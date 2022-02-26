Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

В Россия появилась новая анимационная студия

26 февраля
2022 год

Новости кино >>
26 февраля 2022
На базе «ТойРой Медиа», вошедшей в состав «Газпром-Медиа Холдинга» в результате сделки в 2021 году, создана новая анимационная компания «Ярко». В 2022 году студия планирует выпустить 478 минут анимационного контента, в 2023-м — 905 минут, уточняет пресс-служба ГК ГПМ КИТ.

В Россия появилась новая анимационная студия
фото: пресс-служба ГПМ КИТ

По словам генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Александра Жарова, «рынок отечественной анимации на подъеме, а в период пандемии его коммерческий потенциал вырос как никогда. Креативная команда "Ярко" будет производить контент разных жанров и форматов, доступный во всех медиасредах. Тем самым "Газпром-Медиа Холдинг" укрепляет позиции в растущем сегменте анимации, взаимодействует с будущей аудиторией наших телеканалов и платформ и выполняет социально значимую функцию по созданию полезного и безопасного детского контента, который работает на развитие ребенка и укрепление связей между детьми и родителями».

Студия будет развивать имеющиеся бренды и новые франшизы. В разработке и производстве находятся 12 проектов, которые ориентированы на детей до 12 лет, включая сериалы «Спорт Тоша» и «Команда Матч» по заказу «Матч ТВ», сериал «Пётр I. Факты и мифы», приуроченный к 350-летию со дня рождения великого правителя, сериал «Лесенка знаний: мастерство» по заказу Rutube, «Ботики», «Улетная доставка» и перезапуск «Дракоши Тоши».

В Россия появилась новая анимационная студия
фото: пресс-служба ГПМ КИТ

Генеральный директор ГК ГПМ КИТ Андрей Терешок считает, что «задача студии – осваивать сектор детской и семейной аудитории, помня о главном: контент должен приносить не только коммерческую пользу для компании, но и, в первую очередь, быть полезным для зрителей. Анимационная студия вошла в Альянс по защите детей в цифровой среде, и это свидетельствует о высокой степени социальной ответственности студии, ГПМ КИТ и холдинга в целом».

Команда «Ярко» за последний год кратно расширилась за счет уникальных специалистов в производстве анимации, маркетинге, дистрибуции и лицензировании. Студия использует системы искусственного интеллекта для оптимизации и ускорения производства, облачные решения хранения и обмена информацией, что дает возможность масштабировать производство и эффективно работать в удаленном режиме.

В Россия появилась новая анимационная студия
фото: пресс-служба ГПМ КИТ

«Мы выходим на высококонкурентный рынок анимации и рассчитываем войти в число лидеров не только в России, но и за ее пределами. Мы смело можем на это рассчитывать, потому что собрали лучших из лучших, создали возможности работы на самом современном оборудовании в экологичной атмосфере творческого поиска, где хочется добиваться новых высот. "Ярко" поддерживает полный цикл жизни анимационного бренда от рождения идеи до ее реализации, придерживается стратегии диверсификации контента по тематикам и возрасту, ориентируясь на интересы и потребности зрителя, который затем станет лояльным покупателем партнеров компании по лицензированию и дистрибуции», — говорит генеральный директор и генеральный продюсер студии «Ярко» Альбина Мухаметзянова.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Группа компаний ГПМ КИТ подвела итоги двух экспериментальных питчингов
персоны
Альбина МухаметзяноваАндрей Терешок
фильмы
Дракоша ТошаСпорт Тоша

анонс

Скорбим

Василий Богатырёв
25 февраля ушёл из жизни актёр Василий Богатырёв.
Сергей Чуркин
23 февраля ушёл из жизни актёр Сергей Чуркин.
Роман Лебедев
22 февраля ушёл из жизни сценарист Роман Лебедев.
Олег Вавилов
22 февраля ушёл из жизни актёр Олег Вавилов.

День рождения >>

Оксана Базилевич
Андрей Бархударов
Евгений Жариков
Нина Зорская
Илья Ильин
Мария Мясникова
Михаил Нароков
Георгий Траугот
Михаил Хмуров
Марк Дакаскос
Дэйн Кларк
Маргарет Лейтон
Мирослава
Тереза Палмер
Джекки Шварц
Томаш Шимшайнер
все родившиеся 26 февраля >>

Афиша кино >>

Крёстный отец
гангстерская сага, драма, криминальный фильм, экранизация
США, 1972
Волк и лев
детский фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных
Канада, Франция, 2021
Сирано
драма, музыкальный фильм, экранизация
Великобритания, Италия, Канада, США, 2021
Семейка вампиров
детский фильм, приключения, фэнтези
Франция, 2020
Авантюристки
комедия, мелодрама
Италия, Марокко, 2020
Клаустрофобы. Начало
мистика, фильм ужасов
Италия, Франция, 2022
Первый снег
Россия, 2021
Шкатулка Дьявола: Пробуждение зла
мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2021
Три цвета: Синий
драма, музыкальный фильм
Польша, Франция, Швейцария, 1993
Мистер Нокаут
биография, драма, спортивный фильм
Россия, 2022
Удовольствие
драма
Швеция, Нидерланды, Франция, 2021
Игра теней
боевик, триллер
Австралия, Китай, США, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен