Второй сезон исторического сериала «Анна-детективъ» вышел в США и Великобритании

анонс

Премьера фильма с Даной Абызовой и Кириллом Ждановым состоится 28 февраля

Новый цикл «Сказочных мелодрам» на «Dомашнем» откроет лента «Следуя за сердцем»

Вероятно, что он сыграет Хамелеона

Картина расскажет о проблемах старения и смерти

23 февраля

Лауреатов восьми «Оскаров» объявят за кадром

Награды за неигровую, игровую и анимационную короткометражки, монтаж, грим и прическу, саундтрек, работу художника-постановщика и звук вручат заранее