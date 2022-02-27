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Партнером Джейсона Стэтэма по сиквелу экшена «Мег» станет Джеки Ву

27 февраля
2022 год

Новости кино >>
27 февраля 2022
Партнером Джейсона Стэтэма по сиквелу экшена «Мег: Монстр глубины» станет Джеки Ву, самый кассовый актер в истории китайского кино. Ли Бинбин, сыгравшая в первой части, покинет франшизу о гигантской акуле, пишет Variety.

Партнером Джейсона Стэтэма по сиквелу экшена «Мег» станет Джеки Ву
фото: CFP

Кто исполнит в фильме главную женскую роль, пока неизвестно, но создатели уверяют, что актерский состав на данный момент уже интересный. Режиссером выступает Бен Уитли, поставивший фильмы «Ребекка», «Высотка» и «Перестрелка».

Съемки стартовали в конце января вблизи Лондона. После того как в мае завершится студийный период, группа отправится в Азию работать на натуре.
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персоны
Джейсон СтэтэмБен Уитли
фильмы
ВысоткаМег: Монстр глубиныПерестрелкаРебекка

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