Звездочка из «Пацанов» встретится с «Настоящим привидением»

Эрин Мориарти
получила главную роль в хорроре Гэри Фледера
«Настоящее привидение» (True Haunting). Компанию Звездочке из «Пацанов
» составит Джейми Кэмпбелл Бауэр
, игравший в «Очень странных делах
», уточняет Deadline
.
За производство фильма по одноименной книге Эдвина Ф. Беккера, основанной на реальных событиях, отвечает студия Screen Gems, а за адаптацию — Ричард Д'Овидио («Тревожный вызов
»). Продюсером выступит Синди Кауэн.
Это рассказ об Эде и Марше Беккерах, которые после покупки дома пришли к выводу, что, помимо них, в нем проживают призраки, включая зловещую семью, чьи члены расстались с жизнью в этих стенах. Дабы изгнать злых духов, Беккеры обратились к экзорцисту. Это привело к ритуалу, впервые в истории показанному по ТВ. За очень успешной трансляцией следили миллионы людей, однако после сеанса экзорцизма семейство столкнулось с еще большим злом.
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