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Не стало звезды комедии «МЭШ» Салли Келлерман

25 февраля
2022 год

Новости кино >>
25 февраля 2022
В четверг, 24 февраля, на 84 году жизни не стало популярной американской актрисы, певицы и продюсера Салли Келлерман. Согласно THR, звезда фильма Роберта Олтмана «МЭШ» скончалась от осложнений деменции в доме престарелых в калифорнийском Вудленд-Хиллз.

Салли Клэр Келлерман родилась в калифорнийском городе Лонг-Бич 2 июня 1937 года в семье Эдит Бэйн и Джона Хелма Келлермана. Образование получила в Голливудской высшей школе и Сити-колледже Лос-Анджелеса. Актерское мастерство изучала в нью-Йоркской Актёрской студии Ли Страсберга вместе с Ширли Найт, Джеком Николсоном и Дином Стокуэллом. В 18 лет подписала контракт со звукозаписывающей студией Verve Records. Свой первый альбом записала в 1970-м на студии Decca Records.


Кинодебют актрисы состоялся в картине «Девушка из исправительной колонии», вышедшей в 1957-м, а через два года она дебютировала на телевидении в сериале «Театр-90». Известность получила в качестве Маргарет Халиган из черной комедии 1970 года «МЭШ», за которую получила номинацию на «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую женскую роль второго плана. В 1973-м сыграла в мюзикле «Потерянный горизонт», для которого также участвовала в записи саундтрека.

На счету Салли Келлерман шесть наград и 158 ролей в кино и на телевидении. Появилась более чем в шестидесяти телесериалах и телефильмах, среди которых «Сумеречная зона», «Час Альфреда Хичкока», «Звёздный путь», «Захватчики», «Бонанца», «Театр волшебных историй», «Театр Рэя Брэдбери», «Коломбо», «Молодые и дерзкие» и многие другие. Создала запоминающиеся образы в фильмах «Бостонский душитель», «Апрельские безумства», «Добро пожаловать в Лос-Анджелес», «Влюбленные пары», «Лисы», «Снова в школу», «Игрок», «Высокая мода» и «Я никогда не буду твоей».
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№ 1
Иван Беляев (Москва)   25.02.2022 - 13:15
Очень много потерь... ужасный год... читать далее>>
Всего сообщений: 1
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«Лисы»
Не стало звезды комедии «МЭШ» Салли Келлерман фотографии
Не стало звезды комедии «МЭШ» Салли Келлерман фотографии
Не стало звезды комедии «МЭШ» Салли Келлерман фотографии
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