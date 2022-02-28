Фильм «CODA: Ребенок глухих родителей» получил главную премию Гильдии актеров США

фото: Актерский сосав фильма «CODA: Ребенок глухих родителей» | AP
Картина рассказывает о 17-летней девушке Руби, которая помогает глухим родителям и брату вести рыболовный бизнес. Она единственный слышащий член семьи. Но после того как девушка присоединяется к школьному хору и понимает, что любит петь, перед ней встает сложный выбор: родные или музыкальная школа. Премьера фильма состоялась на фестивале независимого кино «Сандэнс», где он получил Гран-при, награду за режиссуру и также был отмечена за актерский состав.
В аналогичных телевизионных категориях победу одержали «Наследники» и «Тед Лассо». Первый проект был отмечен в номинации драматических сериалов, второй — комедийных.
Почетную награду за вклад в кинематограф вручили Хелен Миррен.
Гильдия актеров США — крупнейшее профессиональное сообщество, в состав которого входит свыше 150 тысяч представителей индустрии кино, телевидения и радио. Многие из них являются членами Американской Киноакадемии, поэтому по результатам премии Гильдия актеров обычно предсказывают итоги «Оскара».
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