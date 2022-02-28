Церемонию вручения Национальной премии интернет-контента перенесли

Церемония вручения первой Национальной премии интернет-контента, которая должна была состояться 3 марта, переносится на более позднюю, неизвестную пока дату, сообщают организаторы на своем сайте
.
«Хотим заверить, что мероприятие обязательно состоится и все победители получат свои награды»
,— говорится в сообщении.
Премия была учреждена Институтом развития интернета (ИРИ) для поддержки социально значимого контента. В конкурсе принимали участие видеоролики, подкасты и другие проекты в СМИ и блогосфере, а также игровые и документальные фильмы и сериалы, представленные в 21 номинации. Общий призовой фонд составляет 18 млн рублей.
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