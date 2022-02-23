Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Джеймс Мэнголд снимет байопик про Бастера Китона

23 февраля
2022 год

Новости кино >>
23 февраля 2022
Джеймс Мэнголд поставит для студии 20th Century Studios полнометражную биографическую ленту о великом актере немого кино Бастере Китоне, которую сам же и спродюсирует, уверяет Deadline.

Джеймс Мэнголд снимет байопик про Бастера Китона
фото: deadline.com

На данный момент команда грядущего фильма проводит встречи с претендентами на написание сценария, основой для которого послужит книга Мэрион Мид Buster Keaton: Cut To The Chase, затрагивающая все важные этапы жизни и творчества мастера.

Мэнголд приступит к съемкам байопика после того, как полностью завершит работу над пятым «Индианой Джонсом» с Харрисоном Фордом и Фиби Уоллер-Бридж.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Съёмки «Индианы Джонса 5» начнутся в июне
Джеймс Мэнголд расскажет про Бобу Фетта
Джеймс Мэнголд расскажет про противостояние Форда и Феррари
персоны
Бастер КитонДжеймс МэнголдФиби Уоллер-БриджХаррисон Форд
фильмы
Искатели потерянного ковчега

анонс

Скорбим

Олег Вавилов
22 февраля ушёл из жизни актёр Олег Вавилов.
Николай Литус
21 февраля ушёл из жизни режиссёр Николай Литус.

День рождения >>

Владимир Балон
Владимир Гусев
Алексей Крыченков
Иван Николаев
Александр Романцов
Геннадий Сайфулин
Валентина Телегина
Борис Токарев (II)
Олег Янковский
Эмили Блант
Алешандре Боржес
Тамсин Грейг
Томаш Стокингер
Самара Уивинг
Дакота Фаннинг
Валентина Якунина
все родившиеся 23 февраля >>

Афиша кино >>

Крёстный отец
гангстерская сага, драма, криминальный фильм, экранизация
США, 1972
Волк и лев
детский фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных
Канада, Франция, 2021
Сирано
драма, музыкальный фильм, экранизация
Великобритания, Италия, Канада, США, 2021
Семейка вампиров
детский фильм, приключения, фэнтези
Франция, 2020
Авантюристки
комедия, мелодрама
Италия, Марокко, 2020
Клаустрофобы. Начало
мистика, фильм ужасов
Италия, Франция, 2022
Первый снег
Россия, 2021
Шкатулка Дьявола: Пробуждение зла
мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2021
Три цвета: Синий
драма, музыкальный фильм
Польша, Франция, Швейцария, 1993
Удовольствие
драма
Швеция, Нидерланды, Франция, 2021
Игра теней
боевик, триллер
Австралия, Китай, США, 2022
Лулу и Бриггс
комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
США, Италия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram