Apple анонсировал премьеры сериалов с Сэмюэлом Л. Джексоном, Николь Кидман и Гэри Олдманом

В рамках презентации Ассоциации телевизионных критиков Apple TV+ рассказал
о новинках сезона и продолжениях популярных шоу из линейки Apple Originals.
Помимо вышедшего на днях триллера «Под подозрением
» с Умой Турман
, зрителей в этом месяце ожидает премьера триллера Бена Стиллера
«Разделение
» с Адамом Скоттом
, Джоном Туртурро
, Кристофером Уокеном
и Патрисией Аркетт
, в котором команда сотрудников компании Lumon Industries дала добровольное согласие на проведение хирургической процедуры разделения воспоминаний о работе и личной жизни. Первые два эпизода выйдут 18 февраля. В этот же день стартует документальная «Дилемма Линкольна» с участием Джеффри Райта
, Билла Кэмпа
, озвучившего Авраама Линкольна, и Лесли Одома-младшего
в роли Фредерика Дугласа.
Март порадует тремя премьерами и вторым сезоном одного из шоу. Последним является «Дорогой...» (Dear...) от лауреата «Эмми» Ар Джея Катлера
, посвященный биографиям самых знаковых фигур современного общества, чья жизнь показана через их письма. Продолжение с участием Виолы Дэвис
, Джейн Фонды
, Сандры О
и Авы ДюВерней выйдет 4 марта. Через семь дней на малых экранах появится шестисерийная адаптация книги Уолтера Мосли «Последние дни Птолемея Грея» (The Last Days of Ptolemy Grey) с Сэмюэлом Л. Джексоном
в образе человека, страдающего от болезни Альцгеймера. На 18 марта намечена премьера драмы «Не сработало
» с Джаредом Лето
и Энн Хэтэуэй
об успехе, молниеносном взлете и последовавшем падении крупнейшей в мире сети коворкингов WeWork и ее харизматичном основателе Адаме Неймане. А 25 марта запланирован выход драмы «Пачинко
», представляющей собой экранизацию бестселлера Мин Чжин Ли «Дорога в тысячу ли», описывающего историю нескольких поколений одной корейской семьи.
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Смотреть онлайн: «Номинация», «Битва за Uber» и продолжение «Убивая Еву»
Апрельские премьеры откроет 4 апреля триллер «Медленные лошади» (Slow Horses) по одноименному роману Мика Херрона, в котором сыграли Гэри Олдман
, Оливия Кук
, Джонатан Прайс
и Кристин Скотт Томас
. Это история британских спецагентов, сосланных из-за серьезных ошибок на «свалку» МИ5 — в отдел «Медленные лошади». Николь Кидман
, Синтия Эриво
и Эллисон Бри
заняты в антологии «Рев» (Roar) от создателей «Блеска
» Лиз Флахив и Карли Менш. Разножанровая адаптация сборника рассказов Сесилии Ахерн, представляющая собой восемь мрачных комедийных феминистских басен, выйдет в эфир 15 апреля. Через семь дней состоится показ неигрового мини-сериала «Они называют меня волшебным» (They Call Me Magic) о баскетболисте Ирвине «Мэджике» Джонсоне
. Завершится премьерный месяц 29 апреля экранизацией фантастического романа Лорен Бьюкес «Сияющие
» о путешествиях во времени, в которой Элизабет Мосс
не только исполнила главную роль, но также выступила режиссером и продюсером.
И, наконец, в мае грядут еще две премьеры. Во-первых, 6 мая стартует второй сезон «Тегерана
» с Гленн Клоуз
про агента Моссад под прикрытием Тамар Рабинян. А, во-вторых, 20 мая следует ожидать триллер «Сейчас и тогда» (Now and Then), в котором жизнь группы лучших друзей из колледжа навсегда изменилась после того, как праздничные выходные закончились смертью одного из них. Спустя 20 лет герои вынуждены воссоединиться из-за нависшей над ними угрозы. Сериал снят на английском и испанском языках, действие разворачивается в Майами.
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