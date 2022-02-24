Новый цикл «Сказочных мелодрам» на «Dомашнем» откроет лента «Следуя за сердцем»

Линейку «Сказочных мелодрам» от телеканала «Dомашний» пополнят еще пять романтических историй. Премьера первой из них – «Следуя за сердцем» с Даной Абызовой и Кириллом Ждановым – состоится 28 февраля, сообщает пресс-служба канала.
фото: Телеканал «Dомашний»
Фильм расскажет об одинокой девушке Свете, которая отправится на собеседование и едва не попадает под колеса грузовика, а спасет ее владелец той самой компании, куда она направлялась. Между молодыми людьми возникнут чувства, и ради них героям придется многим пожертвовать.
Это история любви Лизы и Дмитрия, которые собирались пожениться, но из-за хитрых интриг друзей, Кати и Густаса, разлучились. Лиза вышла замуж за Густаса и уехала в другую страну, Дмитрий – женился на Кате. Через много лет жизнь снова их сведет но по иронии судьбы чувства вспыхнут уже между их детьми. И пока юные влюбленные будут заняты своими проблемами, их родителям выпадет шанс переосмыслить прошлое.
фото: Телеканал «Dомашний»
2 марта череду премьер продолжит картина «Я тебя не боюсь!», которая расскажет историю Даши. Став жертвой абьюза со стороны мужа, она решает изменить свою жизнь и, забрав маленьких дочерей, переезжает в другой город. Устраивается на работу, встречает новую любовь и уже мечтает о новом браке, но именно в этот момент на пороге ее квартиры появляется бывший муж. Он умоляет о прощении, и все Дашино окружение встает на его сторону, хотя сама она сердцем чувствует неладное.
В четверг 3 марта состоится премьера остросюжетной мелодрамы «Тонкая работа» с Ольгой Гришиной и Михаилом Химичевым. В центре сюжета окажется преподавательница французского языка Лина, от которой уйдет муж, оставив после себя долги и кредиты. Чтобы поправить положение, она устраивается домработницей в семью Караваевых, также помогая одному из ее членов, Игорю, в офисе в качестве переводчицы. Но это совсем не нравится его секретарю Жене, которая тоже давно в него влюблена. И чтобы спасти свою любовь, Лине придется рискнуть жизнью.
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