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Куклы среди нас: Роза Хайруллина и Варвара Шмыкова познакомятся с «Горемыками»

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3 февраля 2022
В марте наступившего года в онлайн-кинотеатре Premier состоится премьера многосерийной комедии Никиты Тамарова «Горемыки», сообщает пресс-служба платформы.

Куклы среди нас: Роза Хайруллина и Варвара Шмыкова познакомятся с «Горемыками»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier

Сериал представляет собой сатирическое высказывание на актуальные темы, попытку понять современный абсурдный и нелогичный мир с помощью юмора. Зрителям поведают о куклах Гоше, Никите и Ефиме Маратовиче, живущих в мире людей и снимающих вместе квартиру. Гоша – тридцатилетний нигилист и независимый предприниматель, Никита – многодетный отец, приехавший из Воркуты, чтобы стать музыкантом, а Ефим – страховщик-скряга, который всю жизнь копит на кругосветное путешествие. При решении бытовых конфликтов персонажи оказываются втянуты в абсурдные ситуации: инопланетное вторжение, соперничество с древним Египетским Богом, полет в космос, побег из загробного мира и даже арест настоящего Деда Мороза. Атмосфера комедии напоминает абсурдный мир «Южного парка» и «Гриффинов» — только в российских реалиях коммуналок, проблем с ЖКХ, социальных служб и недружелюбных соседей.

В «Горемыках» снялись Сергей Беляев, Роза Хайруллина, Варвара Шмыкова, Мария Смольникова, Джалил Асретов, Сергей Пиоро, Николай Ковбас и Николай Дроздовский. Сериал производства студии Zebra Hero Films получил специальный приз за лучший питч сериального проекта на фестивале «Кинотавр» в 2020 году.
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Куклы среди нас: Роза Хайруллина и Варвара Шмыкова познакомятся с «Горемыками» фотографии
Куклы среди нас: Роза Хайруллина и Варвара Шмыкова познакомятся с «Горемыками» фотографии
Куклы среди нас: Роза Хайруллина и Варвара Шмыкова познакомятся с «Горемыками» фотографии
Куклы среди нас: Роза Хайруллина и Варвара Шмыкова познакомятся с «Горемыками» фотографии
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