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Розамунд Пайк столкнется с «Вирусом для богатых»

7 февраля
2022 год

Новости кино >>
7 февраля 2022
Розамунд Пайк получила главную роль в триллере «Вирус для богатых» (Rich Flu), уверяет THR.

Розамунд Пайк столкнется с «Вирусом для богатых»
фото: Розамунд Пайк

Зрителям поведают о том, как в результате некой смертельной болезни на планете становится все меньше богатых и влиятельных людей, начиная с миллиардеров, затем мультимиллионеров и так далее. Теперь она грозит обрушиться на кого угодно с любым состоянием. Когда вся планета в панике, а сам образ жизни человечества приближается к краху, люди пытаются наводнить рынок товарами, потерявшими свою привлекательность из-за отсутствия спроса. Картина исследует, как далеко можно зайти, чтобы спасти свою шкуру, когда богатство внезапно становится его самым опасным товаром.

Постановку доверят режиссеру испанского фантастического хоррора «Платформа» Галдеру Гастелу-Уррутии, в продюсерской команде числится чилиец Пабло Ларраин. Съемки намечены на осень текущего года.
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