Олег Березин сложил с себя полномочия председателя Ассоциации владельцев кинотеатров

Олег Березин, возглавлявший Ассоциацию владельцев кинотеатров июля с 2017 года, принял решение оставить свой пост. Об этом он сообщил 27 февраля на своей странице в Facebook.
фото: ТАСС
«Деятельность на посту председателя Ассоциации владельцев кинотеатров связана с активным взаимодействием с органами государственной власти Российской Федерации, направленным на отстаивание интересов членов Ассоциации владельцев кинотеатров. Но в связи с принятым руководством Российской Федерации решением о военной операции на территории Украины, с которым я категорически не согласен, и которое я решительно осуждаю, я, тем самым, осуществляю действия, которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация», — написано в сообщении.
С сегодняшнего дня Березин не будет представлять позицию Ассоциации во всевозможных инстанциях, экспертных советах, рабочих группах и СМИ, но продолжит выполнять возложенные на него юридически значимые обязанности до момента передачи полномочий новому председателю. Его Ассоциации предстоит избрать в июне.
В конце сообщения Березин отметил, что продолжит иными способами поддерживать отрасль кинотеатрального показа и «делать все от него зависящее для уменьшения негативных последствий событий последних дней для российских кинотеатров».
Ассоциация владельцев кинотеатров является профессиональным объединением граждан, некоммерческой организацией, основанной на добровольном членстве и созданной для представления и защиты общих интересов кинопредпринимателей и достижения общественно полезных целей. На данный момент она объединяет более 2600 кинозалов по всей России.
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