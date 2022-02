Платформер Юсефа Фареса It Takes Two адаптируют для большого и малого экранов

Читать Telltale Games превратит сериал «Пространство» в игру

Лучшая игра 2021 года — кооперативный приключенческий платформер It Takes Two — получит экранизацию, уверяет Variety Детище Юсефа Фареса хотят выпустить одновременно в виде полнометражного фильма и сериала. Сценарий напишут авторы «Соника в кино» Патрик Кейси и Джош Миллер. За производство адаптации отвечают студия Hazelight и кинокомпания dj2 Entertainment, планирующая перенести на экраны и другие игры вроде Tomb Raider, Disco Elysium и Sleeping Dogs.говорит основатель и творческий руководитель Hazelight Studios Юсеф Фарес По словам генерального директора и основателя dj2 Entertainment Дмитрия М. Джонсона,Где именно выйдет сериал и кто выступит дистрибьютором фильма, пока неизвестно. В настоящее время за адаптацию ведется нешуточная борьба между многочисленными компаниями.It Takes Two стала доступна игрокам 26 марта 2021-го на ПК, Xbox One, Xbox Series X и S, PlayStation 4 и PlayStation 5. Это история женатой пары на грани развода. Супруги превратились в кукол, и ради возвращения в свои тела им с помощью волшебной книги доктора Хакима нужно восстановить отношения. Платформер получил главный приз The Game Awards 2021.