Первой леди «Звёздного пути» Мэджел Барретт исполнилось бы 90 лет

Сегодня, 23 февраля, исполнилось 90 лет со дня рождения жены создателя культового сериала «Звёздный путь» Джина Родденберри, матери телевизионного продюсера Рода Родденберри, популярной американской актрисы, продюсера и сценаристки Мэджел Барретт.
фото: в образе Кристин Чапел
Мэджел Ли Хадек родилась 23 февраля 1932 года в Кливленде, штат Огайо. С детства мечтала стать актрисой и брала уроки актерского мастерства. После учебы в университете Майами начала карьеру театральной актрисы. В 1955-м гастролировала с внедорожной труппой. Кинодебют состоялся в ромкоме «Испортит ли успех Рока Хантера?», вышедшем в 1957-м. В начале 1960-х появилась в роли приглашенной звезды в популярных тогда сериалах «Шоу Люси», «Лейтенант» и «Бонанца».
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