На Национальную премию в области веб-индустрии претендуют 55 российских сериалов

Объявлены номинанты Национальной премия в области веб-индустрии, четвертая церемония вручения которой состоится 19 февраля. За победу в различных категориях будут бороться 55 российских сериалов, вышедших в 2021 году, сообщает пресс-служба премии.
На звание онлайн-события года претендуют производство сериала «Анна К» для Netflix, взрывной рост интереса к корейскому контенту на фоне мирового успеха «Игры в кальмара», победа нашей команды Team Spirit на чемпионате мира по игре Dota 2, кейс Telegram-канала Вячеслава Володина и запуск онлайн-кинотеатра KION.
Всего премия будет вручена в 21 категории, среди которых лучшее развлекательное шоу, познавательный проект и интервьюер года. Выбирать победителей будут представители российской индустрии путем голосования. Прямая трансляция церемонии награждения пройдет в сообществе премии в социальной сети VK.
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