Владимир Мирзоев поселит Родиона Раскольникова в современный Санкт-Петербург

Владимир Мирзоев
возьмется за постановку своей версии «Преступления и наказания
» Фёдора Михайловича Достоевского. Согласно Variety
, зрителей ожидает восьмисерийная адаптация великого романа на стриминговом сервисе Start.
Действие сериала развернется в современном Санкт-Петербурге, что дает «новый взгляд на одно из самых философски важных произведений русской литературы всех времен»
.
По словам режиссера, «эта новая адаптация романа предлагает новые перспективы и интерпретации классической истории. Это не только история Родиона Раскольникова, но также история его сестры Дуни. Они похожи друг на друга, и у них похожие характеры. Но самое главное, хотя это и не так очевидно, это то, что они оба герои. Они оба страстные, гордые и неспособные сдаться».
Это не единственная грядущая адаптация знаменитого произведения. В сентябре 2021 года стало известно
, что Жора Крыжовников
перенесет действие «Преступления и наказания
» в Россию 1990-х. Сериал производства компаний «Водород» и «НМГ Студия» выйдет эксклюзивно на more.tv. Самой известной экранизацией романа является картина Льва Кулиджанова
с Георгием Тараторкиным
, вышедшая в 1969-м.
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