Партнером Джейсона Стэтэма по сиквелу экшена «Мег» станет Джеки Ву

Партнером Джейсона Стэтэма по сиквелу экшена «Мег: Монстр глубины» станет Джеки Ву, самый кассовый актер в истории китайского кино. Ли Бинбин, сыгравшая в первой части, покинет франшизу о гигантской акуле, пишет Variety.
фото: CFP
Кто исполнит в фильме главную женскую роль, пока неизвестно, но создатели уверяют, что актерский состав на данный момент уже интересный. Режиссером выступает Бен Уитли, поставивший фильмы «Ребекка», «Высотка» и «Перестрелка».
Съемки стартовали в конце января вблизи Лондона. После того как в мае завершится студийный период, группа отправится в Азию работать на натуре.
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