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Билл Мюррей снимется в режиссерском дебюте Азиза Ансари

24 февраля
2022 год

Новости кино >>
24 февраля 2022
Американский комедийный актер и обладатель премии «Золотой глобус» Азиз Ансари, ставший одним из создателей популярного сериала Netflix «Мастер не на все руки», дебютирует в режиссуре полнометражного кино. Главную роль в пока безымянной картине сыграет Билл Мюррей, пишет Hollywood Reporter.

Билл Мюррей снимется в режиссерском дебюте комедийного актера Азиза Ансари
фото: Getty Images

Фильм будет основан на научно-популярной книге американского писателя и хирурга Атула Гаванде «Все мы смертны» и представит «человеческий», а не медицинский взгляд на проблемы старения и смерти.

Сценарий Ансари написал сам, также он исполнит одну из ролей.
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