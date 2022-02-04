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«Вертинский» и «Вампиры средней полосы» лидируют по количеству номинаций на премию АПКиТ

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4 февраля 2022

Объявлены имена претендентов на X Премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). В 21 категории представлены 28 сериалов и 3 полнометражных фильма, премьеры которых состоялись на федеральных каналах, больших экранах и в онлайн-кинотеатрах в 2021 году, сообщает пресс-служба АПКиТ.

«Вертинский», «Вампиры средней полосы» и Happy End лидируют по количеству номинаций на премию АПКиТ
фото: кадр из сериала «Вертинский»

Лидером по количеству номинаций стала биографический драма Авдотьи Смирновой «Вертинский», заявленная сразу в 13 категориях. Комедийный сериал «Вампиры средней полосы» представлен в десяти секциях, Happy End — в пяти.

В категорию «Лучший сериал» (до 24 серий) помимо проектов Happy End и «Вертинский» вошел основанный на реальных событиях детектив «Хрустальный». В секции сериалов, состоящих из более чем 24 эпизодов, представлены второй сезон сериала «Анна-Детективъ», «Крепкие орешки» и «След». На звание лучшего мини-сериала претендуют мистический детектив «Отель Феникс», психологический триллер «Пропавшая» и военная драма «Топор.1943». Из комедийных проектов в шорт-лист премии попали вторые сезоны сериалов «Полярный» и «Беспринципные», а также «Вампиры средней полосы». На звание лучшего анимационного сериала претендуют третий сезон «Сказочного патруля», «Три кота» и «Царевны». Главную награду среди полнометражных фильмов могут получить ленты «Батя», «Купе номер шесть» и вторая часть сказочной трилогии «Последний богатырь».

«Вертинский», «Вампиры средней полосы» и Happy End лидируют по количеству номинаций на премию АПКиТ
фото: кадр из сериала Happy End

За звание лучшего актера будут бороться Юрий Стоянов («Вампиры средней полосы»), Алексей Филимонов («Вертинский») и Алексей Гуськов («Седьмая симфония»). В номинацию «Лучшая актриса» попали Елена Тронина (Happy End), Татьяна Догилева («Вампиры средней полосы»), Елена ЛядоваВне себя») и Юлия ПересильдУгрюм-река»). Номинантами в категории «Лучший актер второго плана в сериале» стали Александр Горчилин («Happy End»), Максим ЛагашкинВезёт»), Александр РобакИнсомния») и Алексей Агранович («Пингвины моей мамы»), а за аналогичную женскую награду конкурируют Виктория Исакова («Вертинский»), Юлия Ауг («Контейнер») и Александра Урсуляк («Пингвины моей мамы»).

Оставшиеся номинации распределились следующим образом:

Лучшая сценарная работа
«Большая секунда»
«Вампиры средней полосы»
«Вертинский»

Лучшие визуальные эффекты
«Выжившие»
«Собор»
«Топи»

Лучшая режиссерская работа
Виктор Шамиров — «Большая секунда»
Авдотья Смирнова — «Вертинский»
Антон Маслов — «Вампиры средней полосы»
Евгений Сангаджиев — Happy End

Лучшая оригинальная музыка к сериалу
«Везёт»
«Вертинский»
«Седьмая симфония»

Лучшая операторская работа
«Вертинский»
«Топи»
«Вампиры средней полосы»

Лучшая работа художника-постановщика
«Вампиры средней полосы»
«Вертинский»
«Собор»

Лучшая работа художника по костюмам
«Вампиры средней полосы»
«Вертинский»
«Угрюм-река»

Лучшая работа художника по гриму
«Вампиры средней полосы»
«Вертинский»
«Угрюм-река»

Лучшая работа звукорежиссера
«Вертинский»
«Седьмая симфония»
«Струны»
«Хрустальный»

Лучшая работа режиссера монтажа
«Вертинский»
«Вне себя»
«Медиатор»

Лучшая работа кастинг-директора
«Вампиры средней полосы»
«Вертинский»
Happy End
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