Константин Соловьев станет сказочным богатырем для Ксении Роменковой

Сериал расскажет историю Светланы, которая всю себя отдавала заботе о семье - муже и сыне Дане. Свои отношения с близкими она строила на смирении, и закрывала глаза на все, даже на измены, пока однажды муж не поднял руку на сына. Тогда Светлана забрала ребенка и ушла вникуда. Начать новую жизнь ей помог бывший одноклассник Герман. Он устроил девушку на работу на собственную шоколадную фабрику, снял ей квартиру, стал ухаживать и завоевывать расположение маленького Дани. Но там же на фабрике Светлана встречает друга Германа, и между ними возникает симпатия.
«В проекте доносится важная мысль – женщина, которая состоит в нездоровых отношениях, всегда может разорвать этот замкнутый круг, и тогда судьба обязательно преподнесет ей удивительные сюрпризы», – рассказывает о картине исполнительница главной роли. «Я люблю такие истории, мне нравится в них играть и чувствовать себя сказочным богатырем, который помогает девушке найти свое счастье, разрушает злые чары и становится ее любовью», – добавляет ее партнер Константин Соловьев.
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