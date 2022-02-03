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Владимир Мирзоев поселит Родиона Раскольникова в современный Санкт-Петербург

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3 февраля 2022
Владимир Мирзоев возьмется за постановку своей версии «Преступления и наказания» Фёдора Михайловича Достоевского. Согласно Variety, зрителей ожидает восьмисерийная адаптация великого романа на стриминговом сервисе Start.

Действие сериала развернется в современном Санкт-Петербурге, что дает «новый взгляд на одно из самых философски важных произведений русской литературы всех времен».


По словам режиссера, «эта новая адаптация романа предлагает новые перспективы и интерпретации классической истории. Это не только история Родиона Раскольникова, но также история его сестры Дуни. Они похожи друг на друга, и у них похожие характеры. Но самое главное, хотя это и не так очевидно, это то, что они оба герои. Они оба страстные, гордые и неспособные сдаться».

Это не единственная грядущая адаптация знаменитого произведения. В сентябре 2021 года стало известно, что Жора Крыжовников перенесет действие «Преступления и наказания» в Россию 1990-х. Сериал производства компаний «Водород» и «НМГ Студия» выйдет эксклюзивно на more.tv. Самой известной экранизацией романа является картина Льва Кулиджанова с Георгием Тараторкиным, вышедшая в 1969-м.
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Ссылки по теме
Жора Крыжовников перенесёт действие «Преступления и наказания» в Россию 1990-х
Под «знаком Достоевского»
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