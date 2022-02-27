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Экранизация Бальзака «Утраченные иллюзии» получила национальную премию «Сезар»

27 февраля
2022 год

Новости кино >>
27 февраля 2022
Французская академия искусств и технологий кинематографа объявила имена лауреатов национальной премии «Сезар» за 2021 год. Награда за лучший фильм досталась драме «Утраченные иллюзии» Ксавье Джанноли, отмеченной также за адаптацию сценария, работу оператора и лучшую мужскую роль второго плана.

Экранизация Бальзака «Утраченные иллюзии» получила национальную премию «Сезар»
фото: кадр из фильма «Утраченные иллюзии», режиссер Ксавье Джанноли


Поставленная по одноименному роману Оноре де Бальзака картина рассказывает о парижской жизни талантливого, но абсолютно нищего поэта Люсьена Шардона, который своими поступками вводит в чудовищные долги зятя и друга Давида Сешара. Действие происходит в времена Реставрации Бурбонов. Премьера ленты состоялась в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля.

Лучшим режиссером был назван Леос Каракс, поставивший мюзикл «Аннетт», также награжденный за лучшую музыку и звукорежиссуру, лучшие визуальные эффекты и монтаж. В актерских категориях награды получили Валери Лемерсье за главную роль в собственной картине «Голос любви» и Бенуа Мажимель, сыгравший в драме Эмманюэль Берко «Пока жив». Среди анимационных проектов отметили показанную в Каннах ленту об альпинистах «Вершина богов». Лучшим иностранным фильмом признали «Отца» Флориана Зеллера, конкурировавшего в этой категории в том числе и с «Купе номер шесть» Юхо Куосманена.

Национальная кинопремия «Сезар» носит имя французского скульптора Сезара Бальдаччини и вручается с 1976 года. Лучшим фильмом 2020 года была признана социальная драма Ладжа Ли «Отверженные».
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