Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

К касту кинокомикса «Крэйвен-охотник» присоединился Фред Хехингер

24 февраля
2022 год

Новости кино >>
24 февраля 2022
К актерскому составу грядущего фильма Marvel «Крэйвен-охотник» с Аароном Тейлором-Джонсоном в главной роли присоединился Фред Хехингер, известный по сериалам «Белый лотос» и «Пэм и Томми». По неподтвержденным данным издания Deadline, актер сыграет Хамелеона, сводного брата Крэйвена.

К касту кинокомикса «Крэйвен-охотник» присоединился Фред Хехингер
фото: Courtesy of Stephanie Diani


Детали сюжета по-прежнему неизвестны. Режиссером выступает Джей Си Чендор, поставивший «Самый жестокий год» и «Тройную границу» с Оскаром Айзеком. Ранее к проекту присоединился Рассел Кроу.

Премьера фильма запланирована на январь 2023 года.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Рассел Кроу сыграет в спин-оффе «Человека-паука» о Крэйвене-охотнике
«Пэм и Томми»: Личное — публичное
Стивен Спилберг, Дени Вильнёв и Джейн Кэмпион претендуют на премию Гильдии режиссеров Америки
Думаю, как все бинджвотчить: 10 лучших иностранных сериалов 2021 года
Александра Даддарио и Джин Смарт снимутся в черной комедии
Спасибо, посмотрю: добрый тренер, злые куклы и другие фильмы и сериалы августа, которые вы могли пропустить
«Белый лотос»: В позе богатых
Смотреть онлайн: Финал «Гранда», продолжение «Теда Лассо» и другие цифровые премьеры июля
«Тайлер Рейк», «Птичий короб» и «Ирландец» вошли в топ-10 самых популярных фильмов Netflix
«Загадочное убийство» с Энистон и Сэндлером стало самым популярным релизом Netflix
Поиск по меткам
Американское киноМарвел
персоны
Оскар АйзекРасселл КроуАарон Тейлор-ДжонсонФред ХехингерДжей Си Чендор
фильмы
Белый лотосПэм и ТоммиСамый жестокий годТройная граница

анонс

Скорбим

Роман Лебедев
22 февраля ушёл из жизни сценарист Роман Лебедев.
Олег Вавилов
22 февраля ушёл из жизни актёр Олег Вавилов.
Николай Литус
21 февраля ушёл из жизни режиссёр Николай Литус.

День рождения >>

Михаил Елисеев
Мария Зубарева
Лев Круглый
Кирилл Кяро
Анна Овсянникова
Елена Соловей
Валентина Сперантова
Всеволод Цурило
Максим Штраух
Марга Барбу
Ян Вечорковский
Кристин Дэвис
Билли Зейн
Эдвард Джеймс Олмос
Эммануэль Рива
Фернандо Техеро
все родившиеся 24 февраля >>

Афиша кино >>

Крёстный отец
гангстерская сага, драма, криминальный фильм, экранизация
США, 1972
Волк и лев
детский фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных
Канада, Франция, 2021
Сирано
драма, музыкальный фильм, экранизация
Великобритания, Италия, Канада, США, 2021
Семейка вампиров
детский фильм, приключения, фэнтези
Франция, 2020
Авантюристки
комедия, мелодрама
Италия, Марокко, 2020
Клаустрофобы. Начало
мистика, фильм ужасов
Италия, Франция, 2022
Первый снег
Россия, 2021
Шкатулка Дьявола: Пробуждение зла
мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2021
Три цвета: Синий
драма, музыкальный фильм
Польша, Франция, Швейцария, 1993
Мистер Нокаут
биография, драма, спортивный фильм
Россия, 2022
Удовольствие
драма
Швеция, Нидерланды, Франция, 2021
Игра теней
боевик, триллер
Австралия, Китай, США, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram