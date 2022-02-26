Квентин Тарантино возьмется за продолжение «Правосудия» с Тимоти Олифантом

Квентин Тарантино
планирует поставить одну или две серии продолжения «Правосудия» для FX, уверяет Deadline
.
Сериал с Тимоти Олифантом
, основанный на книгах Элмора Леонарда
о маршале США Рейлане Гивенсе, выходил с 2010-го по 2015-й и был отмечен двумя «Эмми».
Тарантино заинтересовался «Правосудием» из-за литературной первоосновы, поскольку в свое время снял экранизацию романа Леонарда «Джеки Браун
». А с Олифантом, который вернется к роли Гивенса, режиссер успел поработать на съемках картины «Однажды в Голливуде
».
обсуждение >>