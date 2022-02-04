Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

На Национальную премию в области веб-индустрии претендуют 55 российских сериалов

4 февраля
2022 год
февраль 2022
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Новости кино >>
4 февраля 2022
Объявлены номинанты Национальной премия в области веб-индустрии, четвертая церемония вручения которой состоится 19 февраля. За победу в различных категориях будут бороться 55 российских сериалов, вышедших в 2021 году, сообщает пресс-служба премии.

На Национальную премию в области веб-индустрии претендуют 55 российских сериалов
фото: кадр из сериала «Внутри Лапенко»

Так, в номинацию в категорию веб-сериалов попало 16 проектов, среди которых «Полицейский с Ютюба», третий выпуск «Внутри Лапенко», «Френдзона», второй сезон «Миллионера из Балашихи», экологический веб #НЕСВАЛКА, «Марта» и другие. Восемь проектов номинировали на премию в секции «Лучший интернет-сериал до 24 минут». Это «Выжившие: антология», «Джетлаг», «Евгенич», «Поступь Богини», «Секреты семейной жизни», «Шестнадцать+» и вторые сезоны сериалов «Естественный отбор» и «Училки в законе». И 31 проект претендует на звание лучшего интернет-сериала хронометражем, превышающем 24 минуты. Среди них «Вампиры средней полосы», «Контейнер», третий сезон сериала «Содержанки», «Пингвины моей мамы», «Happy End», «Струны», «Регби», «Пищеблок», «Коса», «Выжившие», «Хрустальный», «Клиника счастья», «Пропавшая», «Топи», «Секреты семейной жизни», «Чикатило», «Вертинский» и многие другие.

На Национальную премию в области веб-индустрии претендуют 55 российских сериалов
фото: кадр из сериала «Пингвины моей мамы»

В связи с возросшим интересом аудитории к сериалам в премию были добавлены новые номинации: «Лучший режиссер», «Лучший актер» и «Лучшая актриса». В эти категории среди многих других попали режиссеры Авдотья Смирнова («Вертинский»), Андрей Прошкин («Выжившие»), Виктор ШамировБольшая секунда»), Владимир Мирзоев («Топи»), Михаил Идов («Джетлаг»), Сангаджиев Евгений (Happy End), актеры Алексей Филимонов («Вертинский», «Выжившие»), Антон Васильев («Хрустальный»), Андрей БурковскийМедиатор»), Артем Ткаченко («Струны»), Евгений ЦыгановВезет»), Ян ЦапникПоследний министр») и актрисы Александра Урсуляк («Пингвины моей мамы»), Виктория ТолстогановаЧиновница»), Дарья Мороз («Клиника счастья»), Ирина РозановаСамка богомола») и Оксана Акиньшина («Контейнер»). Кроме того, специальными призами отметят наиболее успешных специалистов, работавших над продвижением сериалов — создававших постеры, трейлеры, соответствующий SMM-контент и т.д.

На Национальную премию в области веб-индустрии претендуют 55 российских сериалов
фото: кадр из сериала «Хрустальный»

На звание онлайн-события года претендуют производство сериала «Анна К» для Netflix, взрывной рост интереса к корейскому контенту на фоне мирового успеха «Игры в кальмара», победа нашей команды Team Spirit на чемпионате мира по игре Dota 2, кейс Telegram-канала Вячеслава Володина и запуск онлайн-кинотеатра KION.

В категории «Лучший документальный проект» представлены рекордные 26 номинантов (в прошлом году их было 14). Среди них исторический док Сергея Минаева «Девяностые», документальный проект о лидере группы «Сектор Газа» «Хой с тобой», исторический сериал «Крепость. История российского кризиса», фильмы «Якутия. Пожары» Антона Красовского и «Сахаров. Две жизни» Ивана Проскурякова.

