Лауреатов восьми «Оскаров» объявят за кадром

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Жены создателя культового сериала Джина Родденберри не стало в 2008-м

Первой леди «Звёздного пути» Мэджел Барретт исполнилось бы 90 лет

Режиссер выступит не только режиссером, но и продюсером картины

23 февраля

«Базелевс» и «Централ Партнершип» включены Фондом кино в десятку лидеров отечественного кинопроизводства на 2022 год

В список также попали «1-2-3 Продакшн», «Арт Пикчерс Студия», «СТВ», «Марс Медиа Энтертейнмент» и другие студии