Звезде «Твин Пикса» Робин Лайвли исполнилось 50 лет

Сегодня, 7 апреля, свое 50-летие отмечает старшая сестра Блейк Лайвли, американская актриса Робин Лайвли, запомнившаяся зрителям по роли роковой красавицы Ланы Баддин Милфорд в «Твин Пиксе».
фото: в образе Ланы Баддин Милфорд
Робин Элейн Лайвли родилась 7 февраля 1972 года в Паудер-Спрингсе, штат Джорджия, в семье актрисы Элайн Лайвли. Все ее родные так или иначе связаны с актерской профессией: отчим Эрни Лайвли, родные брат и сестра Джейсон и Лори Лайвли, единоутробные сестра и брат Блейк и Эрик Лайвли. Крестная мать племянницы Джеймс Рейнольдс, дочери Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса. Сама она замужем за актером Бартом Джонсоном.
В кино дебютировала в возрасте шести лет, сыграв в телевизионном фильме «Лето моего немецкого солдата», вышедшем в 1978-м. На протяжении 1980-х появилась в нескольких телевизионных шоу и фильмах, среди которых «Рыцарь дорог», «Дикие кошки», «Лучшие времена», «Удивительные истории», «Парень-каратист 3», «Еще не человек» и «Маленькая колдунья», благодаря которой она запомнилась как Луиза Миллер. В 1990-м Дэвид Линч пригласил молодую актрису в «Твин Пикс». В возрасте 19 лет Робин номинировали на «Эмми» за исполнение роли небезопасного подростка в одном из эпизодов сериала «ABC Специально после школы».
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