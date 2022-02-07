Розамунд Пайк столкнется с «Вирусом для богатых»

Розамунд Пайк получила главную роль в триллере «Вирус для богатых» (Rich Flu), уверяет THR.
фото: Розамунд Пайк
Зрителям поведают о том, как в результате некой смертельной болезни на планете становится все меньше богатых и влиятельных людей, начиная с миллиардеров, затем мультимиллионеров и так далее. Теперь она грозит обрушиться на кого угодно с любым состоянием. Когда вся планета в панике, а сам образ жизни человечества приближается к краху, люди пытаются наводнить рынок товарами, потерявшими свою привлекательность из-за отсутствия спроса. Картина исследует, как далеко можно зайти, чтобы спасти свою шкуру, когда богатство внезапно становится его самым опасным товаром.
Постановку доверят режиссеру испанского фантастического хоррора «Платформа» Галдеру Гастелу-Уррутии, в продюсерской команде числится чилиец Пабло Ларраин. Съемки намечены на осень текущего года.
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