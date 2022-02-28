«Сказка для старых» и «Камешки» стали победителями международных конкурсов на фестивале «Дух огня»

анонс

В прокате с 5 марта

Виржини Эфира и Ромен Дюрис обсуждают небылицы в эксклюзивном открывке фильма «Эта безумная любовь»

Премьера комедийного сериала состоится 14 марта на телеканале СТС

Ян Цапник и Мария Горбань организуют «Модный синдикат»

28 февраля

«Капитан Волконогов» лидирует по количеству номинаций на национальную премию «Ника»

Наташа Меркулова и Алексей Чупов претендуют на награду за режиссуру