждать врагов».

«Я играю Бориса Годунова. Как по мне, Годунов не менее неоднозначный, как Иван Грозный, — считает Артур Иванов. — Огромное количество описаний и того, и другого, которые противоречат друг другу. Для себя я выбрал путь человека праведного, человека, который болеет за страну и старается сделать все для того, чтобы российское государство процветало. Есть описание у Пушкина Годунова, на мой взгляд, это более художественное восприятие этого исторического персонажа. Я читал прижизненные описания Годунова иностранцами, как они его воспринимали. Это был обаятельный человек, который любил покушать, человек, который был сладкоречив, умел говорить, умел объяснять, умел убеждать. Он был хорош собой (смеется). Именно поэтому меня и взяли».

Премьера сериала «Янычар» состоится 28 февраля в эфире Первого канала.
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Необузданные русские: Илья Малаков, Артур Иванов и Владимир Кошевой в трейлере приключенческой мелодрамы «Янычар» фотографии
Необузданные русские: Илья Малаков, Артур Иванов и Владимир Кошевой в трейлере приключенческой мелодрамы «Янычар» фотографии
Необузданные русские: Илья Малаков, Артур Иванов и Владимир Кошевой в трейлере приключенческой мелодрамы «Янычар» фотографии
Необузданные русские: Илья Малаков, Артур Иванов и Владимир Кошевой в трейлере приключенческой мелодрамы «Янычар» фотографии
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