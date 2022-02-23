Джеймс Мэнголд снимет байопик про Бастера Китона

Джеймс Мэнголд
поставит для студии 20th Century Studios полнометражную биографическую ленту о великом актере немого кино Бастере Китоне
, которую сам же и спродюсирует, уверяет Deadline
.
На данный момент команда грядущего фильма проводит встречи с претендентами на написание сценария, основой для которого послужит книга Мэрион Мид Buster Keaton: Cut To The Chase, затрагивающая все важные этапы жизни и творчества мастера.
Мэнголд приступит к съемкам байопика после того, как полностью завершит работу над пятым «Индианой Джонсом
» с Харрисоном Фордом
и Фиби Уоллер-Бридж
.
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