Адаптация романа Сергея Минаева «The Тёлки» стартует 24 февраля

Действие разворачивается в «ревущие двадцатые» нового века — эпоху мессенджеров, электронных сигарет и всеобщей цифровизации. Многообещающий руководитель PR-агентства Андрей Миркин своим успехом и красивой жизнью обязан женщинам. Он может соблазнить практически любую, поскольку харизматичен, обходителен и цинично пользуется этим. Он идет по головам, не задумываясь о том, сколько жизней поломал на своем пути. Ему просто все равно. Вишенкой на торте в карьере героя обещает стать многомиллионный тендер. Победа в нем Миркину обеспечена заранее. Но никто не знает, сколько грязи стоит за этим благополучием. И в ближайшие дни она захлестнет Миркина с головой.
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