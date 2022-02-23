«Базелевс» и «Централ Партнершип» включены Фондом кино в десятку лидеров отечественного кинопроизводства на 2022 год

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Фонда кино опубликована десятка лидеров отечественного кинопроизводства, утвержденных на 2022 год.
Этот список не меняется второй год подряд. Как и в 2021-м, в перечень включены кинокомпании «Дирекция Кино», «1-2-3 Продакшн», «Арт Пикчерс Студия», «Базелевс», «Водород 2011», кинокомпания «СТВ», «ММЕ» (Марс Медиа Энтертейнмент), студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова
, «Централ Партнершип» и «ВБД Груп».
Согласно регламенту Фонда «О методике и порядке отнесения организации кинематографии к лидерам отечественного кинопроизводства», «ключевым критерием отбора является зрительская оценка национальных фильмов»
среди организаций кинематографии, существующих не менее трех лет, выпустивших в прокат более двух оригинальных фильмов за последние пять лет и не имеющих задолженностей перед Министерством культуры России либо Фондом кино.
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