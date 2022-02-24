Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Тест – какой твой фильм 2022
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Новый цикл «Сказочных мелодрам» на «Dомашнем» откроет лента «Следуя за сердцем»

24 февраля
2022 год

Новости кино >>
24 февраля 2022

Линейку «Сказочных мелодрам» от телеканала «Dомашний» пополнят еще пять романтических историй. Премьера первой из них – «Следуя за сердцем» с Даной Абызовой и Кириллом Ждановым – состоится 28 февраля, сообщает пресс-служба канала.

Новый цикл «Сказочных мелодрам» на «Dомашнем» откроет лента «Следуя за сердцем»
фото: Телеканал «Dомашний»

Фильм расскажет об одинокой девушке Свете, которая отправится на собеседование и едва не попадает под колеса грузовика, а спасет ее владелец той самой компании, куда она направлялась. Между молодыми людьми возникнут чувства, и ради них героям придется многим пожертвовать.

Новый цикл «Сказочных мелодрам» на «Dомашнем» откроет лента «Следуя за сердцем»
фото: Телеканал «Dомашний»

На следующий день, 1 марта, зрителям представят мелодраму Александра Гребенникова «Крылья бабочки», главные роли в которой исполнили Валентина Гарцуева, Сергей Радченко, Захар Шадрин и Мария Штофа.

Это история любви Лизы и Дмитрия, которые собирались пожениться, но из-за хитрых интриг друзей, Кати и Густаса, разлучились. Лиза вышла замуж за Густаса и уехала в другую страну, Дмитрий – женился на Кате. Через много лет жизнь снова их сведет но по иронии судьбы чувства вспыхнут уже между их детьми. И пока юные влюбленные будут заняты своими проблемами, их родителям выпадет шанс переосмыслить прошлое.

Новый цикл «Сказочных мелодрам» на «Dомашнем» откроет лента «Следуя за сердцем»
фото: Телеканал «Dомашний»

2 марта череду премьер продолжит картина «Я тебя не боюсь!», которая расскажет историю Даши. Став жертвой абьюза со стороны мужа, она решает изменить свою жизнь и, забрав маленьких дочерей, переезжает в другой город. Устраивается на работу, встречает новую любовь и уже мечтает о новом браке, но именно в этот момент на пороге ее квартиры появляется бывший муж. Он умоляет о прощении, и все Дашино окружение встает на его сторону, хотя сама она сердцем чувствует неладное.

В главные роли исполнили Надежда Бахтина, Дмитрий Паламарчук и Андрей Финягин, участие приняли Анна Бегунова, Андрей Межулис, Андрей Аверьянов, Евгений Чупин и другие актеры. Поставила картину Анна Писаненко.

Новый цикл «Сказочных мелодрам» на «Dомашнем» откроет лента «Следуя за сердцем»
фото: Телеканал «Dомашний»

В четверг 3 марта состоится премьера остросюжетной мелодрамы «Тонкая работа» с Ольгой Гришиной и Михаилом Химичевым. В центре сюжета окажется преподавательница французского языка Лина, от которой уйдет муж, оставив после себя долги и кредиты. Чтобы поправить положение, она устраивается домработницей в семью Караваевых, также помогая одному из ее членов, Игорю, в офисе в качестве переводчицы. Но это совсем не нравится его секретарю Жене, которая тоже давно в него влюблена. И чтобы спасти свою любовь, Лине придется рискнуть жизнью.

Участие в съемках фильма приняли Анастасия Цымбалару, Ольга Радчук, Артем Плёндер, Милена Компаниец, София Кондратюк, Владимир Заец, Наталка Денисенко и другие артисты. Режиссером выступила Вера Яковенко.

Новый цикл «Сказочных мелодрам» на «Dомашнем» откроет лента «Следуя за сердцем»
фото: Телеканал «Dомашний»


