Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Лучшим фильмом на премии кинокритиков «Белый слон» стала картина «Капитан Волконогов бежал»

6 февраля
2022 год

Новости кино >>
6 февраля 2022
Подведены итоги национальной премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон» за 2021 год. Лучшим фильмом признана лента Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал», которой также достались статуэтки за лучшую мужскую роль (Юра Борисов) и женскую роль второго плана (Наталья Кудряшова).

Главную режиссерскую награду получила за ленту «Разжимая кулаки» Кира Коваленко, которую также вместе с Антоном Ярушем отметили за сценарий. Милана Агузарова, сыгравшая в картине, получила приз как лучшая актриса. Наград за операторскую работу Александра Ильховского и музыку Алексея Ретинского удостоилась «Медея». Среди актеров второго плана победил Павел Деревянко, воплотивший один из образов в «Подельниках». За работу художника «Белым слоном» награжден Алексей МаксимовПоследняя "Милая Болгария"»), а за звук — «Петровы в гриппе».

Лучшим фильмом на премии кинокритиков «Белый слон» стала картина «Капитан Волконогов бежал»
фото: «Пингвины моей мамы»

Лучшим сериалом были признаны «Пингвины моей мамы» Наталии Мещаниновой. В категории документальных работ победу одержал «Расторгуев» Евгении Останиной. В анимационной секции лучшей стала «Жизнь-паскуда» Варвары Яковлевой. Среди полнометражных дебютов был отмечен «Дунай» Любови Мульменко, а в категории дебютных короткометражек победу одержала лента «Почти весна» Насти Коркия. Приз молодых кинокритиков «Голос» достался картине «Обходные пути» Екатерины Селенкиной.

Приз за вклад в профессию вручили кинокритику, основателю журнала и издательства «Сеанс» Любови Аркус, а почетный приз имени основателя премии Мирона Черненко – кинокритику, писателю, общественному деятелю Алле Гербер.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Капитан Волконогов» получил девять номинаций на премию кинокритиков «Белый слон»
«Дорогие товарищи!» названы лучшим фильмом на премии кинокритиков «Белый слон»
Фильм «Война Анны» отмечен премией критиков «Белый слон»
персоны
Милана АгузароваЛюбовь АркусЮра БорисовПавел ДеревянкоАлександр ИльховскийКира КоваленкоНастя КоркияНаталья КудряшоваАлексей Максимов (IV)Наталья МеркуловаНаталия МещаниноваЛюбовь МульменкоАлексей РетинскийЕкатерина СеленкинаМирон ЧерненкоАлексей ЧуповВаря ЯковлеваАнтон Яруш
фильмы
ДунайЖизнь-паскудаКапитан Волконогов бежалМедеяОбходные путиПетровы в гриппеПингвины моей мамыПодельникиПоследняя "Милая Болгария"Разжимая кулакиРасторгуев

анонс

Скорбим

Виктор Бутурлин
5 февраля ушёл из жизни режиссёр Виктор Бутурлин.
Владимир Тодоров
4 февраля ушёл из жизни актёр Владимир Тодоров.
Мадис Миллинг
3 февраля ушёл из жизни актёр Мадис Миллинг.

День рождения >>

Ирина Гринёва
Анна Донченко
Владимир Заманский
Сергей Мартинсон
София Нижарадзе
Оксана Скакун
Валентина Титова
Вера Шпак
Алексей Эйбоженко
Пьер Брис
За За Габор
Элис Ив
Патрик Макни
Рональд Рейган
Джош Стюарт
Данута Шафлярская
все родившиеся 6 февраля >>

Афиша кино >>

Ведьма: Возрождение
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2021
Помогите, я уменьшил своих друзей!
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Германия, 2021
Смерть на Ниле
детектив, криминальный фильм, экранизация
Великобритания, США, 2022
Книжный в Париже
драма, комедия, мелодрама
Италия, США, Франция, 2021
Анчартед: На картах не значится
боевик, приключения, экранизация
США, 2022
Венецианские тайны
драма, мистика, экранизация
Италия, 2020
Гоу, Феликс!
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Канада, 2021
Короче, я женюсь!
романтическая комедия
Россия, 2022
Первый встречный
комедия, мелодрама, музыкальный фильм
США, 2022
Яйцо Фаберже
комедия, криминальный фильм
Россия, 2022
Седьмая печать
драма, исторический фильм, фэнтези
Швеция, 1957
Самый пьяный округ в мире
драма, криминальный фильм
США, 2012
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram