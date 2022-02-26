Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Эмми Россум станет матерью Тома Холланда

26 февраля
2022 год

Новости кино >>
26 февраля 2022
Эмми Россум составит компанию Тому Холланду и Аманде Сейфред в сериале-антологии «Переполненная комната» (The Crowded Room). Каждый сезон драмы Apple TV+ будет посвящен историям людей с ментальными нарушениями, сообщает THR.

За постановку всех серий отвечает Корнелю Мундруцо. Сценаристом выступит Акива Голдсман. Вместе с Холландом и Мундруцо он также будет продюсировать «Переполненную комнату».

Эмми Россум станет матерью Тома Холланда
фото: ew.com

Холланд сыграет Дэнни Салливана. Россум достался образе его матери, перманентно находившейся в поисках мужчины для исполнения ее мечты о спасении. Сейфред предстанет в качестве клинического психолога, столкнувшегося с самым сложным случаем в карьере, которая также пытается сбалансировать свою жизнь матери-одиночки.

В основу первого сезона, состоящего из десяти эпизодов, ляжет книга Дэниэла Киза «Множественные умы Билли Миллигана». В ней рассказывается реальная история американца, у которого выявили 24 личности. В середине 1970-х Миллиган был обвинен в совершении нескольких преступлений и стал первым человеком, оправданным по причине диагноза «множественной личности». После десяти лет лечения в психиатрической клинике мужчину выписали и признали здоровым.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Том Холланд перевоплотится в Билли Миллигана, страдавшего расстройством личности
Поиск по меткам
Apple
персоны
Акива ГолдсманКорнелю МундруцоЭмми РоссумАманда СейфредТом Холланд

анонс

Скорбим

Василий Богатырёв
25 февраля ушёл из жизни актёр Василий Богатырёв.
Сергей Чуркин
23 февраля ушёл из жизни актёр Сергей Чуркин.
Роман Лебедев
22 февраля ушёл из жизни сценарист Роман Лебедев.
Олег Вавилов
22 февраля ушёл из жизни актёр Олег Вавилов.

День рождения >>

Оксана Базилевич
Андрей Бархударов
Евгений Жариков
Нина Зорская
Илья Ильин
Мария Мясникова
Михаил Нароков
Георгий Траугот
Михаил Хмуров
Марк Дакаскос
Дэйн Кларк
Маргарет Лейтон
Мирослава
Тереза Палмер
Джекки Шварц
Томаш Шимшайнер
все родившиеся 26 февраля >>

Афиша кино >>

Крёстный отец
гангстерская сага, драма, криминальный фильм, экранизация
США, 1972
Волк и лев
детский фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных
Канада, Франция, 2021
Сирано
драма, музыкальный фильм, экранизация
Великобритания, Италия, Канада, США, 2021
Семейка вампиров
детский фильм, приключения, фэнтези
Франция, 2020
Авантюристки
комедия, мелодрама
Италия, Марокко, 2020
Клаустрофобы. Начало
мистика, фильм ужасов
Италия, Франция, 2022
Первый снег
Россия, 2021
Шкатулка Дьявола: Пробуждение зла
мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2021
Три цвета: Синий
драма, музыкальный фильм
Польша, Франция, Швейцария, 1993
Мистер Нокаут
биография, драма, спортивный фильм
Россия, 2022
Удовольствие
драма
Швеция, Нидерланды, Франция, 2021
Игра теней
боевик, триллер
Австралия, Китай, США, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен