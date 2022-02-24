Билл Мюррей снимется в режиссерском дебюте Азиза Ансари

Американский комедийный актер и обладатель премии «Золотой глобус» Азиз Ансари
, ставший одним из создателей популярного сериала Netflix «Мастер не на все руки
», дебютирует в режиссуре полнометражного кино. Главную роль в пока безымянной картине сыграет Билл Мюррей
, пишет Hollywood Reporter
.
фото: Getty Images
Фильм будет основан на научно-популярной книге американского писателя и хирурга Атула Гаванде «Все мы смертны» и представит «человеческий», а не медицинский взгляд на проблемы старения и смерти.
Сценарий Ансари написал сам, также он исполнит одну из ролей.
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