Всего премия будет вручена в 21 категории, среди которых лучшее развлекательное шоу, познавательный проект и интервьюер года. Выбирать победителей будут представители российской индустрии путем голосования. Прямая трансляция церемонии награждения пройдет в сообществе премии в социальной сети VK.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Капитан Волконогов» получил девять номинаций на премию кинокритиков «Белый слон»
В лонг-лист Х Премии АПКиТ попало 147 проектов
«Серебряные коньки» лидируют по числу номинаций на «Золотого орла»
Критики назвали лучшие российские сериалы 2021 года
Лучшие российские сериалы 2021 года. Выбор критиков
«Бывшие-3», «Чикатило» и «Конек-Горбунок»: Самые популярные российские фильмы и сериалы по версии Кино-Театр.Ру
Сериалы онлайн-платформ впервые поборются за «Золотого орла»
Кинотавр-2021: Идентификация товарища майора
Все новинки сезона: 40 российских сериалов, которые мы ожидаем этой осенью
Смотреть онлайн: «Контейнер», «Вертинский», «Аннетт» и другие цифровые премьеры сентября
Сериал «Вертинский» выйдет уже 13 сентября
Смотреть онлайн: «Выжившие», «Жвалы», продолжение «Новенького» и другие цифровые премьеры августа
В российской кинопродукции заинтересовано более 50 стран
В конкурс фестиваля «Пилот» попали сериалы Хлебникова, Куликова, Стычкина и Шипенко
Международный онлайн-рынок Key Buyers Event объявил программу
Смотреть онлайн: «Клиника счастья», «Армия мертвецов» и другие цифровые премьеры мая
Компания МТС запустила онлайн-кинотеатр Kion
Сериалы «Гости из прошлого», «Филатов» и «Потерянные» покажут за рубежом
«Медиатора», «Оптимистов» и «Чик» представят международным закупщикам на MIPTV
МТС Медиа вошла в состав Ассоциации продюсеров кино и телевидения
Поиск по меткам
Российские сериалы
персоны
Оксана АкиньшинаАндрей БурковскийАнтон ВасильевМихаил ИдовСергей Минаев (II)Владимир МирзоевДарья МорозИван ПроскуряковАндрей ПрошкинИрина РозановаЕвгений СангаджиевАвдотья СмирноваАртём ТкаченкоВиктория ТолстогановаАлександра УрсулякАлексей ФилимоновЯн ЦапникЕвгений ЦыгановВиктор Шамиров
фильмы
"Везёт"Happy EndАнна КБольшая секундаВампиры средней полосыВертинскийВнутри ЛапенкоВыжившиеДевяностыеДжетлагЕвгеничЕстественный отбор-2Игра в кальмараКлиника счастьяКонтейнерКосаКрепость. История российского кризисаМартаМедиаторМиллионер из Балашихи-2Пингвины моей мамыПищеблокПолицейский с ЮтюбаПоследний министр-2Поступь богиниПропавшаяРегбиСамка богомолаСахаров. Две жизниСекреты семейной жизниСодержанки-3СтруныТопиУчилки в законе-2ХрустальныйЧикатилоЧиновницаШестнадцать +

анонс

Скорбим

Эдуард Акопов
4 февраля ушёл из жизни сценарист Эдуард Акопов.
Мадис Миллинг
3 февраля ушёл из жизни актёр Мадис Миллинг.
Моника Витти
2 февраля ушла из жизни актриса Моника Витти.

День рождения >>

Александра Завьялова
Ольга Иванова
Игорь Кваша
Инна Мирошниченко
Анна Невская
Ромуальдас Раманаускас
Алексей Розин
Петр Томашевский
Александра Урсуляк
Габриэль Анвар
Патрик Бергин
Кристофер Бухгольц
Ида Люпино
Зыгмунт Малянович
Берт Сотлар
Норман Уиздом
все родившиеся 4 февраля >>

Афиша кино >>

Седьмая печать
драма, исторический фильм, фэнтези
Швеция, 1957
Самый пьяный округ в мире
драма, криминальный фильм
США, 2012
Маленький воин
комедия, семейное кино, спортивный фильм
Россия, 2021
Непослушник
комедия
Россия, 2022
Паранормальные
драма, мистика, триллер, фильм ужасов
Великобритания, Дания, Норвегия, Финляндия, Франция, Швеция, 2021
Фантазии для взрослых
комедия
Франция, 2021
Параллельные матери
драма
Испания, 2021
Другое имя
драма, социальная драма, триллер
Болгария, Россия, 2022
Хинтерленд: город грехов
детектив, драма, криминальный фильм, триллер
Австрия, Люксембург, 2021
День слепого Валентина
комедия, мелодрама
Россия, 2022
Падение луны
боевик, научная фантастика, приключения, фэнтези
Канада, Китай, США, 2022
Прыгучая братва
детский фильм, комедия, криминальный фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных
Франция, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен