Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Звезде «Твин Пикса» Робин Лайвли исполнилось 50 лет

7 февраля
2022 год

Новости кино >>
7 февраля 2022
Сегодня, 7 апреля, свое 50-летие отмечает старшая сестра Блейк Лайвли, американская актриса Робин Лайвли, запомнившаяся зрителям по роли роковой красавицы Ланы Баддин Милфорд в «Твин Пиксе».

Звезде «Твин Пикса» Робин Лайвли исполнилось 50 лет
фото: в образе Ланы Баддин Милфорд

Робин Элейн Лайвли родилась 7 февраля 1972 года в Паудер-Спрингсе, штат Джорджия, в семье актрисы Элайн Лайвли. Все ее родные так или иначе связаны с актерской профессией: отчим Эрни Лайвли, родные брат и сестра Джейсон и Лори Лайвли, единоутробные сестра и брат Блейк и Эрик Лайвли. Крестная мать племянницы Джеймс Рейнольдс, дочери Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса. Сама она замужем за актером Бартом Джонсоном.

Читать Я и моя тень: Как выглядят сестры и братья звезд кино

В кино дебютировала в возрасте шести лет, сыграв в телевизионном фильме «Лето моего немецкого солдата», вышедшем в 1978-м. На протяжении 1980-х появилась в нескольких телевизионных шоу и фильмах, среди которых «Рыцарь дорог», «Дикие кошки», «Лучшие времена», «Удивительные истории», «Парень-каратист 3», «Еще не человек» и «Маленькая колдунья», благодаря которой она запомнилась как Луиза Миллер. В 1990-м Дэвид Линч пригласил молодую актрису в «Твин Пикс». В возрасте 19 лет Робин номинировали на «Эмми» за исполнение роли небезопасного подростка в одном из эпизодов сериала «ABC Специально после школы».

Всего на счету Робин Лайвли более 100 ролей в кино и на телевидении. В частности, она запомнилась образами в таких сериалах, как «Квантовый скачок», «Хроники молодого Индианы Джонса», «Секретные материалы», «Надежда Чикаго», «Лодка любви», «Военные следователи», «Место преступления: Нью-Йорк», «Спасите Грейс!», «Мыслить как преступник», «Менталист», «Хороший доктор», «Саванна» и «Детектив Раш». В 2020-м исполнила главную роль Чарли в детективе «Сквозь тёмное стекло».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Робин Лайвли займётся поисками похищенной девушки
Я и моя тень: Как выглядят сестры и братья звезд кино
Поиск по меткам
День рождения
персоны
Блейк ЛайвлиРобин ЛайвлиЭрик ЛайвлиЭрни ЛайвлиДжейсон ЛивлиЛори ЛивлиДэвид ЛинчРайан Рейнольдс
фильмы
Военные следователиДикие кошкиКвантовый скачокЛодка любвиЛучшие временаМенталистМесто преступления: Нью-ЙоркМыслить как преступникНадежда ЧикагоПарень-каратист 3Секретные материалыСквозь тёмное стеклоСпасите Грейс!Твин ПиксУдивительные историиХороший докторХроники молодого Индианы Джонса

фотографии >>
«Твин Пикс»
в образе Ланы Баддин Милфорд
«Маленькая колдунья»
с Уильямом Забкой
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Эрлена Осипович
6 февраля ушла из жизни актриса Эрлена Осипович.
Виктор Бутурлин
5 февраля ушёл из жизни режиссёр Виктор Бутурлин.
Валентин Крылов
5 февраля ушёл из жизни актёр Валентин Крылов.

День рождения >>

Светлана Аникей
Павел Бессонов
Антанас Габренас
Надежда Евтехова
Михаил Карпенко
Константин Крюков
Галина Никулина
Михаил Солодко
Сергей Удовик
Жюльетт Греко
Эдди Иззард
Эштон Кутчер
Эва Кшижевская
Робин Лайвли
Пит Постлетуэйт
Джеймс Спейдер
все родившиеся 7 февраля >>

Афиша кино >>

Битлз: Get Back — Концерт на крыше
музыкальный фильм
США, Новая Зеландия, Великобритания, 2022
Ведьма: Возрождение
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2021
Помогите, я уменьшил своих друзей!
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Германия, 2021
Смерть на Ниле
детектив, криминальный фильм, экранизация
Великобритания, США, 2022
Книжный в Париже
драма, комедия, мелодрама
Италия, США, Франция, 2021
Анчартед: На картах не значится
боевик, приключения, экранизация
США, 2022
Венецианские тайны
драма, мистика, экранизация
Италия, 2020
Гоу, Феликс!
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Канада, 2021
Короче, я женюсь!
романтическая комедия
Россия, 2022
Первый встречный
комедия, мелодрама, музыкальный фильм
США, 2022
Яйцо Фаберже
комедия, криминальный фильм
Россия, 2022
Седьмая печать
драма, исторический фильм, фэнтези
Швеция, 1957
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram