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Платформер Юсефа Фареса It Takes Two адаптируют для большого и малого экранов

3 февраля
2022 год
февраль 2022
 
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3 февраля 2022
Лучшая игра 2021 года — кооперативный приключенческий платформер It Takes Two — получит экранизацию, уверяет Variety.

Платформер Юсефа Фареса It Takes Two адаптируют для большого и малого экранов
фото: ea.com

Детище Юсефа Фареса хотят выпустить одновременно в виде полнометражного фильма и сериала. Сценарий напишут авторы «Соника в кино» Патрик Кейси и Джош Миллер. За производство адаптации отвечают студия Hazelight и кинокомпания dj2 Entertainment, планирующая перенести на экраны и другие игры вроде Tomb Raider, Disco Elysium и Sleeping Dogs.

«Создавать мир и историю в It Takes Two было очень весело для меня и команды. Поскольку в ней есть сильное повествование со множеством сумасшедших персонажей и не менее безумными моментами совместного действия, потенциал для отличного фильма или сериала огромен», — говорит основатель и творческий руководитель Hazelight Studios Юсеф Фарес.


По словам генерального директора и основателя dj2 Entertainment Дмитрия М. Джонсона, «как и весь остальной геймерский мир, мы по уши влюбились в Коди, Мэй, Роуз, доктора Хакима и воображаемую фэнтезийную вселенную, которую создала Hazelight, и с нетерпением ждем появления этих персонажей — и этого мира — на большом и малом экранах».

Где именно выйдет сериал и кто выступит дистрибьютором фильма, пока неизвестно. В настоящее время за адаптацию ведется нешуточная борьба между многочисленными компаниями.

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It Takes Two стала доступна игрокам 26 марта 2021-го на ПК, Xbox One, Xbox Series X и S, PlayStation 4 и PlayStation 5. Это история женатой пары на грани развода. Супруги превратились в кукол, и ради возвращения в свои тела им с помощью волшебной книги доктора Хакима нужно восстановить отношения. Платформер получил главный приз The Game Awards 2021.
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Платформер Юсефа Фареса It Takes Two адаптируют для большого и малого экранов фотографии
Платформер Юсефа Фареса It Takes Two адаптируют для большого и малого экранов фотографии
Платформер Юсефа Фареса It Takes Two адаптируют для большого и малого экранов фотографии
Платформер Юсефа Фареса It Takes Two адаптируют для большого и малого экранов фотографии
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