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«Сказка для старых» и «Камешки» стали победителями международных конкурсов на фестивале «Дух огня»

28 февраля
2022 год

Новости кино >>
28 февраля 2022
»Вечером 28 февраля в Ханты-Мансийске подведены итоги XIX-XX фестивалей кинодебютов «Дух огня». В международных конкурсах за 2021 и 2022 годы победили драма «Камешки» индийского режиссера П.С. Винотраджа и российский проект «Сказка для старых», поставленный Романом Михайловым и Федором Лавровым.

«Сказка для старых» и «Камешки» стали победителями международных конкурсов на фестивале «Дух огня»
фото: Кадр из фильма "Камешки"/пресс-служба фестиваля "Дух огня"

Лучший фильм XIX кинофестиваля выбирали режиссеры Нана Джорджадзе, Хосе Селестино Кампусано и председатель Борис Фрумин. Получивший гран-при «Золотая тайга» фильм «Камешки» – история в духе классики итальянского неореализма: двое, отец и сын, отправляются в путешествие по недружелюбным человеку землям. Здесь, в окружении жуков и острых камней, будет разрешаться их очень старый бесформенный конфликт. Помимо этого – очень личного воспоминания о непростом детстве – наградами XIX «Духа огня» отмечены филиппинский фильм «Буксир» (режиссер Джон Лазам) и «Ночь королей» Филиппа Лакота (копродукция Кот-Д'Ивуара, Франции, Канады и Сенегала).

В российском конкурсе специальный приз «За сохранение культурных традиций» достался фильму «Чупакабра» Григория Коломийцева. Также он получил премии за лучшую операторскую работу и звук. Юный Платон Кузмич, исполнивший ведущую роль, и актриса Елизавета Шультесс из фильма «Недо» удостоены дипломов «Открытие года».

«Сказка для старых» и «Камешки» стали победителями международных конкурсов на фестивале «Дух огня»
фото: Кадр из фильма "Чупакабра"

Зрительские симпатии в российском конкурсе дебютов оказались на стороне антивоенной драмы Роберта Дэфа «Солнце будет завтра». Фильм «Сдохнуть нужно, чтоб вы приехали» Армена Акопяна и Дмитрия Тархова удостоен премий за лучшую режиссуру, лучшую мужскую (Алексей Гуськов) и женскую роли (Юлия Ауг). Диплом особого мнения председателя жюри Алексея Федорченко «За лучшую режиссуру» вручен Габриеле Селивановой за фильм «Недо». Призы за короткометражные фильмы получили Павел СердюковВстречи. Эпизод 1»), Демид РомановЛюбимый братом») и Иван БасовВыход»).

Главный приз международного конкурса XX «Духа огня» завоевала «Сказка для старых» – полнометражный режиссерский дебют Федора Лаврова — и сценарный для профессора РАН, математика-драматурга Романа Михайлова, парафраз «Конька-Горбунка». Было у Бати, крупного эксцентричного авторитета, три «сына». Старший (Кирилл Полухин) — известный в криминальном мире ганмен, давно отошедший от дел и теперь мирно починяющий светильники. Средний (Федор Лавров) — заносчивый, но исполнительный беспредельщик со своими извращенными нормами морали. Младший (Роман Михайлов) — дурак «со справкой»: бывший вокзальный шулер, которого судьба кидает в нелепые ситуации. Троице бандитов разных поколений и типажей ставится невыполнимая задача — найти и привезти к Бате на разговор Мулю (Евгений Ткачук), который, вроде как, уже давно лежит в могиле, но – о, чудо – мертвого предателя начинают видеть по всей стране.

«Сказка для старых» и «Камешки» стали победителями международных конкурсов на фестивале «Дух огня»
фото: Кадр из фильма "Сказка для старых"/пресс-служба фестиваля "Дух огня"

«Серебряную тайгу» присудили американскому фильму «Собор» режиссера Рикки Д’Амброуза, бронзовую – «54 каналу» Лукаса Ларрьеры. Специального упоминания жюри «За поэтическую интерпретацию реальности и замечательную актерскую работу» удостоен Атилла Месте Де СегонзакЖожо», режиссер Антони Колло).

Наиболее выдающимся фильмом российского конкурса 2022 года, по версии зрителей, стал «Шинед О'Коннор» Рината Махмудов. Также фильму присудили приз за лучшую женскую роль (Елена Подкаминская). Картина «Край» Алексея Лапина получила приз за режиссуру. Приз за лучшую мужскую роль присужден Олегу Савостюку, сыгравшему в социальной драме «Я иду искать». «Другое имя» Веты Гераськиной завоевало призы за лучшую работу оператора и музыку.

Призы за лучшие короткометражные дебютные ленты получили «Триптих» Яны Осман и St.Petersburg, Florida режиссера Османа Набиева. Картина Владислава Добришина «Слоукор» удостоилась специального упоминания жюри «За нежность». Главный приз в программе детских и юношеских фильмов «Твое кино» получила канадская лента «Шум» Нигана Труделя. Лучшим европейским фильмом для детей стали «Сестры» Сильи Саломонсен и Арильда Остин Оммундсена. Специальное упоминание – «Сердце Мескита» Аны Лаура Кальдерон.
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персоны
Армен АкопянЮлия АугВета ГераськинаАлексей ГуськовНана ДжорджадзеРоберт ДэфГригорий КоломийцевФёдор ЛавровРинат Махмудов (II)Роман Михайлов (III)Елена ПодкаминскаяКирилл ПолухинОлег Савостюк (II)Дмитрий ТарховЕвгений ТкачукАлексей ФедорченкоБорис Фрумин
фильмы
Другое имяКамешкиЛюбимый братомСдохнуть нужно, чтобы вы приехалиСказка для старыхСолнце будет завтраЧупакабраШинед О'КоннорЯ иду искать

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