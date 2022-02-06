Валентина Титова отмечает юбилей

Сегодня, 6 февраля, отмечает юбилей популярная советская и российская актриса театра и кино Валентина Титова
.
Валентина Антиповна
родилась 6 февраля 1942 года в Калининграде Московской области (ныне Королёв). В годы войны ее семью эвакуировали в Свердловск. Еще школьницей дебютировала на сцене местного Дворца культуры, потом в Театре юного зрителя
. С 1960-го по 1962-й училась в Свердловском театральном училище. В 1964-м окончила студию при БДТ
в Ленинграде. С 1970-го по 1992-й была актрисой столичного Театра-студии киноактера
.
В кино дебютировала в 1963-м, сыграв эпизодическую роль стюардессы в социальной драме Георгия Натансона
«Всё остаётся людям
». Снималась у Станислава Ростоцкого
, Михаила Швейцера
, Льва Кулиджанова
, Георгия Данелии
, Игоря Таланкина
, Юрия Егорова
, но чаще других — у своего первого мужа Владимира Басова
, с которым познакомилась на съемках фильма «Метель
», где она играла Машу. Ее вторым супругом был оператор Георгий Рерберг
.
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Мастер и синематографъ
На счету актрисы около 90 ролей в кино и на телевидении. Она создала запоминающиеся образы в таких фильмах и сериалах, как «Щит и меч
», «Опасный поворот
», «Большая перемена
», «Шаг навстречу
», «Дни Турбиных
», «Мимино
», «По улицам комод водили...
», «Расписание на послезавтра
», «Однажды, двадцать лет спустя
», «Петровка, 38
», «Карнавал
», «Государственная граница
», «Завещание профессора Доуэля
», «ТАСС уполномочен заявить...
», «Змеелов
» и «Любить по-русски
». В 2021-м состоялась премьера военной драмы Олега Штрома
«С неба и в бой
» с ее участием.
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