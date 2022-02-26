В Россия появилась новая анимационная студия

анонс

Актриса присоединилась к команде сериала-антологии «Переполненная комната»

Набор участников продлится до 20 марта

Стартовал прием заявок на Московский молодежный кинофорум

26 февраля

Любовь, смерть и роботы: главные новости аниме за неделю

Экранизация NieR: Automata, возвращение «Волчицы и пряности» и многое другое