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«Куда мы едем?», «Кино с балкона», «Бабий край»: «Артдокфест» представил конкурсную программу

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Новости кино >>
4 февраля 2022

Крупнейший в России фестиваль документального кино «Артдокфест» представил конкурсную программу из 19 фильмов. Смотр пройдет с 3 по 8 марта в Риге и с 31 марта по 7 апреля в Москве, при этом как минимум три картины в российской столице показаны не будут, сообщает пресс-служба фестиваля.

«Куда мы едем?», «Кино с балкона», «Бабий край»: «Артдокфест» объявил конкурсную программу

«Весь конкурс без какой-либо цензуры будет показан в рамках IDFF Artdocfest/Riga в начале марта, там же будет работать жюри. В России все сложнее… В Петербурге в 2021 году были отменены все фестивальные показы сразу на трех площадках города, и до сих пор нет решения, как вернуть фестиваль в “культурную столицу”. В Москве он пройдет в кинотеатре “КАРО 11 Октябрь”. Но уже сегодня известно о невозможности показа как минимум трех конкурсных картин. Сколько из почти 100 внеконкурсных фильмов мы не сможем показать в России, пока неизвестно. Поэтому слоган “Артдокфест” в 2022 году – “Максимум возможного!”», – комментирует президент фестиваля Виталий Манский.

В конкурсной программе смотра будут представлены картины, созданные кинематографистами из 13 стран мира. Два фильма приедут из Израиля. Героем ленты «Пианист из Рамаллы» станет наполовину русский палестинский музыкант, а героинями фильма «Раньше мы пели» четыре российские репатриантки в Израиль. О русской эмиграции в Европе расскажет дебютная лента француженки Летиции Фаркас «Тоска по острову».

«Куда мы едем?», «Кино с балкона», «Бабий край»: «Артдокфест» объявил конкурсную программу
фото: кадр из фильма «Тоска по острову»

Режиссер Владимир Логинов представит черно-белый «Ипподром» об уникальном и исчезающем месте в самом центре Таллина, а один из самых известных документалистов Польши Павел Лозинский в своем «Кино с балкона» поразмышляет о жизни, задавая простые вопросы проходящим под его балконом современникам. Картина Михаила Бородина Cotton100% расскажет о женщинах-активистках из Узбекистана.

Фильмы, посвященные современной России, покажут ее с совершенно разных ракурсов. Так, трагикомедия Руслана Федотова «Куда мы едем?», получившая два приза на недавнем международном фестивале документального кино в Амстердаме (IDFA), наблюдает за жизнью московской подземки, фильм Никиты Ефимова «Начальник отряда» за взаимоотношениями заключенных и надзирателей в российской колонии, остроумная сатира Светланы Стасенко Jumping-off place за религиозной жизнью российских военных, а лента Елены Жигаевой «Бабий край» за работницами фабрики по производству валенок из города Солигалич Костромской области.

«Куда мы едем?», «Кино с балкона», «Бабий край»: «Артдокфест» объявил конкурсную программу
фото: кадр из фильма «Начальник отряда»

В программе лента «Жизнь Иванны Яптуне» – первый полный метр ученика Марины Разбежкиной Ренато Боррайо Серрано, чей фильм «Кино для Карлоса» удостоился специального упоминания жюри на «Артдокфесте» в 2017 году, и новая работа корифея российской документалистики Владимира Эйснера «После потопа».

Картины же, которые российские зрители посмотреть не смогут, посвящены болезненным вопросам в жизни соседних стран. Фильмы Александры Кулак «Мара» и «Когда цветы не молчат» Андрея Кутило рассказывают о гражданском протесте в Беларуси, а украинская лента Алины Головой «Этот дождь никогда не закончится» о сирийце в Украине, который бежал от одной войны, но столкнулся с другой.
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Никита ЕфимовЕлена ЖигаеваАлександра КулакАндрей КутилоВиталий МанскийМарина РазбежкинаРуслан ФедотовВладимир Эйснер
фильмы
Жизнь Иванны ЯптунэКино для КарлосаКуда мы едем?

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«Куда мы едем?», «Кино с балкона», «Бабий край»: «Артдокфест» объявил конкурсную программу
«Куда мы едем?», «Кино с балкона», «Бабий край»: «Артдокфест» объявил конкурсную программу
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