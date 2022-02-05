Демонические трусы спасут дружбу: главные новости аниме за неделю

Трейлер и подробности аниме «Семья шпиона», которое тоже делает студия Wit

Смотреть Трейлер и подробности аниме «Семья шпиона», которое тоже делает студия Wit

Подробнее о другом аниме студии project No.9 «Дочь моей мачехи» — моя бывшая девушка

Читать Подробнее о другом аниме студии project No.9 «Дочь моей мачехи» — моя бывшая девушка

«Магическая битва» и другие аниме для фанатов «Гарри Поттера»

Читать «Магическая битва» и другие аниме для фанатов «Гарри Поттера»

«Я намерен сокрушить «Истребителя демонов» и «Евангелион»: создатель «Гандама» о планах до пенсии

Читать «Я намерен сокрушить «Истребителя демонов» и «Евангелион»: создатель «Гандама» о планах до пенсии