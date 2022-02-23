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Первой леди «Звёздного пути» Мэджел Барретт исполнилось бы 90 лет

23 февраля
2022 год

Новости кино >>
23 февраля 2022
Сегодня, 23 февраля, исполнилось 90 лет со дня рождения жены создателя культового сериала «Звёздный путь» Джина Родденберри, матери телевизионного продюсера Рода Родденберри, популярной американской актрисы, продюсера и сценаристки Мэджел Барретт.

Первой леди «Звёздного пути» Мэджел Барретт исполнилось бы 90 лет
фото: в образе Кристин Чапел

Мэджел Ли Хадек родилась 23 февраля 1932 года в Кливленде, штат Огайо. С детства мечтала стать актрисой и брала уроки актерского мастерства. После учебы в университете Майами начала карьеру театральной актрисы. В 1955-м гастролировала с внедорожной труппой. Кинодебют состоялся в ромкоме «Испортит ли успех Рока Хантера?», вышедшем в 1957-м. В начале 1960-х появилась в роли приглашенной звезды в популярных тогда сериалах «Шоу Люси», «Лейтенант» и «Бонанца».

В «Звёздном пути» сыграла роль медсестры Кристин Чапел, сыграв в 29 эпизодах оригинального сериала, девяти эпизодах мультсериала и полнометражных фильмах «Звёздный путь» и «Звёздный путь 4: Дорога домой». В «Следующем поколении» она уже предстала в качестве Луаксаны Трой, матери советника Дианы Трой. Кроме того, актриса озвучила голоса компьютеров кораблей федерации во многих сериалах, играх, мультфильмах и фильмах культовой вселенной, включая «Звёздный путь: Глубокий космос 9», «Звёздный путь: Вояджер», «Звёздный путь: Энтерпрайз», «Звёздный путь 7: Поколения», «Звёздный путь 8: Первый контакт», «Звёздный путь 10: Возмездие» и обновленный «Звёздный путь».

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На счету Мэджел Барретт 73 роли в кино, на телевидении и в видеоиграх. Ее можно увидеть в таких фильмах и сериалах, как «Чёрная орхидея», «Флибустьер», «Переулок», «Сильвия», «Гид для женатого человека», «Западный мир», «Коломбо», «Принцип домино», «Главный госпиталь», «Татуировка Терезы», «Вавилон 5» и «Земля: Последний конфликт». Актрисы не стало 18 декабря 2008-го от осложнений лейкоза.
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Первой леди «Звёздного пути» Мэджел Барретт исполнилось бы 90 лет фотографии
в образе Кристин Чапел
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