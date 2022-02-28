«Капитан Волконогов» лидирует по количеству номинаций на национальную премию «Ника»

Объявлены претенденты на национальную кинематографическую премию «Ника» за 2021 год. Лидером по числу номинаций стала драма
Наташи Меркуловой
и
Алексея Чупова
«
Капитан Волконогов бежал
», заявленная в восьми категориях, в том числе за лучший игровой фильм и режиссуру. Об этом сообщается на
сайте
премии.
фото: кадр из фильма «Капитан Волконогов бежал», 2021
Помимо «Капитана Волконогова» за главную награду борются «
Купе номер шесть
», «
Медея
», «
Иван Денисович
», «
Разжимая кулаки
» и «
Уроки фарси
». На звание лучшего режиссера также претендуют
Вадим Перельман
,
Кира Коваленко
и
Александр Зельдович
.
Приз за лучшую женскую роль могут получить
Милана Агузарова
(«Разжимая кулаки»), заявленная также в категории «Открытие года»,
Тинатин Далакишвили
(«Медея») или
Ксения Раппопорт
(«
Мама, я дома
»), а за лучшую мужскую роль —
Мераб Нинидзе
(«
Дело
»),
Филипп Янковский
(«Иван Денисович»),
Юра Борисов
(«Капитан Волконогов бежал») или
Павел Деревянко
(«
Подельники
»). Среди артистов второго плана на победу рассчитывют
Юлия Ауг
(«
Общага
»),
Яна Троянова
(«
Конец фильма
»),
Юлия Пересильд
(«
Петровы в гриппе
»),
Ольга Лапшина
(«
Оторви и выбрось
»),
Юрий Колокольников
(«Петровы в гриппе»),
Александр Паль
(«Дело»),
Тимофей Трибунцев
(«Капитан Волконогов бежал») и
Андрей Смоляков
(«
Море волнуется раз
»). В категории «Открытие года» помимо Миланы Агузаровой заявлены сценарист Мария Изюмова («Мама, я дома») и режиссеры
Роман Васьянов
(«Общага»),
Евгений Григорьев
(«Подельники»),
Любовь Мульменко
(«
Дунай
»).
О дате проведения церемонии пока не сообщается.
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