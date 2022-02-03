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«Дюна» лидирует по количеству номинаций на премию BAFTA

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3 февраля 2022
Объявлены номинанты на премию BAFTA за 2022 год. На звание лучшего фильма претендуют картины «Власть пса» Джейн Кэмпион, «Лакричная пицца» Пола Томаса Андерсона, «Дюна» Дени Вильнёва, «Белфаст» Кеннета Браны и «Не смотрите наверх» Адама Маккея. Список счастливчиков опубликован на сайте Британской киноакадемии.


Наибольшее количество потенциальных наград у «Дюны» — 11. Помимо главного приза, фантастическая картина отмечена номинациями за адаптированный сценарий, кастинг, музыку, операторскую работу, монтаж, дизайн костюмов, макияж и прически, звук, визуальные эффекты и работу художника-постановщика. «Власть пса» занимает второе место, поскольку она претендует на восемь «бронзовых масок», включая за режиссуру и адаптированный сценарий. Шесть упоминаний у «Белфаста», а пять — у лент «Лакричная пицца», «Не время умирать» Кэри Фукунаги и «Вестсайдская история» Стивена Спилберга.

Награду за лучшую женскую роль могут получить Леди ГагаДом Gucci»), Тесса ТомпсонИдентичность»), Джоанна СкэнланПосле любви»), Алана Хаим («Лакричная пицца»), Эмилия ДжонсCODA: ребенок глухих родителей») и Ренате РинсвеХудший человек на свете»). В номинацию «Лучшая мужская роль» включены Бенедикт Камбербэтч («Власть пса»), Уилл СмитКороль Ричард»), Леонардо ДиКаприо («Не смотрите наверх»), Адил Ахтар («Али и Ава»), Стивен ГрэмТочка кипения») и Махершала АлиЛебединая песня»). Среди исполнителей ролей второго плана номинированы Джесси Бакли, Энн Дауд, Киаран Хайндз, Джесси Племонс и другие актеры.

«Дюна» лидирует по количеству номинаций на премию BAFTA
фото: кадр из фильма «Параллельные матери»

В категории «Лучший фильм на иностранном языке» представлены «Худший человек на свете» Йоакима Триера, «Рука Бога» Паоло Соррентино, «Маленькая мама» Селин Скьямма, «Параллельные матери» Педро Альмодовара и «Сядь за руль моей машины» Рюсукэ Хамагути. Последняя лента также получила номинации за режиссуру и адаптированный сценарий. Среди британских фильмов на победу рассчитывают «Сирано», «Прошлой ночью в Сохо», «Все говорят о Джейми», «Белфаст», «Не время умирать», «После любви», «Али и Ава», «Точка кипения», «Дом Gucci» и «Идентичность». В анимационную секцию включены «Энканто», «Лука», «Митчеллы против машин» и документальный «Беги», который также номинирован в качестве неигровой ленты.

Юбилейная 75-я церемония вручения намечена на 13 марта.
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Махершала АлиПедро АльмодоварПол Томас АндерсонАдил АхтарДжесси БаклиКеннет БранаДени ВильнёвЛеди ГагаСтивен ГрэмЭнн ДаудЭмилия ДжонсЛеонардо ДиКаприоБенедикт КамбербэтчДжейн КэмпионАдам МаккейДжесси ПлемонсРенате РинсвеСелин СкьяммаДжоанна СкэнланУилл СмитПаоло СоррентиноСтивен СпилбергТесса ТомпсонЙоаким ТриерКэри ФукунагаАлана ХаимКиаран ХайндзРюсукэ Хамагути
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