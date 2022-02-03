Комедия Кирилла Соколова «Оторви и выбрось» включена в программу фестиваля South by Southwest

Экшн-комедия Кирилла Соколова «Оторви и выбрось» примет участие в официальном киносмотре фестиваля South by Southwest (SXSW), который пройдет в этом году с 11 по 20 марта. Об этом сообщает пресс-служба компании Metrafilms, отвечающей за производство картины, которая выйдет в российский прокат ближайшей весной.
фото: пресс-служба компании Metrafilms
«Это невероятная радость! South by Southwest — большущий, крутейший фестиваль, ориентирующийся именно на зрительское, жанровое кино с сильным авторским голосом! На нем представляли фильмы одновременно такие мастодонты, как Терренс Малик, так и гики вроде Эдгара Райта или Джеймса Вана... Огромная честь оказаться в такой компании. И я очень надеюсь, что этот фестиваль мощно поддержит международную жизнь нашей картины», — поделился своей радостью режиссер фильма Кирилл Соколов.
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