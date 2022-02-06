«Тёмное дитя» с Татьяной Маслани обретет продолжение

У канадского фантастического сериала «Тёмное дитя» с Татьяной Маслани
появится продолжение, уверяет Variety
.
События нового сериала развернутся в той же вселенной, однако в их эпицентре окажутся совсем другие герои. За сценарий и продюсирование отвечает Анна Фишко, площадкой для его показа станет кабельный канал AMC, где она работала над сериалом «Бойтесь ходячих мертвецов
». О возможности продолжения «Дитя» впервые заговорили в 2019 году, и, наконец-то, его производство сдвинулось с мертвой точки.
Оригинал, состоящий из пяти сезонов, выходил с 2013-го по 2017-й. По сюжету Сара Мэннинг становится свидетельницей самоубийства некой особы, похожей на нее как две капли воды. Это странное происшествие привело героиню к осознанию того, что она появилась на свет в результате клонирования и у нее есть «сестры». За роль всех двойников Маслани вручили «Эмми» в 2016-м. Компанию актрисе составили Джордан Джаварис, Дилан Брюс, Кевин Ханчард, Эри Миллен, Кристиан Бруун, Джош Вокей, Майкл Мэндо
, Мария Дойл Кеннеди
, Эвелин Брошу
и Ксения Соло
.
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