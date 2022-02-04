На Национальную премию в области веб-индустрии претендуют 55 российских сериалов

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Павел Прилучный встретит Новый год с Алиной Алексеевой и Гариком Сукачевым

Необычное такси с Сергеем Гилевым и Анной Чиповской отправляется в путь

Подать идею блога, сериала или видеоигры можно до 28 февраля

4 февраля

«Куда мы едем?», «Кино с балкона», «Бабий край»: «Артдокфест» представил конкурсную программу

Смотр пройдет с 3 по 8 марта в Риге и с 31 марта по 7 апреля в Москве