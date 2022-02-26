Любовь, смерть и роботы: главные новости аниме за неделю

Филлер по «Ван-Пису
» и очередная награда «Сонни Боя
». Новый проект студии Масааки Юасы
и экранизация японского бестселлера. Аниме-индустрия
трудится, не покладая рук, принося множество больших и малых новостей: о чем-то мы пишем подробно
, о чем-то информации — одно название. Теперь каждую неделю
мы собираем самые интересные трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. И еще пишем рекапы
каждого эпизода «Атаки титанов
», которая вышла на финишную прямую.
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Мы хотим мира: рекап 23-го эпизода «Атаки титанов»
Студия Aniplex
(«Оккультная академия
», «Огни ночного рейда
») работает над аниме-адаптацией культовой видеоигры NieR: Automata
. Пока нам показали лишь крошечный тизер с концепт-артом протагонистки 2B.
NieR: Automata от PlatinumGames рассказывала об андроидах, посланных людьми, чтобы провести рекогносцировку и впоследствии вернуть под контроль Землю, когда-то захваченную механической формой жизни. Игра прославилась яркими персонажами, множеством концовок и душераздирающим сюжетом.
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«Шэнмью» — экранизация другой легендарной видеоигры
Студия Масааки Юасы Science Saru
(буквально — «научная обезьянка»), подарившая нам «Руки прочь от кинокружка!
», «Человек-дьявол: Плакса
», «Повесть о доме Тайра
» и ожидающий премьеры «Ину-о
», набирает компетентных специалистов для нового проекта — Yurei Deco
.
Сценарий к аниме-сериалу напишет Дайскэ Сато
, уже прославившийся участием в «Ковбое Бибопе
» и «Призраке в доспехах: Синдроме одиночки
». В режиссерском кресле командует Томохиса Симояма
— для него Yurei Deco станет большим дебютом: ранее Симояма поставил «Супергероя Сиро
», но был на подхвате у опытного Юасы. О чем именно будет сериал — неизвестно, но режиссер в твиттере обещает очень много любви. Параллельно Science SARU работает
над аниме по «Скотту Пилигриму против всех
».
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Разбираемся, как понимать и снимать анимацию с сериалом «Руки прочь от кинокружка!»
Суперфраншиза «Ван-Пис
» пополнится спецэпизодом, посвященным отношениям Эйса и Ямато. Во всяком случае, так уверяют слухи. Также ожидается, что это будет оригинальный сценарий, без оглядки на конкретный том манги.
«Ван-Пис» рассказывает о мире-море, где люди и сверхъестественные существа охотятся за кладом Короля Пиратов. Эйс — старший брат главного героя, молодого капитана флибустьерской шайки Луффи. Ямато — дитя одного из легендарных пиратов, мечтающее о самурайской славе.
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Рецензия на второй сезон «Истребителя демонов» — ещё один важнейший аниме-сериал современности
Коммьюнити из раздела /r/anime на Reddit подвело итоги Reddit Anime Awards 2021.
Получилось очень демократично: каждая из номинаций включает двух победителей: по мнению жюри и реддиторов соответственно. Жюри выбрало «Сонни Боя
» лучшим аниме прошлого года, фанаты же остановили выбор на исекае «Реинкарнации безработного
». «Необычное такси
», «Магическую битву
» и «Истребителя демонов
» тоже не забыли. С полным списком лауреатов можно ознакомиться вот здесь
.
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Итоги церемонии Anime Awards 2022
Японский бестселлер «Одинокий замок в зеркале
» экранизируют в формате полнометражного аниме. Премьера запланирована на зиму этого года (не ту, что заканчивается, а ту, что в декабре).
Роман повествует о семи подростках, оказывающихся в странном мире зазеркалья. Они ищут ключ, дающий право на исполнение одного сокровенного желания, но если тинейджеры не покинут Зазеркалье до пяти часов вечера, то будут съедены мифическим созданием по имени Волчья Королева. Книга вышла в 2017 году, в 2018-м влюбила в себя всю читающую Японию, а в 2019-м получила адаптацию в форме манги.
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Неожиданные детали о «Рыбке Поньо» Хаяо Миядзаки
Netflix
выложил на всеобщее обозрение тизер второго сезона «Призрака в доспехах: SAC_2045
» (осторожно! 3D!).
Макото Кусанаги, Бато и прочие замечальные люди (и андроиды) из славного киберпанка
вернутся на стриминг-гигант уже в мае.
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О проблемах с экранизациями «Призрака в доспехах» и «Ковбоя Бибопа»
В юном месяце апреле в Японии выходит «Чаепитие Зеро
» — спин-офф франшизы «Детектив Конан
», посвященный агенту Тоору Амуро.
За сериал отвечает Сатору Косака
(«Повторная жизнь
»), а сценарий подготовил Ёсико Накамура
(«Сладкие сны в замке Князя тьмы
», «Тада не может влюбиться
»). Netflix тоже должен показать сериал у себя на площадке, но с датой релиза пока не определился. Подробнее о «Чаепитии Зеро» и другом спин-оффе «Детектива Конана» мы писали
в октябре.
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Ёкаи, интриги, расследования: обзор «Инцидента Кэмоно» — другого необычного аниме-детектива
Аниме «Добро пожаловать в класс превосходства
» внезапно получит продолжение, о чем объявили на официальном сайте сериала. Подробности поступят 6 марта на специальной трансляции.
В первом сезоне поведали о закулисье старшей школы Кодо Икусэй — элитного образовательного учреждения, куда попадали лишь лучшие ученики, которым 100% гарантированно поступление в лучшие вузы и трудоустройство в топовые компании.
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Рецензия на «Сонни Боя» — совершенно другую историю о школе и взрослении
В честь 15-летия знакового ранобэ «Волчица и пряности
» готовится новое аниме — об этом объявил автор оригинального романа Исуна Хасэкура
.
Ранее по ранобэ о взаимовыгодном сотрудничестве торговца Крафта Лоуренса и 600-летней кицунэ Холо уже выходила экранизация о двух сезонах. Чем станет новый сериал — приквелом, сиквелом — пока не уточняется.
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О менее удачной японской экранизации полнокровного романа
Другое ранобэ, «Перестану быть героем
», тоже собирается сменить бумагу на экранные пиксели.
Экранизацией истории о супергерое, не нашедшем себя в мире людей и переметнувшемся к демонам, занимается студия EMT Squared
(«Размеренная жизнь фармацевта-читера: Открыть аптеку в другом мире
» и грядущий «Удар! Гол в будущее
»). Поставит сериал Хисаси Исии
, снимавший отдельные эпизоды в «Ми-ми-ми-мишке
», «Непорочной Марии
» и «Бейсболе по Друкеру
», а сценарий — в опытных руках Сигэру Муракоси
(«Дороро
», «Зомбиленд. Сага
»). Релиз намечен на апрель.
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