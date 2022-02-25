Не стало звезды комедии «МЭШ» Салли Келлерман

В четверг, 24 февраля, на 84 году жизни не стало популярной американской актрисы, певицы и продюсера Салли Келлерман
. Согласно THR
, звезда фильма Роберта Олтмана
«МЭШ
» скончалась от осложнений деменции в доме престарелых в калифорнийском Вудленд-Хиллз.
Салли Клэр Келлерман
родилась в калифорнийском городе Лонг-Бич 2 июня 1937 года в семье Эдит Бэйн и Джона Хелма Келлермана. Образование получила в Голливудской высшей школе и Сити-колледже Лос-Анджелеса. Актерское мастерство изучала в нью-Йоркской Актёрской студии Ли Страсберга вместе с Ширли Найт
, Джеком Николсоном
и Дином Стокуэллом
. В 18 лет подписала контракт со звукозаписывающей студией Verve Records. Свой первый альбом записала в 1970-м на студии Decca Records.
Кинодебют актрисы состоялся в картине «Девушка из исправительной колонии», вышедшей в 1957-м, а через два года она дебютировала на телевидении в сериале «Театр-90
». Известность получила в качестве Маргарет Халиган из черной комедии 1970 года «МЭШ», за которую получила номинацию на «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую женскую роль второго плана. В 1973-м сыграла в мюзикле «Потерянный горизонт», для которого также участвовала в записи саундтрека.
На счету Салли Келлерман шесть наград и 158 ролей в кино и на телевидении. Появилась более чем в шестидесяти телесериалах и телефильмах, среди которых «Сумеречная зона
», «Час Альфреда Хичкока
», «Звёздный путь
», «Захватчики
», «Бонанца
», «Театр волшебных историй
», «Театр Рэя Брэдбери
», «Коломбо
», «Молодые и дерзкие
» и многие другие. Создала запоминающиеся образы в фильмах «Бостонский душитель
», «Апрельские безумства
», «Добро пожаловать в Лос-Анджелес
», «Влюбленные пары
», «Лисы
», «Снова в школу
», «Игрок
», «Высокая мода
» и «Я никогда не буду твоей
».
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