«Пиноккио», «Достать ножи 2», «Имя наше — Адам»: Netflix представил полнометражные премьеры года

Стриминговый сервис Netflix анонсировал полнометражные премьеры 2022 года. Кадры некоторых из 74 заявленных проектов
вошли в обзорное видео.
Так, кроме продолжения комедийного детектива «Достать ножи
» с Дэниелом Крэйгом
, были анонсированы еще несколько сиквелов — продолжение ленты «Энола Холмс
» о сестре знаменитого сыщика и вторая часть школьной комедии «Рост Джоди
». В разделе приключений, экшена и сай-фая создатели выделили фантастический проект «Имя наше — Адам
» с Райаном Рейнольдсом
, шпионский триллер «Серый человек
» с Крисом Эвансом
, Райаном Гослингом
и Аной де Армас
, вампирскую комедию «Дневная смена
» с Дэйвом Франко
и Джейми Фоксом
и ленту «Мама
» с Дженнифер Лопес
и Гаэлем Гарсиа Берналем
.
фото: кадр из анимационного фильма «Пиноккио Гильермо дель Торо»
Среди драматических проектов заявлены спортивная и космическая ленты Hustle
и Spaceman
c Адамом Сэндлером
, Luckiest Girl Alive
с Милой Кунис
, триллер Скотта Купера
«Всевидящее око
» с Кристианом Бейлом
и Джиллиан Андерсон
, а также детектив «Белый шум
» Ноа Баумбаха
с Адамом Драйвером
.
В библиотеку анимационных проектов добавят девять новых фильмов, среди которых «Пиноккио Гильермо дель Торо
» и «Морское чудовище
» от создателя оскароносного «Города героев
» Криса Уильямса
, а коллекцию романтических историй пополнит рождественская сказка с Линдси Лохан
.
обсуждение >>