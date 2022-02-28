Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Тест – какой твой фильм 2022
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Олег Березин сложил с себя полномочия председателя Ассоциации владельцев кинотеатров

28 февраля
2022 год

Новости кино >>
28 февраля 2022

Олег Березин, возглавлявший Ассоциацию владельцев кинотеатров июля с 2017 года, принял решение оставить свой пост. Об этом он сообщил 27 февраля на своей странице в Facebook.

Олег Березин сложил с себя полномочия председателя Ассоциации владельцев кинотеатров
фото: ТАСС

«Деятельность на посту председателя Ассоциации владельцев кинотеатров связана с активным взаимодействием с органами государственной власти Российской Федерации, направленным на отстаивание интересов членов Ассоциации владельцев кинотеатров. Но в связи с принятым руководством Российской Федерации решением о военной операции на территории Украины, с которым я категорически не согласен, и которое я решительно осуждаю, я, тем самым, осуществляю действия, которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация», — написано в сообщении.

С сегодняшнего дня Березин не будет представлять позицию Ассоциации во всевозможных инстанциях, экспертных советах, рабочих группах и СМИ, но продолжит выполнять возложенные на него юридически значимые обязанности до момента передачи полномочий новому председателю. Его Ассоциации предстоит избрать в июне.

В конце сообщения Березин отметил, что продолжит иными способами поддерживать отрасль кинотеатрального показа и «делать все от него зависящее для уменьшения негативных последствий событий последних дней для российских кинотеатров».

Ассоциация владельцев кинотеатров является профессиональным объединением граждан, некоммерческой организацией, основанной на добровольном членстве и созданной для представления и защиты общих интересов кинопредпринимателей и достижения общественно полезных целей. На данный момент она объединяет более 2600 кинозалов по всей России.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Деконструкция «Горячий снег»

Скорбим

Сергей Греков
28 февраля ушёл из жизни актёр Сергей Греков.
Виктор Татарский
27 февраля ушёл из жизни актёр, радиоведущий Виктор Татарский.
Анна Сумская
27 февраля ушла из жизни актриса Анна Сумская.
Борис Соколов
26 февраля ушёл из жизни актёр Борис Соколов.
Ирбек Персаев
Ушёл из жизни актёр, каскадёр Ирбек Персаев.

День рождения >>

Анна Арланова
Татьяна Васильева
Борис Иванов
Николай Наумов
Дияс Рахматов
Алексей Смирнов
Вилле Хаапасало
Рамаз Чхиквадзе
Юрий Шлыков
Стэнли Бейкер
Рори Кокрейн
Али Лартер
Джоко Росич
Джон Туртурро
Мимзи Фармер
Аксель Штайн
все родившиеся 28 февраля >>

Афиша кино >>

Касабланка
военный фильм, драма, мелодрама
США, 1942
Господин Никто
драма, мелодрама, научная фантастика, фэнтези
Бельгия, Великобритания, Германия, Канада, Люксембург, США, Франция, 2009
Три цвета: Белый
драма, комедия
Польша, Франция, Швейцария, 1994
Герой
драма, триллер
Иран, Франция, 2021
Брат во всём
драма
Россия, 2022
Авантюристки
комедия, мелодрама
Италия, Марокко, 2020
История моей жены
драма, мелодрама, экранизация
Венгрия, Франция, Италия, Германия, Мальта, 2021
Лунные приключения
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Австрия, Германия, 2021
Опасная вечеринка
драма, фильм ужасов
Великобритания, 2021
От кутюр
драма, комедия
Франция, 2021
Первый снег
Россия, 2021
Бэтмен
боевик, драма, криминальный фильм, научная фантастика
США, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram