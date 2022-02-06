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Культовая дилогия American McGee's Alice окажется внутри зомбоящика

6 февраля
2022 год

Новости кино >>
6 февраля 2022
Культовые игры American McGee's Alice и Alice: Madness Returns обретут вторую жизнь на телевидении, уверяет THR.


Права на экранизацию дилогии приключенческих экшнов приобрела киностудия Radar Pictures, которая совместно с Abandon Entertainment планирует по ней создать сериал. За сценарий и продюсирование грядущей адаптации отвечает Дэвид Хейтер, озвучивший Солида Снейка в игровой серии Metal Gear Solid и приложивший руку к «Хранителям» Зака Снайдера и первым «Людям Икс» в качестве сценариста.

«Дэвид Хейтер обладает воображением, опытом и нужными навыками, полученными в результате успешной работы в фильмах, на телевидении и в видеоиграх — уникальное сочетание, которое обязательно сделает это приключение в Стране чудес успешным для франшизы и фанатов. Я очень рад работать с ним и знаю, что фанаты Alice встретят его с безумной любовью», — прокомментировал назначение Хейтера создатель серии Американ Макги.


Это не первая попытка экранизировать дилогию. Идею пытались осуществить Уэс Крэйвен, Маркус Ниспел и Цуй Харк, а в образе Алисы видели Натали Портман, Миллу Йовович и Сару Мишель Геллар.

Первая часть мрачной игровой серии, основанной на произведениях Льюиса Кэррола «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье», вышла в 2000 году. Alice: Madness Returns стала доступна игрокам спустя девять лет. В настоящий момент Макги работает над триквелом Alice: Asylum, но когда он выйдет, до сих пор неизвестно.
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