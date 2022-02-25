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Саша Барон Коэн поработает с Альфонсо Куароном

25 февраля
2022 год

Новости кино >>
25 февраля 2022
Саша Барон Коэн в итоге успешных переговоров может составить компанию Кейт Бланшетт и Кевину Клайну в психологическом триллере Альфонсо Куарона «Все совпадения случайны», уверяет Deadline.

Куарон выступит сценаристом, режиссером и исполнительным продюсером всех эпизодов сериала из линейки Apple Originals. За визуальную составляющую отвечают операторы Эммануэль Любецки и Бруно Дельбоннель.

Саша Барон Коэн поработает с Альфонсо Куароном
фото: ciakclub.it

Зрителей ожидает адаптация одноименного романа Рени Найт, рассказывающего об успешной и уважаемой телевизионной журналистке Кэтрин Равенскрофт (Бланшетт). Переехав в новый дом, героиня находит на прикроватном столике в спальне интригующую книгу, написанную вдовцом (Клайн). Когда она начинает ее читать, то с ужасом понимает, что главный персонаж – это она сама, а описываемые трагические события – то, что она так тщательно пыталась оставить навсегда в прошлом. Эта история проливает свет на темную тайну, которую, как ей казалось, знала только она одна.

Шоу станет первым проектом Альфонсо Куарона для Apple TV+ после того, как он заключил соглашение о многолетнем сотрудничестве и разработке сериалов эксклюзивно для платформы. Это также его первый опыт в написании сценария и постановке сериала. Помимо данной экранизации, в производстве находится фильм в линейке Apple Original Film «Рэймонд и Рэй», где Куарон числится продюсером.
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