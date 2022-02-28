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Фильм «CODA: Ребенок глухих родителей» получил главную премию Гильдии актеров США

28 февраля
2022 год

Новости кино >>
28 февраля 2022
В Санта-Монике состоялась 28-я церемония вручения ежегодной премии Гильдии актеров США. Главную награду, премию за лучший актерский состав в игровом кино, получил фильм Шан Хедер «CODA: Ребенок глухих родителей», главные роли в котором исполнили Эмилия Джонс, Эухенио Дербес, Фердия Уолш-Пилоу, Трой Коцур, Марли Мэтлин и Дэниел Дюран.

Фильм «CODA: Ребенок глухих родителей» получил главную премию Гильдии актеров США
фото: Актерский сосав фильма «CODA: Ребенок глухих родителей» | AP

Картина рассказывает о 17-летней девушке Руби, которая помогает глухим родителям и брату вести рыболовный бизнес. Она единственный слышащий член семьи. Но после того как девушка присоединяется к школьному хору и понимает, что любит петь, перед ней встает сложный выбор: родные или музыкальная школа. Премьера фильма состоялась на фестивале независимого кино «Сандэнс», где он получил Гран-при, награду за режиссуру и также был отмечена за актерский состав.

В аналогичных телевизионных категориях победу одержали «Наследники» и «Тед Лассо». Первый проект был отмечен в номинации драматических сериалов, второй — комедийных.

Фильм «CODA: Ребенок глухих родителей» получил главную премию Гильдии актеров США
фото: кадр из сериала «Тед Лассо»

Персональные награды получили Джессика Честейн и Уилл Смит, исполнившие главные роли в фильмах «Глаза Тэмми Фэй» и «Король Ричард», а также Чон Хо Ён, Ли Чжон Дже, Джейсон Судейкис и Джин Смарт за работу над сериалами «Игра в кальмара», «Тед Лассо» и «Хитрости» соответственно. За главные роли в мини-сериалах отмели Кейт УинслетМейр из Исттауна») и Майкла КитонаЛомка»).

Почетную награду за вклад в кинематограф вручили Хелен Миррен.

Гильдия актеров США — крупнейшее профессиональное сообщество, в состав которого входит свыше 150 тысяч представителей индустрии кино, телевидения и радио. Многие из них являются членами Американской Киноакадемии, поэтому по результатам премии Гильдия актеров обычно предсказывают итоги «Оскара».
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Фильм «CODA: Ребенок глухих родителей» получил главную премию Гильдии актеров США
Фильм «CODA: Ребенок глухих родителей» получил главную премию Гильдии актеров США
Фильм «CODA: Ребенок глухих родителей» получил главную премию Гильдии актеров США
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