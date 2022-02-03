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Комедия Кирилла Соколова «Оторви и выбрось» включена в программу фестиваля South by Southwest

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февраль 2022
 
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Новости кино >>
3 февраля 2022

Экшн-комедия Кирилла Соколова «Оторви и выбрось» примет участие в официальном киносмотре фестиваля South by Southwest (SXSW), который пройдет в этом году с 11 по 20 марта. Об этом сообщает пресс-служба компании Metrafilms, отвечающей за производство картины, которая выйдет в российский прокат ближайшей весной.

Комедия Кирилла Соколова «Оторви и выбрось» включена в программу фестиваля South by Southwest
фото: пресс-служба компании Metrafilms

«Это невероятная радость! South by Southwest — большущий, крутейший фестиваль, ориентирующийся именно на зрительское, жанровое кино с сильным авторским голосом! На нем представляли фильмы одновременно такие мастодонты, как Терренс Малик, так и гики вроде Эдгара Райта или Джеймса Вана... Огромная честь оказаться в такой компании. И я очень надеюсь, что этот фестиваль мощно поддержит международную жизнь нашей картины», — поделился своей радостью режиссер фильма Кирилл Соколов.

Фильм «Оторви и выбрось», чья российская премьера состоялась в 2021-м на «Кинотавре», представляет собой остроумную комедию о трех женщинах из разных поколений одной семьи и о том, к чему может привести решение семейных неурядиц, когда за дело берётся любящая родня. Главные роли в картине исполнили Анна Михалкова, Александр Яценко, Виктория Короткова, Софья Кругова, Виталий Хаев, Ольга Лапшина, Николай Шрайбер, Данил Стеклов и Игорь Грабузов.

Читать Кинотавр-2021: Анна Михалкова и ее кровавая родня в фильме «Оторви и выбрось»

Фестиваль South by Southwest (SXSW), ежегодно проходящий в техасском городе Остин, объединяет в себе музыку, кино, медиа, технологии и искусство. Смотр существует с 1987 года.
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Оторви и выбрось

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Комедия Кирилла Соколова «Оторви и выбрось» включена в программу фестиваля South by Southwest фотографии
Комедия Кирилла Соколова «Оторви и выбрось» включена в программу фестиваля South by Southwest фотографии
Комедия Кирилла Соколова «Оторви и выбрось» включена в программу фестиваля South by Southwest фотографии
Комедия Кирилла Соколова «Оторви и выбрось» включена в программу фестиваля South by Southwest фотографии
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