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Демонические трусы спасут дружбу: главные новости аниме за неделю

5 февраля
2022 год

Новости кино >>
5 февраля 2022
Какое аниме любит Хидэо Кодзима? Чем призрачная девушка может помочь женщине, увязшей в корпоративном рабстве? И есть ли связь между дружбой и нижним бельем? Аниме-индустрия трудится, не покладая рук, принося множество больших и малых новостей: о чем-то мы пишем подробно, о чем-то информации — одно название. Теперь каждую неделю мы собираем самые интересные трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. И еще пишем рекапы каждого эпизода «Атаки титанов», которая вышла на финишную прямую.

Читать Прародительское собрание: рекап 20 эпизода финального сезона «Атаки титанов»

Ответственная за «Токийских мстителей» и «Клуб Раймана» студия Liden Films воскрешает франшизу «Ублюдок!! Сокрушитель тьмы». Новый сериал выйдет на Netflix в этом году, даже известны подробности о касте: протагониста со звучным именем Дарк Шнайдер озвучит Кисё Танияма (Жан Кирштейн из «Атаки титанов»), Тиа Нот Ёко досталась сэйю Томори Кусуноки (Нэйру Аонума из «Приоритета чудо-яйца»), Хироки Ясумото (Апис из «Рейтинга короля») возьмется за роль Гары, а Ёко Хикаса (Ё Асакура из «Короля шаманов») подарит голос темной эльфийке-полукровке Аршес Ней. Режиссером проекта выступает Такахару Одзаки, работавший над «Девушками в последнем путешествии» и «Убийцей гоблинов».

Демонические трусы спасут дружбу: главные новости аниме за неделю

Сериал расскажет о мире, в котором человечество оставило веру в науку и плотно занялось оккультизмом и магией. Дарк Шнайдер, экс-лидер самых могущественных магов, после 15 лет заточения должен найти бывших товарищей и вразумить их встать на путь истинный, пока те не захватили все королевства. В 1992 году мангу Кадзуси Хагивары уже экранизировали в виде OVA на шесть эпизодов.

Читать Ангел ада без головы: обзор «Токийских мстителей»

Кроме того, для стриминг-гиганта готовится лайв-экшн по «Ван-Пису» — одной из самых популярных сёнэн-франшиз на планете. Съемки уже стартовали, в планах — 10 эпизодов. Точной даты релиза пока нет.

Демонические трусы спасут дружбу: главные новости аниме за неделю

Также в этом году ожидается полнометражный аниме-фильм «Ван Пис: Красный» — в честь тысячного эпизода сериала. История об охоте на сокровища Короля пиратов продолжаются.

Читать Проблемы с экранизациями аниме

Легендарный геймдизайнер Хидео Кодзима любит распространятся в твиттер о своих предпочтениях в поп-культуре. На этой неделе Гений (как ласково и мемно его прозвали в России) поведал, что очень уважает прошлогодний аниме-сериал «Хэйкэ: Повесть о доме Тайра», особенно Кодзиму впечатлили операторская работа и режиссерский стиль.

Демонические трусы спасут дружбу: главные новости аниме за неделю

Также геймдизайнер рассказал, что является давним поклонником студии Science Saru2020. Гибель Дракона», «Руки прочь от кинокружка!») и режиссеров Масааки Юасы и Наоко Ямады, отметив, что «Форма голоса» – один из самых любимых его фильмов.

Читать Подробнее об аниме «История дома Тайра»

«Красавице и дракону» никак не удается приземлиться в России: премьера аниме переместилась на 21 апреля. Это уже пятый перенос хита Мамору Хосоды, который стал для режиссера самым кассовым проектом в японском и мировом прокате. Изначально он должен был выйти в отечественный прокат 2 сентября прошлого года, затем релиз отодвигали на 14 октября и 11 ноября, а позднее — на 27 января и 14 апреля 2022-го.

Демонические трусы спасут дружбу: главные новости аниме за неделю

Тем временем, в Лондоне в районе Камден-Таун сделали мурал в поддержку проката аниме.

Смотреть Лайки — ложь: трейлер «Красавицы и дракона»

Студия Wit анонсировала новый оригинальный аниме-сериал «Онипан!». В нем три девушки-они переводятся в токийскую среднюю школу и пытаются улучшить имидж своего вида с помощью волшебного артефакта — нижнего белья они (те самые онипан).



Режиссером истории о магии, дружбе и труселях стал Масахико ОтаСестры Минами», «Двуличная сестренка Умару!»). Запуск в эфир запланирован на апрель сего года. Студия Wit славна такими тайтлами, как «Сага о Винланде», «Виви: Песнь флюоритового глаза», «Рейтинг короля» и первые три сезона «Атаки титанов».

