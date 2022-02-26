Стартовал прием заявок на Московский молодежный кинофорум-2022, который состоится с 21 по 23 апреля в рамках бизнес-площадки 44 Московского международного кинофестиваля и Всероссийского молодежного кинофорума-2022. Согласно пресс-службе продюсерского центра «Мувистарт», набор участников продлится до 20 марта.
По сложившейся традиции, заявки принимаются от граждан России в возрасте 18-35 лет (сценаристов, режиссеров, продюсеров), делающих первые шаги в кино. Для участия необходимо зарегистрироваться на платформе «Мувистарт», заполнить анкету в разделе «Мои проекты» и прикрепить к анкете синопсис и сценарий проекта. Для неигровых работ возможна замена сценария режиссерской экспликацией. Оформленную заявку необходимо подать в разделе «Конкурсы». Участие в кинофоруме бесплатное!
фото: пресс-служба продюсерского центра «Мувистарт»
Авторы лучших работ будут презентовать их на Питчинге дебютантов. Призовой фонд Московского молодежного кинофорума в 2022-м составит 6 млн рублей. Также лауреатов ждут спецпризы от компаний-партнеров и дипломы профессиональных сообществ. Победителей определят в шести номинациях: «Полнометражное игровое кино», «Короткометражное игровое кино», «Документальное кино», «Сериалы для онлайн-платформ до 24 минут», «Сериалы для онлайн-платформ свыше 24 минут» и Work-in-progress.
«Пожалуй, каждый представитель киноиндустрии знает, насколько важно получить именно первую поддержку, и здесь речь не только о деньгах, а о признании твоего таланта, подтверждения того, что ты на верном пути, хотя ещё и в самом его начале. Нам отрадно наблюдать за дальнейшими успехами лауреатов наших питчингов. И особенно приятно представлять их профессиональному сообществу на такой престижной площадке, как Московский международный кинофестиваль. Мы благодарим Дирекцию Кинофестиваля за многолетнее сотрудничество и надеемся на то, что и этот год откроет отечественной индустрии новые имена», – отметил руководитель Всероссийского молодежного кинофорума Дмитрий Якунин.
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