Фильм «CODA: Ребенок глухих родителей» получил главную премию Гильдии актеров США

анонс

Причина — нежелание взаимодействовать с органами государственной власти

Олег Березин сложил с себя полномочия председателя Ассоциации владельцев кинотеатров

Ли Бинбин покинула франшизу

Партнером Джейсона Стэтэма по сиквелу экшена «Мег» станет Джеки Ву

27 февраля

Со дня рождения Элизабет Тейлор исполнилось 90 лет

«Королевы Голливуда» не стало в 2011 году