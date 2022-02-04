Институт развития интернета открыл прием заявок на поддержку проектов

Институт развития интернета (ИРИ) объявил о начале приема заявок на поддержку интернет-проектов по двум направлениям: социально значимый контент для молодежи и национальный контент в цифровой среде. Подать заявку на создание блога, сериала или видеоигры можно до 28 февраля, сообщается на сайте организации.
фото: АНО «ИРИ»
«Конкурсы обладают довольно существенными различиями, они касаются как тематических линий, направлений контента, процедуры рассмотрения заявок, так и сроков производства. Например, в отборе на создание молодежного контента время производства проекта ограничено текущим годом, во втором конкурсе к рассмотрению принимаются долгосрочные проекты со сроком реализации до 2024 включительно. Кроме того, обязательное условие конкурса нацконтента – очная защита заявок финалистов перед членами Продюсерского совета», – комментирует генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.
Победителей обоих конкурсов объявят в апреле.
Институт развития интернета образован в 2014 году как площадка для коммуникации интернет-индустрии и власти по вопросам развития отрасли современных технологий. Конкурсы на создание интернет-контента проводятся ИРИ с 2020 года. За это время было поддержано более 700 проектов.
обсуждение >>