Смотреть Трейлер и подробности аниме «Семья шпиона», которое тоже делает студия Wit

Апрель вообще обещает час пик из новых аниме: в этом месяце нашел себе дату по сердцу сериал «Корпоративная рабыня хочет быть исцелена лоли-призраком». Вот трейлер.



Аниме с лихой вывеской смастерила студия project No.9Низкоуровневый персонаж Томодзаки», «Я побрился. Затем привел домой старшеклассницу»). Адаптация манги Имари Ариты поведает историю дружбы офисной служащей Фусихары и призрачной девушки Юрэй.

Читать Подробнее о другом аниме студии project No.9 «Дочь моей мачехи» — моя бывшая девушка

Традиционно подсчитываем сборы аниме «Магическая битва 0. Фильм». Полнометражная анимационная лента продолжает триумфальное шествие по Японии, на этот раз преодолев отметку в 10 миллиардов иен (почти $87 миллионов – больше, чем у «Мортал Комбат»).

Демонические трусы спасут дружбу: главные новости аниме за неделю

На родине аниме и не думает останавливаться на достигнутом: создатели объявили, что 12 февраля посетителей кинотеатров ждет «специальное объявление» от ведущих сэйю фильма. Мероприятие будет проведено в формате онлайн-трансляции.

Читать «Магическая битва» и другие аниме для фанатов «Гарри Поттера»

Ранее мы уже сообщали о планах франшизы «Мобильный воин Гандам». Они постепенно воплощаются: полнометражное аниме «Остров Кукуруз Доана» отправляется на штурм японского проката 3 июня.



Как мы и предполагали, сюжет подробнее расскажет о событиях, оставшихся за бортом самого первого сезона «Мобильного воина Гандама» на так называемом Острове Невозврата.

Читать «Я намерен сокрушить «Истребителя демонов» и «Евангелион»: создатель «Гандама» о планах до пенсии

Стали известны подробности сериала «Блюз машины времени о четырех с половиной татами»: в сиквел вернется почти весь актерский состав из «Сказа о четырех с половиной татами» Масааки Юасы, вышедшего более 10 лет назад. В сети появился дизайн персонажей.

Демонические трусы спасут дружбу: главные новости аниме за неделю

«Блюз» расскажет о Одзу — друге-неудачнике главного героя «Сказа». В разгар жуткой жары он сломает пульт управления единственным кондиционером в общежитии, и несчастная молодежь займется составлением плана, как спасти ситуацию. В ход пойдут путешествия во времени. Режиссером выступил Синго Нацумэ, чей «Сонни Бой» прогремел в прошлом году.

Читать «Сонни Бой» может стать новой классикой. Почему не стоит его пропускать

Сериал «Утверждение в жизни: Великий побег» от создателя «Кода Гиас» Горо Танигути обзавелся новым трейлером.



Подробно мы уже писали о проекте вот здесь.

Читать Просто новость: сценарис «Призрака в доспехах» пишет новое аниме

Хаяо Миядзаки сообщил, что в феврале закончит основной этап работы над экранизацией манги Сёити Хаг и Гэндзабуро Ёсино «Как поживаете?». Предположительно это новая последняя работа культового режиссера.

Демонические трусы спасут дружбу: главные новости аниме за неделю

«Как вы поживаете?» рассказывает об одаренном 15-летнем юноше по прозвищу Коперник и его познании мира вокруг. История взросления будет рассказана в манере некоего приключенческого фэнтези. Над проектом также работает сын мэтра Горо МиядзакиАя и ведьма», «Сказания Земноморья»). Подробностей о хотя бы примерной дате премьеры не поступало. Зато тематический парк студии Ghibli готов принимать посетителей с 1 ноября этого года.

Читать Двойка по зельеварению: обзор 3D-аниме «Ая и ведьма»

«Шэнмью» тоже может похвастаться свеженьким трейлером. Сериал стартует уже 6 февраля.



Новость об экранизации видеоигры Ю Судзуки мы также освещали отдельно.

Смотреть Трейлер и детали о фильме «Детектив Конан: Хэллоуинская невеста»

25-й полнометражный фильм во франшизе «Детектив Конан» с подзаголовком «Хэллоуинская невеста» поступит в японский прокат 15 апреля (снова четвертый месяц – не к добру) и по такому случаю получил новый постер.

Демонические трусы спасут дружбу: главные новости аниме за неделю
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Демонические трусы спасут дружбу: главные новости аниме за неделю фотографии
Демонические трусы спасут дружбу: главные новости аниме за неделю фотографии
Демонические трусы спасут дружбу: главные новости аниме за неделю фотографии
Демонические трусы спасут дружбу: главные новости аниме за неделю фотографии
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