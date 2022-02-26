В Россия появилась новая анимационная студия

На базе «ТойРой Медиа», вошедшей в состав «Газпром-Медиа Холдинга» в результате сделки в 2021 году, создана новая анимационная компания «Ярко». В 2022 году студия планирует выпустить 478 минут анимационного контента, в 2023-м — 905 минут, уточняет пресс-служба ГК ГПМ КИТ.
фото: пресс-служба ГПМ КИТ
По словам генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Александра Жарова, «рынок отечественной анимации на подъеме, а в период пандемии его коммерческий потенциал вырос как никогда. Креативная команда "Ярко" будет производить контент разных жанров и форматов, доступный во всех медиасредах. Тем самым "Газпром-Медиа Холдинг" укрепляет позиции в растущем сегменте анимации, взаимодействует с будущей аудиторией наших телеканалов и платформ и выполняет социально значимую функцию по созданию полезного и безопасного детского контента, который работает на развитие ребенка и укрепление связей между детьми и родителями».
Студия будет развивать имеющиеся бренды и новые франшизы. В разработке и производстве находятся 12 проектов, которые ориентированы на детей до 12 лет, включая сериалы «Спорт Тоша» и «Команда Матч» по заказу «Матч ТВ», сериал «Пётр I. Факты и мифы», приуроченный к 350-летию со дня рождения великого правителя, сериал «Лесенка знаний: мастерство» по заказу Rutube, «Ботики», «Улетная доставка» и перезапуск «Дракоши Тоши».
фото: пресс-служба ГПМ КИТ
Генеральный директор ГК ГПМ КИТ Андрей Терешок считает, что «задача студии – осваивать сектор детской и семейной аудитории, помня о главном: контент должен приносить не только коммерческую пользу для компании, но и, в первую очередь, быть полезным для зрителей. Анимационная студия вошла в Альянс по защите детей в цифровой среде, и это свидетельствует о высокой степени социальной ответственности студии, ГПМ КИТ и холдинга в целом».
Команда «Ярко» за последний год кратно расширилась за счет уникальных специалистов в производстве анимации, маркетинге, дистрибуции и лицензировании. Студия использует системы искусственного интеллекта для оптимизации и ускорения производства, облачные решения хранения и обмена информацией, что дает возможность масштабировать производство и эффективно работать в удаленном режиме.
фото: пресс-служба ГПМ КИТ
«Мы выходим на высококонкурентный рынок анимации и рассчитываем войти в число лидеров не только в России, но и за ее пределами. Мы смело можем на это рассчитывать, потому что собрали лучших из лучших, создали возможности работы на самом современном оборудовании в экологичной атмосфере творческого поиска, где хочется добиваться новых высот. "Ярко" поддерживает полный цикл жизни анимационного бренда от рождения идеи до ее реализации, придерживается стратегии диверсификации контента по тематикам и возрасту, ориентируясь на интересы и потребности зрителя, который затем станет лояльным покупателем партнеров компании по лицензированию и дистрибуции», — говорит генеральный директор и генеральный продюсер студии «Ярко» Альбина Мухаметзянова.
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