«Сказка для старых» и «Камешки» стали победителями международных конкурсов на фестивале «Дух огня»

»Вечером 28 февраля в Ханты-Мансийске подведены итоги XIX-XX фестивалей кинодебютов «Дух огня». В международных конкурсах за 2021 и 2022 годы победили драма «Камешки» индийского режиссера П.С. Винотраджа и российский проект «Сказка для старых», поставленный Романом Михайловым и Федором Лавровым.
фото: Кадр из фильма "Камешки"/пресс-служба фестиваля "Дух огня"
Лучший фильм XIX кинофестиваля выбирали режиссеры Нана Джорджадзе, Хосе Селестино Кампусано и председатель Борис Фрумин. Получивший гран-при «Золотая тайга» фильм «Камешки» – история в духе классики итальянского неореализма: двое, отец и сын, отправляются в путешествие по недружелюбным человеку землям. Здесь, в окружении жуков и острых камней, будет разрешаться их очень старый бесформенный конфликт. Помимо этого – очень личного воспоминания о непростом детстве – наградами XIX «Духа огня» отмечены филиппинский фильм «Буксир» (режиссер Джон Лазам) и «Ночь королей» Филиппа Лакота (копродукция Кот-Д'Ивуара, Франции, Канады и Сенегала).
В российском конкурсе специальный приз «За сохранение культурных традиций» достался фильму «Чупакабра» Григория Коломийцева. Также он получил премии за лучшую операторскую работу и звук. Юный Платон Кузмич, исполнивший ведущую роль, и актриса Елизавета Шультесс из фильма «Недо» удостоены дипломов «Открытие года».
Главный приз международного конкурса XX «Духа огня» завоевала «Сказка для старых» – полнометражный режиссерский дебют Федора Лаврова — и сценарный для профессора РАН, математика-драматурга Романа Михайлова, парафраз «Конька-Горбунка». Было у Бати, крупного эксцентричного авторитета, три «сына». Старший (Кирилл Полухин) — известный в криминальном мире ганмен, давно отошедший от дел и теперь мирно починяющий светильники. Средний (Федор Лавров) — заносчивый, но исполнительный беспредельщик со своими извращенными нормами морали. Младший (Роман Михайлов) — дурак «со справкой»: бывший вокзальный шулер, которого судьба кидает в нелепые ситуации. Троице бандитов разных поколений и типажей ставится невыполнимая задача — найти и привезти к Бате на разговор Мулю (Евгений Ткачук), который, вроде как, уже давно лежит в могиле, но – о, чудо – мертвого предателя начинают видеть по всей стране.
фото: Кадр из фильма "Сказка для старых"/пресс-служба фестиваля "Дух огня"
«Серебряную тайгу» присудили американскому фильму «Собор» режиссера Рикки Д’Амброуза, бронзовую – «54 каналу» Лукаса Ларрьеры. Специального упоминания жюри «За поэтическую интерпретацию реальности и замечательную актерскую работу» удостоен Атилла Месте Де Сегонзак («Жожо», режиссер Антони Колло).
Призы за лучшие короткометражные дебютные ленты получили «Триптих» Яны Осман и St.Petersburg, Florida режиссера Османа Набиева. Картина Владислава Добришина «Слоукор» удостоилась специального упоминания жюри «За нежность». Главный приз в программе детских и юношеских фильмов «Твое кино» получила канадская лента «Шум» Нигана Труделя. Лучшим европейским фильмом для детей стали «Сестры» Сильи Саломонсен и Арильда Остин Оммундсена. Специальное упоминание – «Сердце Мескита» Аны Лаура Кальдерон.
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