К касту кинокомикса «Крэйвен-охотник» присоединился Фред Хехингер

К актерскому составу грядущего фильма Marvel «Крэйвен-охотник
» с Аароном Тейлором-Джонсоном
в главной роли присоединился Фред Хехингер
, известный по сериалам «Белый лотос
» и «Пэм и Томми
». По неподтвержденным данным издания Deadline
, актер сыграет Хамелеона, сводного брата Крэйвена.
фото: Courtesy of Stephanie Diani
Детали сюжета по-прежнему неизвестны. Режиссером выступает Джей Си Чендор
, поставивший «Самый жестокий год
» и «Тройную границу
» с Оскаром Айзеком
. Ранее к проекту присоединился Рассел Кроу
.
Премьера фильма запланирована на январь 2023 года.
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