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Apple анонсировал премьеры сериалов с Сэмюэлом Л. Джексоном, Николь Кидман и Гэри Олдманом

6 февраля
2022 год

Новости кино >>
6 февраля 2022

В рамках презентации Ассоциации телевизионных критиков Apple TV+ рассказал о новинках сезона и продолжениях популярных шоу из линейки Apple Originals.

Apple анонсировал премьеры сериалов с Сэмюэлом Л. Джексоном, Николь Кидман и Гэри Олдманом
фото: apple.com

Помимо вышедшего на днях триллера «Под подозрением» с Умой Турман, зрителей в этом месяце ожидает премьера триллера Бена Стиллера «Разделение» с Адамом Скоттом, Джоном Туртурро, Кристофером Уокеном и Патрисией Аркетт, в котором команда сотрудников компании Lumon Industries дала добровольное согласие на проведение хирургической процедуры разделения воспоминаний о работе и личной жизни. Первые два эпизода выйдут 18 февраля. В этот же день стартует документальная «Дилемма Линкольна» с участием Джеффри Райта, Билла Кэмпа, озвучившего Авраама Линкольна, и Лесли Одома-младшего в роли Фредерика Дугласа.

Март порадует тремя премьерами и вторым сезоном одного из шоу. Последним является «Дорогой...» (Dear...) от лауреата «Эмми» Ар Джея Катлера, посвященный биографиям самых знаковых фигур современного общества, чья жизнь показана через их письма. Продолжение с участием Виолы Дэвис, Джейн Фонды, Сандры О и Авы ДюВерней выйдет 4 марта. Через семь дней на малых экранах появится шестисерийная адаптация книги Уолтера Мосли «Последние дни Птолемея Грея» (The Last Days of Ptolemy Grey) с Сэмюэлом Л. Джексоном в образе человека, страдающего от болезни Альцгеймера. На 18 марта намечена премьера драмы «Не сработало» с Джаредом Лето и Энн Хэтэуэй об успехе, молниеносном взлете и последовавшем падении крупнейшей в мире сети коворкингов WeWork и ее харизматичном основателе Адаме Неймане. А 25 марта запланирован выход драмы «Пачинко», представляющей собой экранизацию бестселлера Мин Чжин Ли «Дорога в тысячу ли», описывающего историю нескольких поколений одной корейской семьи.

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Апрельские премьеры откроет 4 апреля триллер «Медленные лошади» (Slow Horses) по одноименному роману Мика Херрона, в котором сыграли Гэри Олдман, Оливия Кук, Джонатан Прайс и Кристин Скотт Томас. Это история британских спецагентов, сосланных из-за серьезных ошибок на «свалку» МИ5 — в отдел «Медленные лошади». Николь Кидман, Синтия Эриво и Эллисон Бри заняты в антологии «Рев» (Roar) от создателей «Блеска» Лиз Флахив и Карли Менш. Разножанровая адаптация сборника рассказов Сесилии Ахерн, представляющая собой восемь мрачных комедийных феминистских басен, выйдет в эфир 15 апреля. Через семь дней состоится показ неигрового мини-сериала «Они называют меня волшебным» (They Call Me Magic) о баскетболисте Ирвине «Мэджике» Джонсоне. Завершится премьерный месяц 29 апреля экранизацией фантастического романа Лорен Бьюкес «Сияющие» о путешествиях во времени, в которой Элизабет Мосс не только исполнила главную роль, но также выступила режиссером и продюсером.

И, наконец, в мае грядут еще две премьеры. Во-первых, 6 мая стартует второй сезон «Тегерана» с Гленн Клоуз про агента Моссад под прикрытием Тамар Рабинян. А, во-вторых, 20 мая следует ожидать триллер «Сейчас и тогда» (Now and Then), в котором жизнь группы лучших друзей из колледжа навсегда изменилась после того, как праздничные выходные закончились смертью одного из них. Спустя 20 лет герои вынуждены воссоединиться из-за нависшей над ними угрозы. Сериал снят на английском и испанском языках, действие разворачивается в Майами.
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