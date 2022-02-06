Лучшим фильмом на премии кинокритиков «Белый слон» стала картина «Капитан Волконогов бежал»

Подведены
итоги
национальной премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон» за 2021 год. Лучшим фильмом признана лента
Наташи Меркуловой
и
Алексея Чупова
«
Капитан Волконогов бежал
», которой также достались статуэтки за лучшую мужскую роль (
Юра Борисов
) и женскую роль второго плана (
Наталья Кудряшова
).
Главную режиссерскую награду получила за ленту «
Разжимая кулаки
»
Кира Коваленко
, которую также вместе с
Антоном Ярушем
отметили за сценарий.
Милана Агузарова
, сыгравшая в картине, получила приз как лучшая актриса. Наград за операторскую работу
Александра Ильховского
и музыку
Алексея Ретинского
удостоилась «
Медея
». Среди актеров второго плана победил
Павел Деревянко
, воплотивший один из образов в «
Подельниках
». За работу художника «Белым слоном» награжден
Алексей Максимов
(«
Последняя "Милая Болгария"
»), а за звук — «
Петровы в гриппе
».
фото: «Пингвины моей мамы»
Лучшим сериалом были признаны «
Пингвины моей мамы
»
Наталии Мещаниновой
. В категории документальных работ победу одержал «
Расторгуев
» Евгении Останиной. В анимационной секции лучшей стала «
Жизнь-паскуда
»
Варвары Яковлевой
. Среди полнометражных дебютов был отмечен «
Дунай
»
Любови Мульменко
, а в категории дебютных короткометражек победу одержала лента «Почти весна»
Насти Коркия
. Приз молодых кинокритиков «Голос» достался картине «
Обходные пути
»
Екатерины Селенкиной
.
Приз за вклад в профессию вручили кинокритику, основателю журнала и издательства «Сеанс»
Любови Аркус
, а почетный приз имени основателя премии
Мирона Черненко
– кинокритику, писателю, общественному деятелю Алле Гербер.
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