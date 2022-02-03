«Дюна» лидирует по количеству номинаций на премию BAFTA

Объявлены номинанты на премию BAFTA за 2022 год. На звание лучшего фильма претендуют картины «
Власть пса
»
Джейн Кэмпион
, «
Лакричная пицца
»
Пола Томаса Андерсона
, «
Дюна
»
Дени Вильнёва
, «
Белфаст
»
Кеннета Браны
и «
Не смотрите наверх
»
Адама Маккея
. Список счастливчиков опубликован на
сайте
Британской киноакадемии.
Наибольшее количество потенциальных наград у «Дюны» — 11. Помимо главного приза, фантастическая картина отмечена номинациями за адаптированный сценарий, кастинг, музыку, операторскую работу, монтаж, дизайн костюмов, макияж и прически, звук, визуальные эффекты и работу художника-постановщика. «Власть пса» занимает второе место, поскольку она претендует на восемь «бронзовых масок», включая за режиссуру и адаптированный сценарий. Шесть упоминаний у «Белфаста», а пять — у лент «Лакричная пицца», «
Не время умирать
»
Кэри Фукунаги
и «
Вестсайдская история
»
Стивена Спилберга
.
Награду за лучшую женскую роль могут получить
Леди Гага
(«
Дом Gucci
»),
Тесса Томпсон
(«
Идентичность
»),
Джоанна Скэнлан
(«
После любви
»),
Алана Хаим
(«Лакричная пицца»),
Эмилия Джонс
(«
CODA: ребенок глухих родителей
») и
Ренате Ринсве
(«
Худший человек на свете
»). В номинацию «Лучшая мужская роль» включены
Бенедикт Камбербэтч
(«Власть пса»),
Уилл Смит
(«
Король Ричард
»),
Леонардо ДиКаприо
(«Не смотрите наверх»),
Адил Ахтар
(«Али и Ава»),
Стивен Грэм
(«
Точка кипения
») и
Махершала Али
(«
Лебединая песня
»). Среди исполнителей ролей второго плана номинированы
Джесси Бакли
,
Энн Дауд
,
Киаран Хайндз
,
Джесси Племонс
и другие актеры.
фото: кадр из фильма «Параллельные матери»
В категории «Лучший фильм на иностранном языке» представлены «Худший человек на свете»
Йоакима Триера
, «
Рука Бога
»
Паоло Соррентино
, «
Маленькая мама
»
Селин Скьямма
, «
Параллельные матери
»
Педро Альмодовара
и «
Сядь за руль моей машины
»
Рюсукэ Хамагути
. Последняя лента также получила номинации за режиссуру и адаптированный сценарий. Среди британских фильмов на победу рассчитывают «
Сирано
», «
Прошлой ночью в Сохо
», «
Все говорят о Джейми
», «Белфаст», «Не время умирать», «После любви», «Али и Ава», «Точка кипения», «Дом Gucci» и «Идентичность». В анимационную секцию включены «
Энканто
», «
Лука
», «
Митчеллы против машин
» и документальный «
Беги
», который также номинирован в качестве неигровой ленты.
Юбилейная 75-я церемония вручения намечена на 13 марта.
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