Завершит линейку премьер фильм Романа Ткаченко «Ребенок с гарантией», героиней которого станет преуспевающий адвокат и любящая жена Агния Коронец. Ей предстоит решать нелегкие вопросы, связанные с усыновлением ребенка. Главные роли в картине сыграли Дарья Храмцова и Артемий Егоров.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Пряный вкус любви» с Анастасией Крыловой откроет новый цикл «Сказочных мелодрам» на «Dомашнем»
Телеканал «Dомашний» расскажет историю «Случайного брака»
«День Святого Валентина» с Аллой Югановой и Алексеем Зубковым откроет показы новых «Сказочных мелодрам» на «Dомашнем»
Пётр Рыков и Елена Шилова спасут город от затопления
Константин Соловьев станет сказочным богатырем для Ксении Роменковой
«Чужие дети» с Алиной Ланиной и Александром Пашковым откроют на «Dомашнем» линейку премьер «Сказочные мелодрамы»
Дмитрий Ульянов, Алина Сергеева и Александр Кобзарь окажутся в «Объятиях лжи»
Анна Миклош покажет свое «Доброе сердце»
Клавдия Дрозд и Андрей Фединчик ввяжутся в «Авантюру на двоих»
Анастасия Цымбалару побывает «Между светом и тенью»
«Dомашний» покажет мелодраму «Любовь Веры» с Еленой Шиловой и Андреем Чернышовым
Любава Грешнова поборется с бывшим мужем
Елена Полянская окажется «Пленницей» по воле мужа
Светлана Столярова-Стич и Прохор Дубравин снимаются в мелодраме «Солнечный ливень»
Елена Радевич поработает кардиологом
Ксения Роменкова и Денис Матросов сыграли в мелодраме «Крайний срок»
Закончились съемки мелодрамы «Медное колечко»
Юлия Галкина исполнит свой гражданский долг
Второй сезон сериала «На твоей стороне» стартует на «Dомашнем» 8 декабря
Анастасия Панина: «Несмотря на сильный характер и профессию – моя героиня прежде всего женщина»
Завершились съемки мелодрамы «Крылья бабочки» с Валентиной Гарцуевой и Сергеем Радченко
Ольга Гришина и Михаил Химичев выполнили «Тонкую работу»
Любовь и обман в сериале «Следуя за сердцем»
Поиск по меткам
Dомашний
персоны
Дана АбызоваАндрей АверьяновНадежда БахтинаАнна БегуноваВалентина ГарцуеваАлександр ГребенниковОльга ГришинаНаталия ДенисенкоАртемий ЕгоровВладимир ЗаецМилена КомпаниецСофия КондратюкАндрей МежулисДмитрий ПаламарчукАнна ПисаненкоАртём ПлёндерСергей РадченкоОльга РадчукРоман ТкаченкоАндрей ФинягинМихаил ХимичевДарья ХрамцоваАнастасия ЦымбаларуЕвгений ЧупинЗахар ШадринМария ШтофаВера Яковенко
фильмы
Крылья бабочкиРебёнок с гарантиейСледуя за сердцемТонкая работа

анонс

Деконструкция «Горячий снег»

Скорбим

Сергей Чуркин
23 февраля ушёл из жизни актёр Сергей Чуркин.
Роман Лебедев
22 февраля ушёл из жизни сценарист Роман Лебедев.
Олег Вавилов
22 февраля ушёл из жизни актёр Олег Вавилов.
Николай Литус
21 февраля ушёл из жизни режиссёр Николай Литус.

День рождения >>

Михаил Елисеев
Мария Зубарева
Лев Круглый
Кирилл Кяро
Анна Овсянникова
Елена Соловей
Валентина Сперантова
Всеволод Цурило
Максим Штраух
Марга Барбу
Ян Вечорковский
Кристин Дэвис
Билли Зейн
Эдвард Джеймс Олмос
Эммануэль Рива
Фернандо Техеро
все родившиеся 24 февраля >>

Афиша кино >>

Крёстный отец
гангстерская сага, драма, криминальный фильм, экранизация
США, 1972
Волк и лев
детский фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных
Канада, Франция, 2021
Сирано
драма, музыкальный фильм, экранизация
Великобритания, Италия, Канада, США, 2021
Семейка вампиров
детский фильм, приключения, фэнтези
Франция, 2020
Авантюристки
комедия, мелодрама
Италия, Марокко, 2020
Клаустрофобы. Начало
мистика, фильм ужасов
Италия, Франция, 2022
Первый снег
Россия, 2021
Шкатулка Дьявола: Пробуждение зла
мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2021
Три цвета: Синий
драма, музыкальный фильм
Польша, Франция, Швейцария, 1993
Мистер Нокаут
биография, драма, спортивный фильм
Россия, 2022
Удовольствие
драма
Швеция, Нидерланды, Франция, 2021
Игра теней
боевик, триллер
Австралия, Китай, США, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен