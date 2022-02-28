Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Капитан Волконогов» лидирует по количеству номинаций на национальную премию «Ника»

28 февраля
2022 год

Новости кино >>
28 февраля 2022
Объявлены претенденты на национальную кинематографическую премию «Ника» за 2021 год. Лидером по числу номинаций стала драма Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал», заявленная в восьми категориях, в том числе за лучший игровой фильм и режиссуру. Об этом сообщается на сайте премии.

«Капитан Волконогов» лидирует по количеству номинаций на национальную премию «Ника»
фото: кадр из фильма «Капитан Волконогов бежал», 2021

Помимо «Капитана Волконогова» за главную награду борются «Купе номер шесть», «Медея», «Иван Денисович», «Разжимая кулаки» и «Уроки фарси». На звание лучшего режиссера также претендуют Вадим Перельман, Кира Коваленко и Александр Зельдович.

Приз за лучшую женскую роль могут получить Милана Агузарова («Разжимая кулаки»), заявленная также в категории «Открытие года», Тинатин Далакишвили («Медея») или Ксения РаппопортМама, я дома»), а за лучшую мужскую роль — Мераб НинидзеДело»), Филипп Янковский («Иван Денисович»), Юра Борисов («Капитан Волконогов бежал») или Павел ДеревянкоПодельники»). Среди артистов второго плана на победу рассчитывют Юлия АугОбщага»), Яна ТрояноваКонец фильма»), Юлия ПересильдПетровы в гриппе»), Ольга ЛапшинаОторви и выбрось»), Юрий Колокольников («Петровы в гриппе»), Александр Паль («Дело»), Тимофей Трибунцев («Капитан Волконогов бежал») и Андрей СмоляковМоре волнуется раз»). В категории «Открытие года» помимо Миланы Агузаровой заявлены сценарист Мария Изюмова («Мама, я дома») и режиссеры Роман Васьянов («Общага»), Евгений Григорьев («Подельники»), Любовь МульменкоДунай»).

О дате проведения церемонии пока не сообщается.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Не стало Виктора Мережко
Ника-2021: Юлия Снигирь, Чулпан Хаматова и Юлия Высоцкая
Лучшими фильмами 2019 и 2020 годов признаны «Дорогие товарищи» и «Француз»
Чулпан Хаматова, Александр Паль и Леонид Ярмольник получили «Ники» за актёрскую работу
Вручение кинопремии «Ника»: Прямая трансляция
Объявлены номинанты на премию «Ника» за 2020 год
Вручение премии «Ника» перенесено на весну 2021 года
«Ника» перенесена на осень
«Дылда» стала фаворитом по числу номинаций на премию «Ника»
Российская академия кинематографических искусств начала прием заявок на «Нику»
Лучшими актерами «Ники» стали Алексей Серебряков и Евгений Цыганов
«Премия НИКА»-2019. Онлайн-трансляция
Лучшим фильмом академики «Ники» назвали «Войну Анны»
Кино-театр.ру покажет прямую трансляцию премии «Ника»
Киноконтекст: Ситора Алиева – о соединении кино с YouTube и новых фестивальных тенденциях
«Лето» Кирилла Серебренникова лидирует по количеству номинаций на «Нику»
Сергей Сельянов: «Главный показатель качества – время»
«Нику» за лучший фильм отдали «Аритмии»
«Ника»-2018. Прямая трансляция
Кино-Театр.ру проведёт прямую трансляцию церемонии «Ника»
Поиск по меткам
НикаРоссийские кинопремии
персоны
Милана АгузароваЮлия АугЮра БорисовРоман ВасьяновЕвгений Григорьев (VI)Тинатин ДалакишвилиПавел ДеревянкоАлександр ЗельдовичКира КоваленкоЮрий КолокольниковОльга ЛапшинаНаталья МеркуловаЛюбовь МульменкоМераб НинидзеАлександр ПальВадим ПерельманЮлия ПересильдКсения РаппопортАндрей СмоляковТимофей ТрибунцевЯна ТрояноваАлексей ЧуповФилипп Янковский
фильмы
ДелоДунайИван ДенисовичКапитан Волконогов бежалКонец фильмаКупе номер шестьМама, я домаМедеяМоре волнуется разОбщагаОторви и выбросьПетровы в гриппеПодельникиРазжимая кулакиУроки фарси

анонс

Скорбим

Сергей Греков
27 февраля ушёл из жизни актёр Сергей Греков.
Виктор Татарский
27 февраля ушёл из жизни актёр, радиоведущий Виктор Татарский.
Анна Сумская
27 февраля ушла из жизни актриса Анна Сумская.
Борис Соколов
26 февраля ушёл из жизни актёр Борис Соколов.
Ирбек Персаев
Ушёл из жизни актёр, каскадёр Ирбек Персаев.

День рождения >>

Анна Арланова
Татьяна Васильева
Борис Иванов
Николай Наумов
Дияс Рахматов
Алексей Смирнов
Вилле Хаапасало
Рамаз Чхиквадзе
Юрий Шлыков
Стэнли Бейкер
Рори Кокрейн
Али Лартер
Джоко Росич
Джон Туртурро
Мимзи Фармер
Аксель Штайн
все родившиеся 28 февраля >>

Афиша кино >>

Касабланка
военный фильм, драма, мелодрама
США, 1942
Господин Никто
драма, мелодрама, научная фантастика, фэнтези
Бельгия, Великобритания, Германия, Канада, Люксембург, США, Франция, 2009
Три цвета: Белый
драма, комедия
Польша, Франция, Швейцария, 1994
Герой
драма, триллер
Иран, Франция, 2021
Брат во всём
драма
Россия, 2022
Авантюристки
комедия, мелодрама
Италия, Марокко, 2020
История моей жены
драма, мелодрама, экранизация
Венгрия, Франция, Италия, Германия, Мальта, 2021
Лунные приключения
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Австрия, Германия, 2021
Опасная вечеринка
драма, фильм ужасов
Великобритания, 2021
От кутюр
драма, комедия
Франция, 2021
Первый снег
Россия, 2021
Бэтмен
боевик, драма, криминальный фильм, научная фантастика
США, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен