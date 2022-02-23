Лауреатов восьми «Оскаров» объявят за кадром

Американская киноакадемия решила не объявлять в прямом эфире церемонии 93-го «Оскара» лауреатов в восьми категориях. Согласно официальному обращению президента академии Дэвида Рубина, опубликованному в издании The Hollywood Reporter
, за кадром останутся лучшие короткометражный документальный фильм, короткометражный мультфильм, короткометражная игровая лента, монтаж, грим и прическа, саундтрек, работа художника-постановщика и звук.
Эти награды вручат за час до начала основного мероприятия в театре Dolby, после чего лауреатов вкратце упомянут во время прямого эфира. Примечательно, что в 2018-м академия уже пыталась провернуть что-то подобное, но столкнулась с негативной реакцией кинематографистов.
Поводом для такого шага стала прошлогодняя телетрансляция, получившая самый низкий зрительский рейтинг в истории. Дабы избежать падения интереса со стороны телезрителей и сохранить добрые отношения с телеканалом ABC, владеющим эксклюзивными правами на трансляцию до 2028 года, киноакадемия и приняла такие меры.
Раздача статуэток состоится 27 марта. Ведущими выступят Регина Холл
, Эми Шумер
и Уонда Сайкс
. В категории «Лучший короткометражный мультфильм» представлен российский «БоксБалет
» Антона Дьякова
.
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