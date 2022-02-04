Павел Прилучный встретит Новый год с Алиной Алексеевой и Гариком Сукачевым

По сюжету Катя – ландшафтный дизайнер. 31 декабря она развозит новогодние елки заказчикам, и последняя елка грозит стать единственным ее гостем на Новый год. Мама девушки решает познакомить ее с молодым человеком, и чтобы избежать этой участи, Катя соглашается встретить чикагского дядю своих соседей. С этого момента для нее начинается самый длинный день в году. Из аэропорта она заберет не того дядю, окажется в поле зрения бандитов, встретит мужчину и наконец вернется к своей елке.
фото: Киностудия имени Горького
«Наш фильм будет добрым, трогательным и веселым. Зрители вместе с героями отправятся в совершенно невероятные приключения накануне любимого праздника. В новом ярком образе выступит Гарик Сукачев – того самого дяди из Чикаго, почти Санта-Клауса», – комментирует генеральный продюсер Продюсерского центра Лика Бланк. «У нас очень актерское кино, и мы искали артистов, способных к импровизации. По жанру это не только семейная и детская комедия в лучших традициях Киностудии Горького, но и мелодрама, и приключения одновременно. С одной стороны, фильм вполне в тренде мировых примеров семейного жанра, но в смысле поиска глубины человеческих чувств – мы хотим работать в духе советского кино», – добавляет режиссер Александр Баршак.
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