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Звездочка из «Пацанов» встретится с «Настоящим привидением»

25 февраля
2022 год

Новости кино >>
25 февраля 2022
Эрин Мориарти получила главную роль в хорроре Гэри Фледера «Настоящее привидение» (True Haunting). Компанию Звездочке из «Пацанов» составит Джейми Кэмпбелл Бауэр, игравший в «Очень странных делах», уточняет Deadline.

Звездочка из «Пацанов» встретится с «Настоящим привидением»
фото: deadline.com

За производство фильма по одноименной книге Эдвина Ф. Беккера, основанной на реальных событиях, отвечает студия Screen Gems, а за адаптацию — Ричард Д'Овидио («Тревожный вызов»). Продюсером выступит Синди Кауэн.

Это рассказ об Эде и Марше Беккерах, которые после покупки дома пришли к выводу, что, помимо них, в нем проживают призраки, включая зловещую семью, чьи члены расстались с жизнью в этих стенах. Дабы изгнать злых духов, Беккеры обратились к экзорцисту. Это привело к ритуалу, впервые в истории показанному по ТВ. За очень успешной трансляцией следили миллионы людей, однако после сеанса экзорцизма семейство столкнулось с еще большим злом.
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№ 1
Новый юзер тут   25.02.2022 - 15:50
Эх, жаль, что крутого актера Джейми Кэмпбелл Бауэра знают только по роли в сериале, который уже мало косу стал интересен( Он же много где играл и талантливо! читать далее>>
Всего сообщений: 1
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