Виржини Эфира и Ромен Дюрис обсуждают небылицы в эксклюзивном открывке фильма «Эта безумная любовь»

Кино-Театр.Ру
представляет эксклюзивный фрагмент из фильма «Эта безумная любовь
» режиссёра Режи Руансара
(«Любовь на кончиках пальцев
»). В нём главные герои используют танец в качестве метода выяснения отношений.
Случайно знакомство Камиль и Жоржа быстро перерастает в бурный роман и, вслед за обещаниями быть вместе в горе и в радости, – в нетипично счастливый брак. Эксцентричная пара вызывает восхищение и зависть в высшем свете. Они живут роскошно и не по средствам, они бегут от скуки, примеряя на себя разные образы и включая воображение там, где жизнь выглядит слишком банальной. Их игры эпатируют окружающих и кажутся им безумными, но однажды Камиль перестает различать, где кончается игра и начинается реальное безумие. Жоржу придется пойти с Камиль и в огонь, и в воду, храня верность их клятве.
Главные роли в фильме сыграли Виржини Эфира
, Ромен Дюрис
, Грегори Гадебуа
, Солан Машадо-Гарнер
, Мира Рольяно
, Рауль Фернандес
, Кристиан Амери
, Орелия Пети
и другие. В основу лёг роман Оливье Бурдо «В ожидании Божанглза».
«С самого начала Режис заявил о своём намерении изменить сюжетную канву моего романа
, — рассказал писатель. — Он говорил настолько уверенно, что стало очевидно: сама суть экранизации — в уходе от оригинала. Мне пришлись по душе его честность, бунтарский дух и некоторое бахвальство. Я чувствовал, что выбираю лучшего кандидата для адаптации своего романа
».
В российский прокат «Эта безумная любовь
выходит 5 марта.
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