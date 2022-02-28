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Ян Цапник и Мария Горбань организуют «Модный синдикат»

28 февраля
2022 год

Новости кино >>
28 февраля 2022
Премьера комедийного сериала «Модный синдикат» состоится 14 марта на телеканале СТС. Согласно его пресс-службе, главных героев — модельера Ланского и его спонсора Галю — сыграли Ян Цапник и Мария Горбань.

Ян Цапник и Мария Горбань организуют «Модный синдикат»
фото: Телеканал СТС

По сюжету забытый всеми модельер в поисках былой славы и денег на новую коллекцию находит спонсора в лице жены криминального авторитета. Самоуверенная Галя приезжает в Москву, чтобы сторонним брендом прикрыть махинации мужа. Мечтающий о показах в Париже модельер вынужден работать с неприлично богатой и напрочь лишенной вкуса сахалинской девушкой, но со временем начинает видеть в ней музу.

«Галя — очень яркая и горячая девушка, в которой чувствуется свобода. Думаю, люди, приехавшие в Москву из других городов, не боятся говорить все, что думают. Я по натуре мягкий человек и раньше играла женственных барышень. А Галя — кремень! И это что-то новенькое для меня», — рассказывает о своей героине Мария Горбань, для которой проект стал первым после рождения сына Нилана.

Ян Цапник и Мария Горбань организуют «Модный синдикат»
фото: Телеканал СТС

Перед съемками группа посетила модный дом российского дизайнера Игоря Чапурина. Главное место действий сериала — Lanskoy Fashion House — построили в павильоне площадью 600 квадратных метров. Роль фасада исполнила московская усадьба Прове в духе французского неоренессанса. За образы персонажей и созданные ими коллекции отвечала стилист и художник по костюмам Кшыся Митрохович.

Также в проекте приняли участие Антон Жижин, Кирилл Полухин, Ангелина Стречина, Дмитрий Колчин, Яна Кошкина, Александр Пташенчук, Вера Строкова и другие артисты. Режиссером выступил Александр Карпиловский, работавший над «Проектом “Анна Николаевна”».

После телевизионной премьеры сериал выйдет на more.tv.
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фильмы
Модный синдикатПроект «Анна Николаевна»

фотографии >>
Ян Цапник и Мария Горбань организуют «Модный синдикат»
Ян Цапник и Мария Горбань организуют «Модный синдикат»
Ян Цапник и Мария Горбань организуют «Модный синдикат»
Ян Цапник и Мария Горбань организуют «Модный синдикат»
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