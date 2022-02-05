Константин Соловьев станет сказочным богатырем для Ксении Роменковой

анонс

На награду среди полнометражных фильмов претендуют ленты «Батя», «Купе номер шесть» и вторая часть трилогии «Последний богатырь»

«Вертинский» и «Вампиры средней полосы» лидируют по количеству номинаций на премию АПКиТ

В Москве начались съемки семейной комедии «Дядя из Чикаго»

Павел Прилучный встретит Новый год с Алиной Алексеевой и Гариком Сукачевым

4 февраля

На Национальную премию в области веб-индустрии претендуют 55 российских сериалов

За звание онлайн-события года борются производство сериала «Анна К», взрывной рост интереса к корейскому контенту и запуск онлайн-кинотеатра KION