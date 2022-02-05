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Константин Соловьев станет сказочным богатырем для Ксении Роменковой

5 февраля
2022 год

Новости кино >>
5 февраля 2022
Завершились съемки четырехсерийной мелодрамы «От встречи до разлуки». Главные роли исполнили Ксения Роменкова и Константин Соловьев, сообщает пресс-служба телеканала «Dомашний», который в скором времени покажет картину.

Телеканал «Dомашний» завершил съемки мелодрамы «От встречи до разлуки»
фото: Телеканал «Dомашний»

Сериал расскажет историю Светланы, которая всю себя отдавала заботе о семье - муже и сыне Дане. Свои отношения с близкими она строила на смирении, и закрывала глаза на все, даже на измены, пока однажды муж не поднял руку на сына. Тогда Светлана забрала ребенка и ушла вникуда. Начать новую жизнь ей помог бывший одноклассник Герман. Он устроил девушку на работу на собственную шоколадную фабрику, снял ей квартиру, стал ухаживать и завоевывать расположение маленького Дани. Но там же на фабрике Светлана встречает друга Германа, и между ними возникает симпатия.

«В проекте доносится важная мысль – женщина, которая состоит в нездоровых отношениях, всегда может разорвать этот замкнутый круг, и тогда судьба обязательно преподнесет ей удивительные сюрпризы», – рассказывает о картине исполнительница главной роли. «Я люблю такие истории, мне нравится в них играть и чувствовать себя сказочным богатырем, который помогает девушке найти свое счастье, разрушает злые чары и становится ее любовью», – добавляет ее партнер Константин Соловьев.

Также в съемках приняли участие Артем Манукян, Александр Ильин и другие актеры. Режиссером-постановщиком выступил Эдуард Пальмов, снявший сериал «Пока живу, люблю».
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От встречи до разлукиПока живу, люблю

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Телеканал «Dомашний» завершил съемки мелодрамы «От встречи до разлуки»
Телеканал «Dомашний» завершил съемки мелодрамы «От встречи до разлуки»
Телеканал «Dомашний» завершил съемки мелодрамы «От встречи до разлуки»
Телеканал «Dомашний» завершил съемки мелодрамы «От встречи до разлуки»
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