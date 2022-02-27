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Со дня рождения Элизабет Тейлор исполнилось 90 лет

27 февраля
2022 год

Новости кино >>
27 февраля 2022
Сегодня, 27 февраля, исполнилось 90 лет со дня рождения Элизабет Тейлор — голливудской дивы, трижды удостоенной премии «Оскар».

Со дня рождения Элизабет Тейлор исполнилось 90 лет
фото: кадр из фильма «Клеопатра», режиссер Джозеф Лео Манкевич

Элизабет Тейлор родилась 27 февраля 1932 года в семье театральных актеров Фрэнсиса Ленна Тейлора и Сары Виолы Вомбродт (сценический псевдоним Сара Созерн). Девочку с детства готовили к актерской карьере: водили на занятия по сценическому мастерству, на танцы, учили играть на фортепиано. Так в 1942 году десятилетняя Тейлор дебютировала в комедии Харольда Янга «Каждую минуту рождается человек». Первую крупную взрослую роль сыграла в 1949-м в триллере Виктора Сэвилла «Конспиратор». Внимание критиков привлекла благодаря фильму «Место под солнцем», где ее партнером стал Клифт Монтгомери. В 1956 году снялась с Джеймсом Дином в культовой ленте «Гигант». Чрезвычайно популярны были и экранизации пьес Теннесси Уильямса «Кошка на раскаленной крыше» и «Внезапно, прошлым летом», где она исполнила главные роли.

«Оскаров» актрисе принесли роли в фильмах «Баттерфилд 8» и «Кто боится Вирджинии Вулф?», а самым известным стал образ Клеопатры, который она воплотила в 1963 году в одноименной исторической драме Джозефа Лео Манкевича. Роль Марка Антония в фильме играл Ричард Бертон, за которым актриса дважды была замужем и снялась в одиннадцати совместных картинах.

Всего на счету Элизабет Тейлор более 60 лент, одна из которых — «Синяя птица» — стала первым советско-американским фильмом. Ушла из жизни актриса 23 марта 2011 года. Ей было 79 лет.
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