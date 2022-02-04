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Необычное такси с Сергеем Гилевым и Анной Чиповской отправляется в путь

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Новости кино >>
4 февраля 2022

Премьера второго сезона сериала «Пассажиры» с новыми героями в исполнении Сергея Гилева и Анны Чиповской состоится 25 февраля на видеосервисе START, сообщает его пресс-служба.

Необычное такси с Сергеем Гилевым и Анной Чиповской отправляется в путь
фото: Видеосервис START

Сезон носит название «Пассажиры. Последняя любовь на Земле» и состоит из восьми эпизодов. Его героями станут один из «неудачных» пассажиров первого сезона Кирилл и заблудшая душа Мэри, которая поможет ему переправить на тот свет столько душ, сколько человек он сгубил, пристрастив их к запрещенным веществам. Скептик Кирилл будет учиться чуткости и эмпатии, необходимым для общения с клиентами, а история их с Мэри взаимоотношений станет сквозной линией всего сезона.

«В центре новых эпизодов два неприкаянных персонажа, которые вынужденно оказываются вместе, “зависнув” между небом и землей. Они разные — Мэри из интеллигентной семьи, Кирилл — из простой, у них разная предыстория, характеры, жизни и даже смерти разные. Из общего только одно — они никогда не были никому по-настоящему нужны. Хорошая отправная точка для интересной и необычной истории любви», — рассказывает о сезоне его режиссер Артем Литвиненко.

Необычное такси с Сергеем Гилевым и Анной Чиповской отправляется в путь
фото: Видеосервис START

Кроме Мэри и Кирилла в истории появится еще один сквозной персонаж — Мастер в исполнении Сергея Шакурова. С виду обычный автослесарь, он будет заведовать совсем необычной автомастерской, время в которой как будто остановилось.

«На мое участие в сериале повлияло то, что режиссер Артем Литвиненко принадлежит к поколению молодых художников с новым взглядом и интересным подходом к созданию кино. Сценарий проекта отлично написан, да и мы с Артемом нашли любопытный ход, неожиданно раскрывающий моего персонажа. По сюжету мой герой — автомеханик, а в юности я сам работал слесарем в таксомоторном парке. Создателям сериала удалось погрузить нас в удивительную атмосферу, был найден реквизит из разных эпох, некоторые атрибуты и вовсе были похожи на произведения искусства. Такие тщательно подобранные детали дают возможность быть гораздо точнее и свободнее на съемочной площадке», — делится впечатлениями актер.

Необычное такси с Сергеем Гилевым и Анной Чиповской отправляется в путь
фото: Видеосервис START

Пассажирами в новом сезоне станут Юрий Чурсин, создавший образ одержимого местью человека, Евгений Сидихин, исполнивший роль палача, который брал на себя больше, чем предполагалось, Лев Малишава в роли обманутого женой полицейского, Евгения Громова и Никита Кологривый, ставшие героями новеллы о родительской любви, Ольга Науменко, Иван Верховых и другие актеры. Полноценным героем, как утверждает шоураннер проекта Руслан Сорокин, станет и сама машина.

Премьера первого сезона «Пассажиров» состоялась на сервисе START в декабре 2020 года. Сериал получил номинацию в категории Short fiction program на канадском фестивале Rockie и стал победителем международной премии Seoul International Drama Awards, вручаемой за достижения в производстве многосерийных драм.
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ПассажирыПассажиры. Последняя любовь на Земле

фотографии >>
Необычное такси с Сергеем Гилевым и Анной Чиповской отправляется в путь
Необычное такси с Сергеем Гилевым и Анной Чиповской отправляется в путь
Необычное такси с Сергеем Гилевым и Анной Чиповской отправляется в путь
Необычное такси с Сергеем Гилевым и Анной Чиповской отправляется в путь
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