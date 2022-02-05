Демонические трусы спасут дружбу: главные новости аниме за неделю

Какое аниме любит Хидэо Кодзима? Чем призрачная девушка может помочь женщине, увязшей в корпоративном рабстве? И есть ли связь между дружбой и нижним бельем? Аниме-индустрия трудится, не покладая рук, принося множество больших и малых новостей: о чем-то мы пишем подробно, о чем-то информации — одно название. Теперь каждую неделю мы собираем самые интересные трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. И еще пишем рекапы каждого эпизода «Атаки титанов», которая вышла на финишную прямую.
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Прародительское собрание: рекап 20 эпизода финального сезона «Атаки титанов»
Ответственная за «Токийских мстителей
» и «Клуб Раймана
» студия Liden Films
воскрешает франшизу «Ублюдок!! Сокрушитель тьмы
». Новый сериал выйдет на Netflix в этом году, даже известны подробности о касте: протагониста со звучным именем Дарк Шнайдер озвучит Кисё Танияма
(Жан Кирштейн из «Атаки титанов
»), Тиа Нот Ёко досталась сэйю Томори Кусуноки
(Нэйру Аонума из «Приоритета чудо-яйца
»), Хироки Ясумото
(Апис из «Рейтинга короля
») возьмется за роль Гары, а Ёко Хикаса
(Ё Асакура из «Короля шаманов
») подарит голос темной эльфийке-полукровке Аршес Ней. Режиссером проекта выступает Такахару Одзаки
, работавший над «Девушками в последнем путешествии
» и «Убийцей гоблинов
».
Сериал расскажет о мире, в котором человечество оставило веру в науку и плотно занялось оккультизмом и магией. Дарк Шнайдер, экс-лидер самых могущественных магов, после 15 лет заточения должен найти бывших товарищей и вразумить их встать на путь истинный, пока те не захватили все королевства. В 1992 году мангу Кадзуси Хагивары
уже экранизировали в виде OVA
на шесть эпизодов.
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Ангел ада без головы: обзор «Токийских мстителей»
Кроме того, для стриминг-гиганта готовится лайв-экшн по «Ван-Пису
» — одной из самых популярных сёнэн-франшиз на планете. Съемки уже стартовали, в планах — 10 эпизодов. Точной даты релиза пока нет.
Также в этом году ожидается
полнометражный аниме-фильм «Ван Пис: Красный
» — в честь тысячного эпизода сериала. История об охоте на сокровища Короля пиратов продолжаются.
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Проблемы с экранизациями аниме
Легендарный геймдизайнер Хидео Кодзима
любит распространятся в твиттер о своих предпочтениях в поп-культуре. На этой неделе Гений (как ласково и мемно его прозвали в России) поведал, что очень уважает прошлогодний аниме-сериал «Хэйкэ: Повесть о доме Тайра
», особенно Кодзиму впечатлили операторская работа и режиссерский стиль.
Также геймдизайнер рассказал, что является давним поклонником студии Science Saru
(«2020. Гибель Дракона
», «Руки прочь от кинокружка!
») и режиссеров Масааки Юасы
и Наоко Ямады
, отметив, что «Форма голоса
» – один из самых любимых его фильмов.
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Подробнее об аниме «История дома Тайра»
«Красавице и дракону
» никак не удается приземлиться в России: премьера аниме переместилась на 21 апреля. Это уже пятый перенос хита Мамору Хосоды
, который стал для режиссера самым кассовым
проектом в японском и мировом прокате. Изначально он должен был выйти в отечественный прокат 2 сентября прошлого года, затем релиз отодвигали на 14 октября и 11 ноября, а позднее — на 27 января и 14 апреля 2022-го.
Тем временем, в Лондоне в районе Камден-Таун сделали мурал в поддержку проката аниме.
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Лайки — ложь: трейлер «Красавицы и дракона»
Студия Wit
анонсировала новый оригинальный аниме-сериал «Онипан!
». В нем три девушки-они
переводятся в токийскую среднюю школу и пытаются улучшить имидж своего вида с помощью волшебного артефакта — нижнего белья они (те самые онипан).
Режиссером истории о магии, дружбе и труселях стал Масахико Ота
(«Сестры Минами
», «Двуличная сестренка Умару!
