«Вертинский» и «Вампиры средней полосы» лидируют по количеству номинаций на премию АПКиТ

Объявлены имена претендентов на X Премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). В 21 категории представлены 28 сериалов и 3 полнометражных фильма, премьеры которых состоялись на федеральных каналах, больших экранах и в онлайн-кинотеатрах в 2021 году, сообщает пресс-служба АПКиТ.
фото: кадр из сериала «Вертинский»
Лидером по количеству номинаций стала биографический драма
Авдотьи Смирновой
«
Вертинский
», заявленная сразу в 13 категориях. Комедийный сериал «
Вампиры средней полосы
» представлен в десяти секциях,
Happy End
— в пяти.
В категорию «Лучший сериал» (до 24 серий) помимо проектов Happy End и «Вертинский» вошел основанный на реальных событиях детектив «
Хрустальный
». В секции сериалов, состоящих из более чем 24 эпизодов, представлены второй сезон сериала «
Анна-Детективъ
», «
Крепкие орешки
» и «
След
». На звание лучшего мини-сериала претендуют мистический детектив «
Отель Феникс
», психологический триллер «
Пропавшая
» и военная драма «
Топор.1943
». Из комедийных проектов в шорт-лист премии попали вторые сезоны сериалов «
Полярный
» и «
Беспринципные
», а также «Вампиры средней полосы». На звание лучшего анимационного сериала претендуют третий сезон «
Сказочного патруля
», «
Три кота
» и «
Царевны
». Главную награду среди полнометражных фильмов могут получить ленты «
Батя
», «
Купе номер шесть
» и вторая часть сказочной трилогии «
Последний богатырь
».
фото: кадр из сериала Happy End
За звание лучшего актера будут бороться
Юрий Стоянов
(«Вампиры средней полосы»),
Алексей Филимонов
(«Вертинский») и
Алексей Гуськов
(«Седьмая симфония»). В номинацию «Лучшая актриса» попали
Елена Тронина
(Happy End),
Татьяна Догилева
(«Вампиры средней полосы»),
Елена Лядова
(«
Вне себя
») и
Юлия Пересильд
(«
Угрюм-река
»). Номинантами в категории «Лучший актер второго плана в сериале» стали
Александр Горчилин
(«Happy End»),
Максим Лагашкин
(«
Везёт
»),
Александр Робак
(«
Инсомния
») и
Алексей Агранович
(«Пингвины моей мамы»), а за аналогичную женскую награду конкурируют
Виктория Исакова
(«Вертинский»),
Юлия Ауг
(«Контейнер») и
Александра Урсуляк
(«Пингвины моей мамы»).
Оставшиеся номинации распределились следующим образом:
Лучшая сценарная работа
«
Большая секунда
»
«Вампиры средней полосы»
«Вертинский»
Лучшие визуальные эффекты
«
Выжившие
»
«
Собор
»
«
Топи
»
Лучшая режиссерская работа
Виктор Шамиров
— «Большая секунда»
Авдотья Смирнова — «Вертинский»
Антон Маслов
— «Вампиры средней полосы»
Евгений Сангаджиев
— Happy End
Лучшая оригинальная музыка к сериалу
«Везёт»
«Вертинский»
«Седьмая симфония»
Лучшая операторская работа
«Вертинский»
«Топи»
«Вампиры средней полосы»
Лучшая работа художника-постановщика
«Вампиры средней полосы»
«Вертинский»
«Собор»
Лучшая работа художника по костюмам
«Вампиры средней полосы»
«Вертинский»
«Угрюм-река»
Лучшая работа художника по гриму
«Вампиры средней полосы»
«Вертинский»
«Угрюм-река»
Лучшая работа звукорежиссера
«Вертинский»
«Седьмая симфония»
«
Струны
»
«Хрустальный»
Лучшая работа режиссера монтажа
«Вертинский»
«Вне себя»
«
Медиатор
»
Лучшая работа кастинг-директора
«Вампиры средней полосы»
«Вертинский»
Happy End
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