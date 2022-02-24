Второй сезон исторического сериала «Анна-детективъ» вышел в США и Великобритании

«У проекта действительно большое количество международных поклонников. Тот отклик, который мы получили от американских зрителей после запуска первого сезона, стал настоящей наградой и доказательством того, что российский контент способен завоевывать внимание и любовь иностранного зрителя и при очень большой конкуренции. Высокий интерес к проекту у англоязычной аудитории стал одной из причин, почему мы решили создать “Анну-детективъ II”. И теперь мы безмерно рады долгожданному запуску проекта на Amazon Prime Vide», – комментирует премьеру руководитель департамента продаж Star Media Ксения Калистратова.
фото: Star Media
Действие сериала происходит в конце XIX века в маленьком городе Затонск. В центре истории – Анна Миронова, обладающая не только острым умом и проницательностью, но и сверхспособностью общения с духами, которые помогает ей видеть то, чего не замечают другие. Эти качества и притягивают к девушке амбициозного столичного сыщика Якова Штольмана, вместе с которым они расследуют загадочные преступления.
Премьера первого сезона состоялась на Amazon Prime Video три года назад. На основании более 600 отзывов сериал получил оценку 4,5 из 5 возможных баллов на сервисе, а также рейтинг 8 из 10 на международной платформе IMDb.
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