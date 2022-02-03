Адаптация романа Сергея Минаева «The Тёлки» стартует 24 февраля

анонс

3 февраля Владимир Мирзоев поселит Родиона Раскольникова в современный Санкт-Петербург Режиссер снимет сериал по «Преступлению и наказанию» для стримингового сервиса Start

3 февраля Платформер Юсефа Фареса It Takes Two адаптируют для большого и малого экранов Лучшую игру 2021 года превратят в сериал и фильм