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«Тёмное дитя» с Татьяной Маслани обретет продолжение

6 февраля
2022 год

Новости кино >>
6 февраля 2022

У канадского фантастического сериала «Тёмное дитя» с Татьяной Маслани появится продолжение, уверяет Variety.

«Тёмное дитя» с Татьяной Маслани обретет продолжение
фото: variety.com

События нового сериала развернутся в той же вселенной, однако в их эпицентре окажутся совсем другие герои. За сценарий и продюсирование отвечает Анна Фишко, площадкой для его показа станет кабельный канал AMC, где она работала над сериалом «Бойтесь ходячих мертвецов». О возможности продолжения «Дитя» впервые заговорили в 2019 году, и, наконец-то, его производство сдвинулось с мертвой точки.

Оригинал, состоящий из пяти сезонов, выходил с 2013-го по 2017-й. По сюжету Сара Мэннинг становится свидетельницей самоубийства некой особы, похожей на нее как две капли воды. Это странное происшествие привело героиню к осознанию того, что она появилась на свет в результате клонирования и у нее есть «сестры». За роль всех двойников Маслани вручили «Эмми» в 2016-м. Компанию актрисе составили Джордан Джаварис, Дилан Брюс, Кевин Ханчард, Эри Миллен, Кристиан Бруун, Джош Вокей, Майкл Мэндо, Мария Дойл Кеннеди, Эвелин Брошу и Ксения Соло.
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«Тёмное дитя» с Татьяной Маслани обретет продолжение фотографии
«Тёмное дитя» с Татьяной Маслани обретет продолжение фотографии
«Тёмное дитя» с Татьяной Маслани обретет продолжение фотографии
«Тёмное дитя» с Татьяной Маслани обретет продолжение фотографии
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