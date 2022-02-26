Эмми Россум станет матерью Тома Холланда

Эмми Россум
составит компанию Тому Холланду
и Аманде Сейфред
в сериале-антологии «Переполненная комната» (The Crowded Room). Каждый сезон драмы Apple TV+ будет посвящен историям людей с ментальными нарушениями, сообщает THR
.
За постановку всех серий отвечает Корнелю Мундруцо
. Сценаристом выступит Акива Голдсман
. Вместе с Холландом и Мундруцо он также будет продюсировать «Переполненную комнату».
Холланд сыграет Дэнни Салливана. Россум достался образе его матери, перманентно находившейся в поисках мужчины для исполнения ее мечты о спасении. Сейфред предстанет в качестве клинического психолога, столкнувшегося с самым сложным случаем в карьере, которая также пытается сбалансировать свою жизнь матери-одиночки.
В основу первого сезона, состоящего из десяти эпизодов, ляжет книга Дэниэла Киза «Множественные умы Билли Миллигана». В ней рассказывается реальная история американца, у которого выявили 24 личности. В середине 1970-х Миллиган был обвинен в совершении нескольких преступлений и стал первым человеком, оправданным по причине диагноза «множественной личности». После десяти лет лечения в психиатрической клинике мужчину выписали и признали здоровым.
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