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«Пиноккио», «Достать ножи 2», «Имя наше — Адам»: Netflix представил полнометражные премьеры года

5 февраля
2022 год

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5 февраля 2022

Стриминговый сервис Netflix анонсировал полнометражные премьеры 2022 года. Кадры некоторых из 74 заявленных проектов вошли в обзорное видео.



Так, кроме продолжения комедийного детектива «Достать ножи» с Дэниелом Крэйгом, были анонсированы еще несколько сиквелов — продолжение ленты «Энола Холмс» о сестре знаменитого сыщика и вторая часть школьной комедии «Рост Джоди». В разделе приключений, экшена и сай-фая создатели выделили фантастический проект «Имя наше — Адам» с Райаном Рейнольдсом, шпионский триллер «Серый человек» с Крисом Эвансом, Райаном Гослингом и Аной де Армас, вампирскую комедию «Дневная смена» с Дэйвом Франко и Джейми Фоксом и ленту «Мама» с Дженнифер Лопес и Гаэлем Гарсиа Берналем.

«Пиноккио Гильермо дель Торо», «Достать ножи2», «Наше имя — Адам»: Netflix представил полнометражные премьеры года - новости
фото: кадр из анимационного фильма «Пиноккио Гильермо дель Торо»

Среди драматических проектов заявлены спортивная и космическая ленты Hustle и Spaceman c Адамом Сэндлером, Luckiest Girl Alive с Милой Кунис, триллер Скотта Купера «Всевидящее око» с Кристианом Бейлом и Джиллиан Андерсон, а также детектив «Белый шум» Ноа Баумбаха с Адамом Драйвером.

В библиотеку анимационных проектов добавят девять новых фильмов, среди которых «Пиноккио Гильермо дель Торо» и «Морское чудовище» от создателя оскароносного «Города героев» Криса Уильямса, а коллекцию романтических историй пополнит рождественская сказка с Линдси Лохан.
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