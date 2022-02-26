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Квентин Тарантино возьмется за продолжение «Правосудия» с Тимоти Олифантом

26 февраля
2022 год

Новости кино >>
26 февраля 2022

Квентин Тарантино планирует поставить одну или две серии продолжения «Правосудия» для FX, уверяет Deadline.


Сериал с Тимоти Олифантом, основанный на книгах Элмора Леонарда о маршале США Рейлане Гивенсе, выходил с 2010-го по 2015-й и был отмечен двумя «Эмми».

Тарантино заинтересовался «Правосудием» из-за литературной первоосновы, поскольку в свое время снял экранизацию романа Леонарда «Джеки Браун». А с Олифантом, который вернется к роли Гивенса, режиссер успел поработать на съемках картины «Однажды в Голливуде».
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