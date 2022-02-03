Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Тест – какой твой фильм 2022
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Адаптация романа Сергея Минаева «The Тёлки» стартует 24 февраля

3 февраля
2022 год
февраль 2022
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Новости кино >>
3 февраля 2022

Объявлена дата премьеры восьмисерийной адаптации романа Сергея Минаева «The Тёлки». Согласно пресс-службе more.tv, сериал Марии Агранович с Милошем Биковичем в главной роли стартует 24 февраля в линейке more originals и в линейке wink originals на сервисе Wink.



Действие разворачивается в «ревущие двадцатые» нового века — эпоху мессенджеров, электронных сигарет и всеобщей цифровизации. Многообещающий руководитель PR-агентства Андрей Миркин своим успехом и красивой жизнью обязан женщинам. Он может соблазнить практически любую, поскольку харизматичен, обходителен и цинично пользуется этим. Он идет по головам, не задумываясь о том, сколько жизней поломал на своем пути. Ему просто все равно. Вишенкой на торте в карьере героя обещает стать многомиллионный тендер. Победа в нем Миркину обеспечена заранее. Но никто не знает, сколько грязи стоит за этим благополучием. И в ближайшие дни она захлестнет Миркина с головой.

Адаптация романа Сергея Минаева «The Тёлки» стартует 24 февраля
фото: пресс-служба онлайн-сервиса more.tv

Компанию исполнителю главной роли составили Паулина Андреева, Оксана Акиньшина, Анна Слю, Алексей Кравченко, Виктория Толстоганова, Любовь Аксёнова, Изабель Эйдлен, Алексей Агранович, Максим Стоянов, Артём Ткаченко, Влад Соколовский и другие актеры.

За визуальную составляющую отвечают оператор Дмитрий Карначик, художник-постановщик Юлия Чарандаева, художник по костюмам Анна Чистова, художник по реквизиту Ирина Пасхина и художник по гриму Татьяна Шайгарданова.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Закончились съемки адаптации романа Сергея Минаева «The Тёлки» с Милошем Биковичем
Милош Бикович, Оксана Акиньшина и Любовь Аксёнова снимаются в адаптации романа Сергея Минаева «The Тёлки»
Поиск по меткам
more.tvwink
персоны
Алексей АграновичМария АграновичОксана АкиньшинаЛюбовь АксёноваПаулина АндрееваМилош БиковичДмитрий КарначикАлексей КравченкоСергей Минаев (II)Анна СлюВлад СоколовскийМаксим СтояновАртём ТкаченкоВиктория ТолстогановаЮлия ЧарандаеваАнна ЧистоваИзабель Эйдлен
фильмы
The Тёлки

анонс

Тест – какой твой фильм 2022

Скорбим

Мадис Миллинг
3 февраля ушёл из жизни актёр Мадис Миллинг.
Моника Витти
2 февраля ушла из жизни актриса Моника Витти.
Алла Семёнова
1 февраля ушла из жизни актриса Алла Семёнова.
Юрий Мысенков
31 января ушёл из жизни актёр Юрий Мысенков.
Виктор Мережко
30 января ушёл из жизни сценарист, режиссёр Виктор Мережко.
Леонид Куравлёв
30 января ушёл из жизни актёр Леонид Куравлёв.
Моисей Берсон
28 января ушёл из жизни актёр Моисей Берсон.

День рождения >>

Вера Брежнева
Елена Вожакина
Евгения Игумнова
Алла Ковнир
Сергей Плотников
Диана Пожарская
Марина Трегубович
Алексей Филимонов
Андрей Чернышов
Пегги Энн Гарнер
Мишель Грин
Франсуаза Кристоф
Натан Лейн
Стивен МакХатти
Айла Фишер
Венсан Эльбаз
все родившиеся 3 февраля >>

Афиша кино >>

Седьмая печать
драма, исторический фильм, фэнтези
Швеция, 1957
Самый пьяный округ в мире
драма, криминальный фильм
США, 2012
Маленький воин
комедия, семейное кино, спортивный фильм
Россия, 2021
Непослушник
комедия
Россия, 2022
Паранормальные
драма, мистика, триллер, фильм ужасов
Великобритания, Дания, Норвегия, Финляндия, Франция, Швеция, 2021
Фантазии для взрослых
комедия
Франция, 2021
Параллельные матери
драма
Испания, 2021
Другое имя
драма, социальная драма, триллер
Болгария, Россия, 2022
Хинтерленд: город грехов
детектив, драма, криминальный фильм, триллер
Австрия, Люксембург, 2021
День слепого Валентина
комедия, мелодрама
Россия, 2022
Падение луны
боевик, научная фантастика, приключения, фэнтези
Канада, Китай, США, 2022
Прыгучая братва
детский фильм, комедия, криминальный фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных
США, Франция, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram