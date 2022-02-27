Экранизация Бальзака «Утраченные иллюзии» получила национальную премию «Сезар»

Французская академия искусств и технологий кинематографа объявила имена лауреатов национальной премии «Сезар» за 2021 год. Награда за лучший фильм досталась драме «Утраченные иллюзии» Ксавье Джанноли, отмеченной также за адаптацию сценария, работу оператора и лучшую мужскую роль второго плана.
фото: кадр из фильма «Утраченные иллюзии», режиссер Ксавье Джанноли
Поставленная по одноименному роману Оноре де Бальзака картина рассказывает о парижской жизни талантливого, но абсолютно нищего поэта Люсьена Шардона, который своими поступками вводит в чудовищные долги зятя и друга Давида Сешара. Действие происходит в времена Реставрации Бурбонов. Премьера ленты состоялась в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля.
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