»). Запуск в эфир запланирован на апрель сего года. Студия Wit славна такими тайтлами, как «Сага о Винланде
», «Виви: Песнь флюоритового глаза
», «Рейтинг короля
» и первые три сезона «Атаки титанов
».
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Трейлер и подробности аниме «Семья шпиона», которое тоже делает студия Wit
Апрель вообще обещает час пик из новых аниме: в этом месяце нашел себе дату по сердцу сериал «Корпоративная рабыня хочет быть исцелена лоли-призраком
». Вот трейлер.
Аниме с лихой вывеской смастерила студия project No.9
(«Низкоуровневый персонаж Томодзаки
», «Я побрился. Затем привел домой старшеклассницу
»). Адаптация манги Имари Ариты
поведает историю дружбы офисной служащей Фусихары и призрачной девушки Юрэй.
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Подробнее о другом аниме студии project No.9 «Дочь моей мачехи» — моя бывшая девушка
Традиционно подсчитываем сборы аниме «Магическая битва 0. Фильм
». Полнометражная анимационная лента продолжает триумфальное шествие по Японии, на этот раз преодолев отметку в 10 миллиардов иен (почти $87 миллионов – больше, чем у «Мортал Комбат
»).
На родине аниме и не думает останавливаться на достигнутом: создатели объявили, что 12 февраля посетителей кинотеатров ждет «специальное объявление» от ведущих сэйю фильма. Мероприятие будет проведено в формате онлайн-трансляции.
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«Магическая битва» и другие аниме для фанатов «Гарри Поттера»
Ранее мы уже сообщали
о планах франшизы «Мобильный воин Гандам
». Они постепенно воплощаются: полнометражное аниме «Остров Кукуруз Доана
» отправляется на штурм японского проката 3 июня.
Как мы и предполагали
, сюжет подробнее расскажет о событиях, оставшихся за бортом самого первого сезона «Мобильного воина Гандама
» на так называемом Острове Невозврата.
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«Я намерен сокрушить «Истребителя демонов» и «Евангелион»: создатель «Гандама» о планах до пенсии
Стали известны подробности сериала «Блюз машины времени о четырех с половиной татами
»: в сиквел вернется почти весь актерский состав из «Сказа о четырех с половиной татами
» Масааки Юасы
, вышедшего более 10 лет назад. В сети появился дизайн персонажей.
«Блюз» расскажет о Одзу — друге-неудачнике главного героя «Сказа». В разгар жуткой жары он сломает пульт управления единственным кондиционером в общежитии, и несчастная молодежь займется составлением плана, как спасти ситуацию. В ход пойдут путешествия во времени. Режиссером выступил Синго Нацумэ
, чей «Сонни Бой
» прогремел в прошлом году.
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«Сонни Бой» может стать новой классикой. Почему не стоит его пропускать
Сериал «Утверждение в жизни: Великий побег
» от создателя «Кода Гиас
» Горо Танигути
обзавелся новым трейлером.
Подробно мы уже писали о проекте вот здесь
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Просто новость: сценарис «Призрака в доспехах» пишет новое аниме
Хаяо Миядзаки
сообщил, что в феврале закончит основной этап работы над экранизацией манги Сёити Хаг
и Гэндзабуро Ёсино
«Как поживаете?
». Предположительно это новая последняя работа культового режиссера.
«Как вы поживаете?» рассказывает об одаренном 15-летнем юноше по прозвищу Коперник и его познании мира вокруг. История взросления будет рассказана в манере некоего приключенческого фэнтези. Над проектом также работает сын мэтра Горо Миядзаки
(«Ая и ведьма
», «Сказания Земноморья
»). Подробностей о хотя бы примерной дате премьеры не поступало. Зато тематический парк студии Ghibli
готов принимать посетителей с 1 ноября этого года.
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Двойка по зельеварению: обзор 3D-аниме «Ая и ведьма»
«Шэнмью
» тоже может похвастаться свеженьким трейлером. Сериал стартует уже 6 февраля.
Новость об экранизации видеоигры Ю Судзуки
мы также освещали отдельно
.
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Трейлер и детали о фильме «Детектив Конан: Хэллоуинская невеста»
25-й полнометражный фильм во франшизе «Детектив Конан
» с подзаголовком «Хэллоуинская невеста
» поступит в японский прокат 15 апреля (снова четвертый месяц – не к добру) и по такому случаю получил новый постер.
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