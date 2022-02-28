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Виржини Эфира и Ромен Дюрис обсуждают небылицы в эксклюзивном открывке фильма «Эта безумная любовь»

28 февраля
2022 год

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28 февраля 2022
Кино-Театр.Ру представляет эксклюзивный фрагмент из фильма «Эта безумная любовь» режиссёра Режи РуансараЛюбовь на кончиках пальцев»). В нём главные герои используют танец в качестве метода выяснения отношений.


Случайно знакомство Камиль и Жоржа быстро перерастает в бурный роман и, вслед за обещаниями быть вместе в горе и в радости, – в нетипично счастливый брак. Эксцентричная пара вызывает восхищение и зависть в высшем свете. Они живут роскошно и не по средствам, они бегут от скуки, примеряя на себя разные образы и включая воображение там, где жизнь выглядит слишком банальной. Их игры эпатируют окружающих и кажутся им безумными, но однажды Камиль перестает различать, где кончается игра и начинается реальное безумие. Жоржу придется пойти с Камиль и в огонь, и в воду, храня верность их клятве.

Главные роли в фильме сыграли Виржини Эфира, Ромен Дюрис, Грегори Гадебуа, Солан Машадо-Гарнер, Мира Рольяно, Рауль Фернандес, Кристиан Амери, Орелия Пети и другие. В основу лёг роман Оливье Бурдо «В ожидании Божанглза».

Виржини Эфира и Ромен Дюрис обсуждают небылицы в эксклюзивном открывке фильма «Эта безумная любовь»

«С самого начала Режис заявил о своём намерении изменить сюжетную канву моего романа, — рассказал писатель. — Он говорил настолько уверенно, что стало очевидно: сама суть экранизации — в уходе от оригинала. Мне пришлись по душе его честность, бунтарский дух и некоторое бахвальство. Я чувствовал, что выбираю лучшего кандидата для адаптации своего романа».

В российский прокат «Эта безумная любовь выходит 5 марта.
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Эта безумная любовь

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Виржини Эфира и Ромен Дюрис обсуждают небылицы в эксклюзивном открывке фильма «Эта безумная любовь» фотографии
Виржини Эфира и Ромен Дюрис обсуждают небылицы в эксклюзивном открывке фильма «Эта безумная любовь» фотографии
Виржини Эфира и Ромен Дюрис обсуждают небылицы в эксклюзивном открывке фильма «Эта безумная любовь» фотографии
Виржини Эфира и Ромен Дюрис обсуждают небылицы в эксклюзивном открывке фильма «Эта безумная любовь» фотографии
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