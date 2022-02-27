Со дня рождения Элизабет Тейлор исполнилось 90 лет

Сегодня, 27 февраля, исполнилось 90 лет со дня рождения Элизабет Тейлор — голливудской дивы, трижды удостоенной премии «Оскар».
фото: кадр из фильма «Клеопатра», режиссер Джозеф Лео Манкевич
Элизабет Тейлор родилась 27 февраля 1932 года в семье театральных актеров Фрэнсиса Ленна Тейлора и Сары Виолы Вомбродт (сценический псевдоним Сара Созерн). Девочку с детства готовили к актерской карьере: водили на занятия по сценическому мастерству, на танцы, учили играть на фортепиано. Так в 1942 году десятилетняя Тейлор дебютировала в комедии Харольда Янга «Каждую минуту рождается человек». Первую крупную взрослую роль сыграла в 1949-м в триллере Виктора Сэвилла «Конспиратор». Внимание критиков привлекла благодаря фильму «Место под солнцем», где ее партнером стал Клифт Монтгомери. В 1956 году снялась с Джеймсом Дином в культовой ленте «Гигант». Чрезвычайно популярны были и экранизации пьес Теннесси Уильямса «Кошка на раскаленной крыше» и «Внезапно, прошлым летом», где она исполнила главные роли.
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